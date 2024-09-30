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В ДТП на Волыни погиб полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка

чайка,павло

29 сентября в ДТП на Волыни погиб 36-летний военнослужащий ВСУ, полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка.

Эту информацию Суспільному подтвердил Рожищенский городской голова Вячеслав Полищук, информирует Цензор.НЕТ..

чайка,павел

Чиновник рассказал, что Павел Чайка родом из волынского города Рожище, почетный гражданин города. Вместе с женой проживал в Киеве. С военным будут прощаться в родном городе 2 октября.

Как сообщила полиция Волынской области, 36-летний мотоциклист на Harley Devidson выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Fusion. В результате столкновения мотоцикл загорелся, его водитель погиб. Также пострадала 30-летняя пассажирка легковушки, ее не госпитализировали. Следователи начали по данному факту уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

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Павел Чайка был трижды награжден орденом "За мужество". Орденом "За мужество" III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Павла наградили 8 июля 2014 года. Орденом "За мужество" II степени - 4 декабря 2014 года. Орденом "За мужество" I степени - 26 февраля 2015 года.

7 мая 2016 года получил награду "Народный герой Украины".

Чайка - защитник Донецкого аэропорта, участник боев на Дебальцевском плацдарме. В составе 79-й ОДШБр, где был командиром взвода, прошел самые адские бои: Славянск, Зеленополье, Марьинка, отбыл две ротации в Донецком аэропорту, участвовал в боях за Дебальцево. Дважды был ранен.

Из интервью, которые Чайка дал Цензор.НЕТ по поводу проблем с закупками у Минобороны, можно ознакомиться по ссылке: 2020 и 2021.

Автор: 

ДТП (7679) Чайка (22) Волынская область (997)


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Топ комментарии
+30
Дехто забуває, що наявність орденів - не гарантія збереження життя та здоров"я, при порушенні ПДР...
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30.09.2024 18:42
+25
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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30.09.2024 18:37
+21
Ну блін, як же ж так? Пройти багато кіл пекла, стати героєм і так загинути. Може іншим буде наука. Дорога завжди потребує уважності.
А воїну - хай спочиває з миром.
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30.09.2024 19:15
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Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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30.09.2024 18:37 Ответить
Дехто забуває, що наявність орденів - не гарантія збереження життя та здоров"я, при порушенні ПДР...
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30.09.2024 18:42 Ответить
Головне, ти не забудь перед смертю.
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30.09.2024 19:04 Ответить
Я за своє життя на подібних "джигітів" стільки надивився - що переходжу дорогу лише там, де побачу "зеленого чоловічка"... Так що на дорогах мені мало що загрожує!
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30.09.2024 19:23 Ответить
Де хто і не знає , що не варто покійнику нагадувати про те,що він І НЕ ДУМАВ в останні хвилини життя...Упокій Господи його душу в мирі. Вічна пам'ять.
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30.09.2024 19:29 Ответить
Є такий вислів : "Запаморочення від успіхів..." Він такий не перший...
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30.09.2024 19:49 Ответить
Є такий вислів : "Запаморочення від успіхів..." Він такий не перший... Людина не зрозуміє нічого до тих пір ,поки подібне її не стосується.Але для її навчання , розуміння і пізнання ,,,,
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30.09.2024 23:05 Ответить
чому срач розводиш? хоббі?
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30.09.2024 19:25 Ответить
він для цого сюди й ходе...
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30.09.2024 21:57 Ответить
это он не срач. Это он Великий Учитель жызненной мудрости.
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01.10.2024 10:33 Ответить
Останні теплі деньки, байкерський сезон, короткий...
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30.09.2024 19:13 Ответить
Ну блін, як же ж так? Пройти багато кіл пекла, стати героєм і так загинути. Може іншим буде наука. Дорога завжди потребує уважності.
А воїну - хай спочиває з миром.
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30.09.2024 19:15 Ответить
Купив "ЯВУ" готуй яму ((((
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30.09.2024 19:18 Ответить
Зараз почнеться такі ДТП, кожний тиждень ...як перед виборами зеленьського у19р... воно прибирає всіх, як фізично ,так і юридично з політ арени ,хто може 🤡 рейтинг понизити ...нижче плінтусу
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30.09.2024 19:44 Ответить
Чи так написано українцям від народження - вмирати..
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30.09.2024 19:48 Ответить
З інтерв'ю, які Чайка дав Цензор.НЕТ щодо проблем із закупівлями у Міноборони, можна ознайомитись за посиланням: та . Джерело:
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30.09.2024 23:19 Ответить
 
 