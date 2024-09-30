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Новости
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В Чехии задержан организатор схемы "Львовского арсенала"

У Чехії затримали організатора схеми Львівського арсеналу Хорошаєва

В Чехии задержали одного из 5 фигурантов дела Львовского арсенала Алексея Хорошаева.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

Хорошаев находится под стражей с 5 сентября.

"Его окружение надеется, что он быстро выйдет. А чехи говорят, что будет сидеть, пока все не распутают", - говорит источник.

Украинское следствие считает Хорошаева одним из организаторов преступления по Львовскому арсеналу. Бывший работник государственного специмпортера "Прогресс", который в начале полномасштабного вторжения оказался за границей, Хорошаев вошел в руководящие органы компании Sevotech, которая должна была поставить боеприпасы.

Обвинение подозревает, что представитель наблюдательного совета компании Sevotech Алексей Хорошаев решил завладеть средствами, предназначенными для закупки боеприпасов. И для этого Хорошаев, находясь за границей, создал преступную организованную группу, в которую привлек Лиева.

Читайте: Дело "Львовского арсенала": Директора компании Збитнева ВАКС отправил под домашний арест

Обвинение считает, что Хорошаев и Лиев выполняли роли руководителей организованной группы, давали указания по завладению средствами и планировали дальнейшее распределение средств.

Кроме Хорошаева в наблюдательный совет "Sevotech" входил еще один украинец Владислав Клищар.

Это человек, который входит в окружение Андрея Гмырина, фискала эпохи Януковича, который в 2021 году был вхож в Офис Президента Зеленского.

Несколько недель назад Клищар получил подозрение от НАБУ за хищение средств на ОГХК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Чехии нашли мертвым руководителя компании, замешанной в скандале с закупкой боеприпасов Минобороны Украины

Автор: 

задержание (6679) Чехия (1728) ООО Львовский арсенал (11)


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Топ комментарии
+30
головне не відавайте його зеленим гнидам ті сразу відпустять
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30.09.2024 10:21
+27
"Його оточення сподівається, що він швидко вийде. А чехи кажуть, що сидітиме, поки все не розплутають", - каже джерело."

Спільники мародера з ОПи в шоці.
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30.09.2024 10:22
+9
а! да, дякую за уточнення. Будь-яке лайно доби Януковича може бути вхожим до Офісу Президента Зеленського. Джерело:
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30.09.2024 11:07
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головне не відавайте його зеленим гнидам ті сразу відпустять
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30.09.2024 10:21 Ответить
Прізвище " бійця", часом не медведчук ?
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30.09.2024 10:30 Ответить
Можливо й так. Але до чого конкретно цей пост під новиною про шахраїв?
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30.09.2024 10:32 Ответить
Організатор сидить в ОП, а це виконувач!!
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30.09.2024 12:33 Ответить
Цар хороший, бояри погані. Організатор це слуга коломойского зеленсьакий, так треба і писати.
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30.09.2024 15:52 Ответить
Владислав Кліщар - українець? Умієте ви розсмішити !
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30.09.2024 19:50 Ответить
"Його оточення сподівається, що він швидко вийде. А чехи кажуть, що сидітиме, поки все не розплутають", - каже джерело."

Спільники мародера з ОПи в шоці.
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30.09.2024 10:22 Ответить
гарні поганяли - хорошаєв, кліщар.
А Лієв теж ворюга?
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30.09.2024 10:26 Ответить
будь-яке лайно може бути вхожим до Офісу Президента Зеленського. Джерело:
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30.09.2024 10:41 Ответить
не будь-яке, а до оточення Андрія Гмиріна, фіскала доби янукОвоча, який у 2021 році був вхожий до Офісу Президента Зеленського. Джерело:
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30.09.2024 10:52 Ответить
а! да, дякую за уточнення. Будь-яке лайно доби Януковича може бути вхожим до Офісу Президента Зеленського. Джерело:
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30.09.2024 11:07 Ответить
"який у 2021 році був вхожий до Офісу Президента Зеленського"-!!!!!!зеленський не винувчатий!!!!!Його обманули!!!!А ліпєцька фабрика!!!!
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30.09.2024 10:55 Ответить
пуйло-обманулі дурачка на 4 пяточка це про нас у лютому 2022 р
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30.09.2024 12:38 Ответить
Потужно. Не пройшло і три роки…
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30.09.2024 11:06 Ответить
Якщо посадить на загальних умовах до кримінальників повірте через добу вся інфа буле про себе про гроші про дах не могло воно саме прокрутити якщо поплічники споліваються що вийле а може ще і моральну компенсацію вимагатимуть
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30.09.2024 11:23 Ответить
Подивишся: сморчок сморчком - от ***** йому ті гроші?
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30.09.2024 11:24 Ответить
.. та ніхресе сморчок , і харя і пузо , .. і дітки якісь віллу просють .. і внуки підростають , хто за них подбає.... тварюка кончена..
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30.09.2024 13:49 Ответить
Скупо. Цей перець на ставці. Бенефіціари відомі. Всі крутяться біля Бубона, його рішали. Трохи часу пройде, бо знімали налом в кредитній спілці нардепа від Юлі.
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30.09.2024 11:26 Ответить
зараз ванья суліма прибіжить і буде верещати, що про тЮльку це все брехня, і він не депутат і бізнеса у нього там немає
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30.09.2024 16:42 Ответить
А це як зрозуміти? - Словацька компанія SEVOTECH звернулася до Міністерства оборони України та Президента Зеленського з вимогою, щоб Львівський арсенал забрав 7 000 мінометних мін до 1 квітня 2024 року, або вони будуть перепродані.
https://unn.ua/news/sevotech-prosyt-lvivskyi-arsenal-do-1-kvitnia-zabraty-snariady-dlia-mou-dokument SEVOTECH просить "Львівський арсенал" до 1 квітня забрати снаряди для МОУ - документ
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30.09.2024 11:33 Ответить
Пам*ятаєте : як наші воїни (під натиском болотяників) просто волали--- та дайте ж нам 150-их снарядів...А ці.мерзенні -пацюки . дружбани ЗЕ-кайотів / під сміху...очки /кроїли--кромсали кошти світової гумдопомоги .у власні кишені... Що мала йти на поповнення снарядів і все це під облудні. запевнення. що вони і Є та фірма. яка може це забезпечити... І як НЕ дивно-- все це у легендарно-патріотичному місті Лева !? ( ЗЕ-кишло в своєму обжорстві. безліку--грабунку--втратило всяку совість. міру й зв*язок із реальністю!!! )
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30.09.2024 12:46 Ответить
Головне - тримати під наглядом за козирем ОПи щоб не втік коли за ним прийде контррозвідка. А вона вже йде чи чухається?
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30.09.2024 14:01 Ответить
Контррозвідка рига Демченко, яи буданова -гогілашвілі, чи малюка-єрмака?
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30.09.2024 14:09 Ответить
багатьох затримали,а де результат?
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30.09.2024 16:19 Ответить
там только рыло глянуть.фу,гыдота.
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30.09.2024 17:20 Ответить
Та не може бути цього...
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30.09.2024 19:47 Ответить
Арештували чехи !
А українські центуріони не вимагали ?
Ця історія здається вже другий рік тягнеться а арештували тепер ?
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30.09.2024 21:53 Ответить
Українці навіть за кордоном ******* у своїх. ****, невиліковні
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30.09.2024 22:32 Ответить
Знавець українців, назови хоч одного українця з цієї банди.
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30.09.2024 23:25 Ответить
Олексій Хорошаєва.
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30.09.2024 23:33 Ответить
Судячи по прізвищу, він ніякий не українець, як і всі інші.
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30.09.2024 23:35 Ответить
Паспорт український - значить українець. Менталітет - це не вроджене явище, а набуте культурне.
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01.10.2024 00:27 Ответить
Бити будуть ( за шахрайство) по морді, а не по паспорту.
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01.10.2024 00:31 Ответить
А єврейський клоун нічого, навіть, не підозрював! Бо це кристально чесна людина.
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01.10.2024 08:33 Ответить
 
 