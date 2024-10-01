ВАКС приговорил одного из экс-руководителей Государственной продовольственно-зерновой корпорации к 10 годам тюрьмы

Высший антикоррупционный суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества одного из бывших руководителей ПАО "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

1 октября 2024 года Высший антикоррупционный суд огласил приговор, которым признал виновным одного из бывших руководителей ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364 УК Украины.



По совокупности преступлений суд назначил лицу наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности сроком на три года, со штрафом в размере 17 000 грн и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Кроме этого, судом частично удовлетворен иск ГПЗКУ к обвиняемому на сумму более 45 млн грн.

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Напомним, что указанное лицо обвиняется в том, что в 2014 году вместе с другими должностными лицами реализовала схему, по которой зерно, принадлежавшее ГПЗКУ, продавалось по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров через ряд частных компаний-посредниц, подконтрольных должностным лицам ГПЗКУ и упомянутому зернотрейдеру.



Зерно, приобретенное по заниженным ценам, международный зернотрейдер продавал по рыночным ценам, а разница в стоимости должна была поступить на счета одной из компаний-посредниц, подконтрольных обвиняемым. Согласно контрактам, поставки зерна происходили на условиях постоплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам и подвергало государственное предприятие риску неполучения средств за свою продукцию.

В конечном итоге ПАО "ГПЗКУ" не получила большую часть средств за проданное зерно. Вследствие чего ПАО понесло убытки на сумму более 60 млн долл.

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Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.