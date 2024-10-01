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Новини Боротьба з корупцією
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ВАКС засудив одного з екскерівників Державної продовольчо-зернової корпорації до 10 років в’язниці

гпзку

Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна одного з колишніх керівників ПАТ "Державної продовольчо-зернової корпорації України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

1 жовтня 2024 року Вищий антикорупційний суд оголосив вирок, яким визнав винуватим одного з колишніх керівників ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

За сукупністю злочинів суд призначив особі покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 000 грн та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

Окрім цього, судом частково задоволено позов ДПЗКУ до обвинуваченого на суму понад 45 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про розкрадання зерна на $60 мільйонів: Колишній голова ДПЗКУ уклав угоду з прокурором та отримав умовний строк

Нагадаємо, що вказана особа обвинувачується у тому, що у 2014 році разом з іншими службовими особами реалізувала схему, за якою зерно, що належало ДПЗКУ, продавалось за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через низку приватних компаній-посередниць, підконтрольних службовим особам ДПЗКУ та згаданому зернотрейдеру.

Зерно, придбане за заниженими цінами, міжнародний зернотрейдер продавав за ринковими цінами, а різниця у вартості мала надійти на рахунки однієї з компаній-посередниць, підконтрольних обвинуваченим. Відповідно до контрактів, постачання зерна відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам й наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів за свою продукцію.

У кінцевому підсумку ПАТ "ДПЗКУ" не отримала більшу частину коштів за продане зерно. Внаслідок чого ПАТ зазнало збитків на суму понад 60 млн дол.

Також читайте: Верховний Суд остаточно виправдав колишнього керівника ДПЗКУ у справі про розтрату на 88 мільйонів

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Автор: 

САП (2229) ДПЗКУ (202) Антикорупційний суд ВАКС (1958)


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Топ коментарі
+7
А ім"я не називають, мабуть, бояться зіпсувати йому репутацію
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01.10.2024 18:04
+6
Потому что он выйдет через пол года, так сказать уже исправленным, и с чистой совестью
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01.10.2024 18:08
+4
А прізвища де?
Країна повинна знати своїх "героїв"
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01.10.2024 18:05
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Отакої!!!!
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01.10.2024 17:50 Відповісти
А ім"я не називають, мабуть, бояться зіпсувати йому репутацію
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01.10.2024 18:04 Відповісти
Потому что он выйдет через пол года, так сказать уже исправленным, и с чистой совестью
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01.10.2024 18:08 Відповісти
100%
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01.10.2024 18:44 Відповісти
Через 3-5 лет по УДО. Отсидит этот срок в теплом месте. На кухне или библиотекарем. Выйдет, будет жить как царь. До всех кубышек не доберутся
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01.10.2024 19:13 Відповісти
Може ще раніше якщо захоче записатися до ЗСУ ,а звідти вже дезертувати
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01.10.2024 19:28 Відповісти
Может и привет "Мадяру" передают, чтобы поменьше рот открывал без согласования.
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01.10.2024 19:22 Відповісти
Так от де ті "закрома" були під наглядом....
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01.10.2024 18:04 Відповісти
А прізвища де?
Країна повинна знати своїх "героїв"
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01.10.2024 18:05 Відповісти
не на часі...
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01.10.2024 18:08 Відповісти
Украл 60 миллионов долларов, а ему штраф 17 тысяч гривен.
Какая замечательная страна для госслужащих воров.
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01.10.2024 18:11 Відповісти
Нагадаємо, що вказана особа обвинувачується у тому, що у 2014 році разом з іншими службовими особами реалізувала схему, за якою зерно, Джерело:

Прапори схеми від Яника змінили колір, але не змінили суть.
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01.10.2024 18:12 Відповісти
Волиняни?
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01.10.2024 18:32 Відповісти
Чому не пишуть, що засудили заочно, бо морда втекла, як завжди?
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01.10.2024 18:37 Відповісти
Дебілам написали,що затримали в залі суду
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01.10.2024 21:03 Відповісти
яка пропорція, впійманих до засуджених?
ніяка, бо тільки одного засудили?
якогось лошка....
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01.10.2024 18:58 Відповісти
 
 