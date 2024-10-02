БФ "Свободные люди Ирпеня" собирает средства на приобретение материалов для изготовления маскировочных сеток

Благотворительный фонд "Свободные люди Ирпеня" просит помочь со сбором средств на закупку материалов для изготовления маскировочных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу фонда в фейсбуке.

С 30 января 2023 года по 01 октября 2024 года Благотворительный фонд "Свободные люди Ирпеня" отправил военным 75001 м² плетеных маскировочных сеток, 22383 м² маскировочных сеток-вытынанок, 1962 нашлемники-кикиморы, 209 кикимор, 4174 окопные свечи, 610 пар вязаных носков, 121 маскировочный костюм.

Ниже ссылка на банку, которую имеем цель "пополнить" донатами до суммы 500 000 грн. (на данный момент есть 236 966 грн.). Средства будут направлены на закупку материалов для изготовления маскировочных средств.

https://send.monobank.ua/jar/7wTKzguL4x

Среди всех участников сбора, донат которых будет на сумму 500 грн, будут разыграны ценные призы.

