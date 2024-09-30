В ДТП на Волыни погиб полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка

29 сентября в ДТП на Волыни погиб 36-летний военнослужащий ВСУ, полный кавалер ордена "За мужество" Павел Чайка.

Эту информацию Суспільному подтвердил Рожищенский городской голова Вячеслав Полищук, информирует Цензор.НЕТ..

Чиновник рассказал, что Павел Чайка родом из волынского города Рожище, почетный гражданин города. Вместе с женой проживал в Киеве. С военным будут прощаться в родном городе 2 октября.

Как сообщила полиция Волынской области, 36-летний мотоциклист на Harley Devidson выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Fusion. В результате столкновения мотоцикл загорелся, его водитель погиб. Также пострадала 30-летняя пассажирка легковушки, ее не госпитализировали. Следователи начали по данному факту уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

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Павел Чайка был трижды награжден орденом "За мужество". Орденом "За мужество" III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Павла наградили 8 июля 2014 года. Орденом "За мужество" II степени - 4 декабря 2014 года. Орденом "За мужество" I степени - 26 февраля 2015 года.

7 мая 2016 года получил награду "Народный герой Украины".

Чайка - защитник Донецкого аэропорта, участник боев на Дебальцевском плацдарме. В составе 79-й ОДШБр, где был командиром взвода, прошел самые адские бои: Славянск, Зеленополье, Марьинка, отбыл две ротации в Донецком аэропорту, участвовал в боях за Дебальцево. Дважды был ранен.

Из интервью, которые Чайка дал Цензор.НЕТ по поводу проблем с закупками у Минобороны, можно ознакомиться по ссылке: 2020 и 2021.