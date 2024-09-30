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У ДТП на Волині загинув повний кавалер ордена "За мужність" Павло Чайка

29 вересня у ДТП на Волині загинув 36-річний військовослужбовець ЗСУ, повний кавалер ордена "За мужність" Павло Чайка.

Цю інформацію Суспільному підтвердив Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

чайка,павел

Посадовець розповів, що Павло Чайка родом із волинського міста Рожище, почесний громадянин міста. Разом із дружиною проживав у Києві. З військовим прощатимуться у рідному місті 2 жовтня. 

Як повідомила поліція Волинської області, 36-річний мотоцикліст на Harley Devidson виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion. Внаслідок зіткнення мотоцикл загорівся, його водій загинув. Також постраждала 30-річна пасажирка легковика, її не госпіталізовували. Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Також читайте: В ДТП загинув радник міністра СтратегПрому Ярослав Олійник

Павло Чайка був тричі нагороджений орденом "За мужність". Орденом "За мужність" III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Павла нагородили 8 липня 2014. Орденом "За мужність" II ступеня — 4 грудня 2014. Орденом "За мужність" I ступеня - 26 лютого 2015.

7 травня 2016 року отримав нагороду "Народний герой України".

Чайка - оборонець Донецького аеропорту, учасник боїв на Дебальцівському плацдармі. У складі 79-ї ОДШБр, де був командиром взводу, пройшов найпекельніші бої: Слов’янськ, Зеленопілля, Мар’їнка, відбув дві ротації в Донецькому аеропорті, брав участь у боях за Дебальцеве. Двічі був поранений.

З інтерв'ю, які Чайка дав Цензор.НЕТ щодо проблем із закупівлями у Міноборони, можна ознайомитись за посиланням: 2020 та 2021.

Автор: 

ДТП (4473) Чайка (9) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+30
Дехто забуває, що наявність орденів - не гарантія збереження життя та здоров"я, при порушенні ПДР...
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30.09.2024 18:42
+25
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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30.09.2024 18:37
+21
Ну блін, як же ж так? Пройти багато кіл пекла, стати героєм і так загинути. Може іншим буде наука. Дорога завжди потребує уважності.
А воїну - хай спочиває з миром.
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30.09.2024 19:15
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Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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30.09.2024 18:37 Відповісти
Дехто забуває, що наявність орденів - не гарантія збереження життя та здоров"я, при порушенні ПДР...
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30.09.2024 18:42 Відповісти
Головне, ти не забудь перед смертю.
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30.09.2024 19:04 Відповісти
Я за своє життя на подібних "джигітів" стільки надивився - що переходжу дорогу лише там, де побачу "зеленого чоловічка"... Так що на дорогах мені мало що загрожує!
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30.09.2024 19:23 Відповісти
Де хто і не знає , що не варто покійнику нагадувати про те,що він І НЕ ДУМАВ в останні хвилини життя...Упокій Господи його душу в мирі. Вічна пам'ять.
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30.09.2024 19:29 Відповісти
Є такий вислів : "Запаморочення від успіхів..." Він такий не перший...
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30.09.2024 19:49 Відповісти
Є такий вислів : "Запаморочення від успіхів..." Він такий не перший... Людина не зрозуміє нічого до тих пір ,поки подібне її не стосується.Але для її навчання , розуміння і пізнання ,,,,
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30.09.2024 23:05 Відповісти
чому срач розводиш? хоббі?
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30.09.2024 19:25 Відповісти
він для цого сюди й ходе...
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30.09.2024 21:57 Відповісти
это он не срач. Это он Великий Учитель жызненной мудрости.
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01.10.2024 10:33 Відповісти
Останні теплі деньки, байкерський сезон, короткий...
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30.09.2024 19:13 Відповісти
Ну блін, як же ж так? Пройти багато кіл пекла, стати героєм і так загинути. Може іншим буде наука. Дорога завжди потребує уважності.
А воїну - хай спочиває з миром.
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30.09.2024 19:15 Відповісти
Купив "ЯВУ" готуй яму ((((
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30.09.2024 19:18 Відповісти
Зараз почнеться такі ДТП, кожний тиждень ...як перед виборами зеленьського у19р... воно прибирає всіх, як фізично ,так і юридично з політ арени ,хто може 🤡 рейтинг понизити ...нижче плінтусу
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30.09.2024 19:44 Відповісти
Чи так написано українцям від народження - вмирати..
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30.09.2024 19:48 Відповісти
З інтерв'ю, які Чайка дав Цензор.НЕТ щодо проблем із закупівлями у Міноборони, можна ознайомитись за посиланням: та . Джерело:
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30.09.2024 23:19 Відповісти
 
 