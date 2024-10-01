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Новости Борьба с коррупцией
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ВАКС приговорил одного из экс-руководителей Государственной продовольственно-зерновой корпорации к 10 годам тюрьмы

гпзку

Высший антикоррупционный суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества одного из бывших руководителей ПАО "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

1 октября 2024 года Высший антикоррупционный суд огласил приговор, которым признал виновным одного из бывших руководителей ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

По совокупности преступлений суд назначил лицу наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности сроком на три года, со штрафом в размере 17 000 грн и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Кроме этого, судом частично удовлетворен иск ГПЗКУ к обвиняемому на сумму более 45 млн грн.

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Напомним, что указанное лицо обвиняется в том, что в 2014 году вместе с другими должностными лицами реализовала схему, по которой зерно, принадлежавшее ГПЗКУ, продавалось по заниженным ценам одному из международных зернотрейдеров через ряд частных компаний-посредниц, подконтрольных должностным лицам ГПЗКУ и упомянутому зернотрейдеру.

Зерно, приобретенное по заниженным ценам, международный зернотрейдер продавал по рыночным ценам, а разница в стоимости должна была поступить на счета одной из компаний-посредниц, подконтрольных обвиняемым. Согласно контрактам, поставки зерна происходили на условиях постоплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам и подвергало государственное предприятие риску неполучения средств за свою продукцию.

В конечном итоге ПАО "ГПЗКУ" не получила большую часть средств за проданное зерно. Вследствие чего ПАО понесло убытки на сумму более 60 млн долл.

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Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Автор: 

САП (2072) ГПЗКУ (22) Антикоррупционный суд (1211)


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Топ комментарии
+7
А ім"я не називають, мабуть, бояться зіпсувати йому репутацію
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01.10.2024 18:04
+6
Потому что он выйдет через пол года, так сказать уже исправленным, и с чистой совестью
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01.10.2024 18:08
+4
А прізвища де?
Країна повинна знати своїх "героїв"
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01.10.2024 18:05
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Правила форума Совет форумчан
Отакої!!!!
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01.10.2024 17:50 Ответить
А ім"я не називають, мабуть, бояться зіпсувати йому репутацію
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01.10.2024 18:04 Ответить
Потому что он выйдет через пол года, так сказать уже исправленным, и с чистой совестью
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01.10.2024 18:08 Ответить
100%
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01.10.2024 18:44 Ответить
Через 3-5 лет по УДО. Отсидит этот срок в теплом месте. На кухне или библиотекарем. Выйдет, будет жить как царь. До всех кубышек не доберутся
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01.10.2024 19:13 Ответить
Може ще раніше якщо захоче записатися до ЗСУ ,а звідти вже дезертувати
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01.10.2024 19:28 Ответить
Может и привет "Мадяру" передают, чтобы поменьше рот открывал без согласования.
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01.10.2024 19:22 Ответить
Так от де ті "закрома" були під наглядом....
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01.10.2024 18:04 Ответить
А прізвища де?
Країна повинна знати своїх "героїв"
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01.10.2024 18:05 Ответить
не на часі...
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01.10.2024 18:08 Ответить
Украл 60 миллионов долларов, а ему штраф 17 тысяч гривен.
Какая замечательная страна для госслужащих воров.
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01.10.2024 18:11 Ответить
Нагадаємо, що вказана особа обвинувачується у тому, що у 2014 році разом з іншими службовими особами реалізувала схему, за якою зерно, Джерело:

Прапори схеми від Яника змінили колір, але не змінили суть.
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01.10.2024 18:12 Ответить
Волиняни?
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01.10.2024 18:32 Ответить
Чому не пишуть, що засудили заочно, бо морда втекла, як завжди?
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01.10.2024 18:37 Ответить
Дебілам написали,що затримали в залі суду
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01.10.2024 21:03 Ответить
яка пропорція, впійманих до засуджених?
ніяка, бо тільки одного засудили?
якогось лошка....
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01.10.2024 18:58 Ответить
 
 