ПАРЄ ухвалила першу резолюцію щодо зниклих безвісти, військовополонених та цивільних, які перебувають у полоні РФ
У середу, 2 жовтня, на осінній сесії ПАРЄ у Страсбурзі ухвалено резолюцію, у якій Рада Європи вперше порушує питання звільнення та подальшої реабілітації українських полонених, а також вимагає від Росії дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права.
Про це пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Назва резолюції звучить так: "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи, які перебувають у полоні внаслідок агресивної війни Російської Федерації проти України".
Документ одноголосно підтримали всі 74 депутати, які були присутні в залі. Резолюцію було подано за терміновою процедурою.
Зазначається, що Асамблея закликає Раду Європи забезпечити пріоритетність цієї теми в міжнародному політичному порядку денному всіх держав-членів, тиснути на РФ щодо належного поводження з полоненими, відповідно до міжнародного гуманітарного права, а також докласти зусиль до їх якнайшвидшого звільнення, соціально-медичної реабілітації та притягнення до відповідальності Російської Федерації.
"Асамблея заохочує до створення більш постійного механізму для обміну або звільнення українських військовополонених і цивільних осіб, які перебувають в Російській Федерації або на тимчасово окупованих територіях України, за активної участі Міжнародного комітету червоного хреста та інших відповідних зацікавлених сторін", - йдеться у резолюції.
Також ПАРЄ підтримує ідею обміну за формулою "всіх на всіх".
В ухваленій резолюції також зазначається, що "катування, які застосовує російська влада в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України, є широко розповсюдженими та систематичними".
Асамблея закликає Інтерпол, інші міжнародні організації та всі держави сприяти пошуку та переслідуванню воєнних злочинців.
Документ також нагадує Комітету міністрів РЄ, що "держави-партнери, включно з державами-членами Ради Європи, можуть запроваджувати пакети міжнародних цільових санкцій проти російських посадових осіб, відповідальних за незаконне позбавлення волі українських цивільних осіб".
ПАРЄ вважає, що "Рада Європи та її держави-члени могли б відіграти важливу роль у наданні експертної та фінансової підтримки реабілітації звільнених полонених, створивши спеціальну програму, яка могла б фінансуватись із заморожених активів РФ".
Також в ухваленій резолюції наводяться останні дані, згідно з якими станом на вересень 2024 року загалом 65 956 військовослужбовців та цивільних зареєстровані як зниклі безвісти або захоплені в полон Росією. З початку повномасштабного вторгнення лише 3 672 людини вдалося повернути з російського полону. Серед них третина вважалася в Україні зниклими безвісти, оскільки РФ, всупереч міжнародним зобов'язанням, не надавала інформації про них.
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