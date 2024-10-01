ВАКС засудив одного з екскерівників Державної продовольчо-зернової корпорації до 10 років в’язниці
Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна одного з колишніх керівників ПАТ "Державної продовольчо-зернової корпорації України".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
1 жовтня 2024 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким визнав винуватим одного з колишніх керівників ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.
За сукупністю злочинів суд призначив особі покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 000 грн та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.
Окрім цього, судом частково задоволено позов ДПЗКУ до обвинуваченого на суму понад 45 млн грн.
Нагадаємо, що вказана особа обвинувачується у тому, що у 2014 році разом з іншими службовими особами реалізувала схему, за якою зерно, що належало ДПЗКУ, продавалось за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через низку приватних компаній-посередниць, підконтрольних службовим особам ДПЗКУ та згаданому зернотрейдеру.
Зерно, придбане за заниженими цінами, міжнародний зернотрейдер продавав за ринковими цінами, а різниця у вартості мала надійти на рахунки однієї з компаній-посередниць, підконтрольних обвинуваченим. Відповідно до контрактів, постачання зерна відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам й наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів за свою продукцію.
У кінцевому підсумку ПАТ "ДПЗКУ" не отримала більшу частину коштів за продане зерно. Внаслідок чого ПАТ зазнало збитків на суму понад 60 млн дол.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
Будь ласка, зачекайте...
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ніяка, бо тільки одного засудили?
якогось лошка....