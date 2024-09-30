У ДТП на Волині загинув повний кавалер ордена "За мужність" Павло Чайка

29 вересня у ДТП на Волині загинув 36-річний військовослужбовець ЗСУ, повний кавалер ордена "За мужність" Павло Чайка.

Цю інформацію Суспільному підтвердив Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів, що Павло Чайка родом із волинського міста Рожище, почесний громадянин міста. Разом із дружиною проживав у Києві. З військовим прощатимуться у рідному місті 2 жовтня.

Як повідомила поліція Волинської області, 36-річний мотоцикліст на Harley Devidson виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Fusion. Внаслідок зіткнення мотоцикл загорівся, його водій загинув. Також постраждала 30-річна пасажирка легковика, її не госпіталізовували. Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

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Павло Чайка був тричі нагороджений орденом "За мужність". Орденом "За мужність" III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Павла нагородили 8 липня 2014. Орденом "За мужність" II ступеня — 4 грудня 2014. Орденом "За мужність" I ступеня - 26 лютого 2015.

7 травня 2016 року отримав нагороду "Народний герой України".

Чайка - оборонець Донецького аеропорту, учасник боїв на Дебальцівському плацдармі. У складі 79-ї ОДШБр, де був командиром взводу, пройшов найпекельніші бої: Слов’янськ, Зеленопілля, Мар’їнка, відбув дві ротації в Донецькому аеропорті, брав участь у боях за Дебальцеве. Двічі був поранений.

З інтерв'ю, які Чайка дав Цензор.НЕТ щодо проблем із закупівлями у Міноборони, можна ознайомитись за посиланням: 2020 та 2021.