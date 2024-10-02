Від початку доби відбулося 118 бойових зіткнень. На Покровському напрямку росіяни атакували 29 разів, - Генштаб

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Російські обстріли України

Російські загарбники завдали по території України 51 авіаудар, скинувши 92 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 508 дронів-камікадзе та здійснили понад 3355 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог двічі атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку противник 14 разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки. Українські захисники відбили десять атак, ще чотири – наразі тривають.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 655 560 осіб (+1130 за добу), 8887 танків, 18 869 артсистем, 17 579 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського. На даний час точиться два бої.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення поблизу Іванівського, Калинівки та Білої Гори, всі атаки відбито нашими захисниками.

На Торецькому напрямку росіяни 20 разів атакували сили оборони біля населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка. Більшість атак припала на Торецьк. Наші воїни зупинили 16 ворожих атак, чотири атаки – продовжуються.

Читайте: На фронті відбулося 57 бойових зіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку, - Генштаб

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 29 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене Поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Всі атаки ворога були відбиті.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 250 окупантів, 99 з них – безповоротно. Також знищено БТР, чотири гармати, одну станцію РЕБ та п’ять автомобілів. Крім цього, пошкоджено одну гармату та один МТЛБ противника.

На Курахівському напрямку ворог також активний – 17 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Цукурине, Георгіївка, Курахове, Костянтинівка, Желанне Друге та Катеринівка. За уточненою інформацією, шість боїв – продовжуються.

Читайте також: Ворог концентрує зусилля поблизу Миролюбівки і Єлизаветівки та активно застосовує авіацію на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку загарбники здійснили наступальні дії неподалік Богоявленки. Під час трьох боєзіткнень зазнали невдачі, одне боєзіткнення досі продовжується.

На Оріхівському напрямку триває одна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Кам’янського.

На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 46-ї окремої аеромобільної бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна НГУ, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці, а також 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського, бійці якої не відстають у цій справі від побратимів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни готуються до штурмів на Запорізькому напрямку, щоб окупувати Донеччину, - Сили оборони