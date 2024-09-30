В Чехии задержан организатор схемы "Львовского арсенала"
В Чехии задержали одного из 5 фигурантов дела Львовского арсенала Алексея Хорошаева.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.
Хорошаев находится под стражей с 5 сентября.
"Его окружение надеется, что он быстро выйдет. А чехи говорят, что будет сидеть, пока все не распутают", - говорит источник.
Украинское следствие считает Хорошаева одним из организаторов преступления по Львовскому арсеналу. Бывший работник государственного специмпортера "Прогресс", который в начале полномасштабного вторжения оказался за границей, Хорошаев вошел в руководящие органы компании Sevotech, которая должна была поставить боеприпасы.
Обвинение подозревает, что представитель наблюдательного совета компании Sevotech Алексей Хорошаев решил завладеть средствами, предназначенными для закупки боеприпасов. И для этого Хорошаев, находясь за границей, создал преступную организованную группу, в которую привлек Лиева.
Обвинение считает, что Хорошаев и Лиев выполняли роли руководителей организованной группы, давали указания по завладению средствами и планировали дальнейшее распределение средств.
Кроме Хорошаева в наблюдательный совет "Sevotech" входил еще один украинец Владислав Клищар.
Это человек, который входит в окружение Андрея Гмырина, фискала эпохи Януковича, который в 2021 году был вхож в Офис Президента Зеленского.
Несколько недель назад Клищар получил подозрение от НАБУ за хищение средств на ОГХК.
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Спільники мародера з ОПи в шоці.
А Лієв теж ворюга?
https://unn.ua/news/sevotech-prosyt-lvivskyi-arsenal-do-1-kvitnia-zabraty-snariady-dlia-mou-dokument SEVOTECH просить "Львівський арсенал" до 1 квітня забрати снаряди для МОУ - документ
А українські центуріони не вимагали ?
Ця історія здається вже другий рік тягнеться а арештували тепер ?