ПАСЕ приняла первую резолюцию о пропавших без вести, военнопленных и гражданских, находящихся в плену РФ

В среду, 2 октября, на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге принята резолюция, в которой Совет Европы впервые поднимает вопрос освобождения и дальнейшей реабилитации украинских пленных, а также требует от России соблюдать положения международного гуманитарного права.

Об этом пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Название резолюции звучит так: "Пропавшие без вести, военнопленные и гражданские лица, находящиеся в плену в результате агрессивной войны Российской Федерации против Украины".

Документ единогласно поддержали все 74 депутата, которые присутствовали в зале. Резолюция была подана по срочной процедуре.

Отмечается, что Ассамблея призывает Совет Европы обеспечить приоритетность этой темы в международной политической повестке дня всех государств-членов, давить на РФ относительно надлежащего обращения с пленными, в соответствии с международным гуманитарным правом, а также приложить усилия к их скорейшему освобождению, социально-медицинской реабилитации и привлечению к ответственности Российской Федерации.

"Ассамблея призывает к созданию более постоянного механизма для обмена или освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в Российской Федерации или на временно оккупированных территориях Украины, при активном участии Международного комитета красного креста и других соответствующих заинтересованных сторон", - говорится в резолюции.

Также ПАСЕ поддерживает идею обмена по формуле "всех на всех".

В принятой резолюции также отмечается, что "пытки, которые применяет российская власть в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины, являются широко распространенными и систематическими".

Ассамблея призывает Интерпол, другие международные организации и все государства способствовать поиску и преследованию военных преступников.

Документ также напоминает Комитету министров СЕ, что "государства-партнеры, включая государства-члены Совета Европы, могут вводить пакеты международных целевых санкций против российских должностных лиц, ответственных за незаконное лишение свободы украинских гражданских лиц".

ПАСЕ считает, что "Совет Европы и его государства-члены могли бы сыграть важную роль в предоставлении экспертной и финансовой поддержки реабилитации освобожденных пленных, создав специальную программу, которая могла бы финансироваться из замороженных активов РФ".

Также в принятой резолюции приводятся последние данные, согласно которым по состоянию на сентябрь 2024 года в целом 65 956 военнослужащих и гражданских зарегистрированы как пропавшие без вести или захваченные в плен Россией. С начала полномасштабного вторжения только 3 672 человека удалось вернуть из российского плена. Среди них треть считалась в Украине пропавшими без вести, поскольку РФ, вопреки международным обязательствам, не предоставляла информации о них.

