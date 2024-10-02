БФ "Вільні люди Ірпеня" збирає кошти на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток
Благодійний фонд "Вільні люди Ірпеня" просить допомогти із збором коштів на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних засобів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку фонду у фейсбуці.
З 30 січня 2023 року по 01 жовтня 2024 року Благодійний фонд "Вільні люди Ірпеня" відправив військовим 75001 м² плетених маскувальних сіток, 22383 м² маскувальних сіток-витинанок, 1962 нашоломники-кікімори, 209 кікімор, 4174 окопні свічки, 610 пар в'язаних шкарпеток, 121 маскувальний костюм.
Нижче посилання на банку, яку маємо за мету "поповнити" донатами до суми 500 000 грн. (на цю мить є 236 966 грн.). Кошти будуть спрямовані на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних засобів.
https://send.monobank.ua/jar/7wTKzguL4x
Серед усіх учасників збору, донат яких буде на суму 500 грн., будуть розіграні цінні призи.
Будь ласка, зачекайте...
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