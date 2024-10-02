С начала суток произошло 118 боевых столкновений. На Покровском направлении россияне атаковали 29 раз, - Генштаб

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины 51 авиаудар, сбросив 92 КАБа. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 508 дронов-камикадзе и осуществили более 3355 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении противник 14 раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки. Украинские защитники отразили десять атак, еще четыре - пока продолжаются.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 655 560 человек (+1130 за сутки), 8887 танков, 18 869 артсистем, 17 579 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского. В настоящее время идет два боя.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боестолкновения вблизи Ивановского, Калиновки и Белой Горы, все атаки отражены нашими защитниками.

На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали Силы обороны возле населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка. Большинство атак пришлось на Торецк. Наши воины остановили 16 вражеских атак, четыре атаки продолжаются.

Читайте также: На фронте произошло 57 боевых столкновений, жарче всего на Кураховском направлении, - Генштаб

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 29 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Николаевка, Крутой Яр, Красный Яр, Новогродовка, Селидово. Все атаки врага были отражены.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено более 250 оккупантов, 99 из них - безвозвратно. Также уничтожены БТР, четыре пушки, одна станция РЭБ и пять автомобилей. Кроме этого, повреждены одна пушка и один МТЛБ противника.

На Кураховском направлении враг также активен - 17 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Цукурино, Георгиевка, Курахово, Константиновка, Желанное Второе и Екатериновка. По уточненной информации, шесть боев - продолжаются.

Читайте также: Враг концентрирует усилия вблизи Миролюбовки и Елизаветовки и активно применяет авиацию на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на юге

На Времовском направлении захватчики осуществили наступательные действия неподалеку Богоявленки. Во время трех боестолкновений потерпели неудачу, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении продолжается одна попытка противника продвинуться в направлении наших позиций неподалеку Каменского.

На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Сегодня стоит отметить воинов 46-й отдельной аэромобильной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна НГУ, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике, а также 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и 102-й отдельной бригады территориальной обороны имени полковника Дмитрия Витовского, бойцы которой не отстают в этом деле от побратимов.

Читайте также: Россияне готовятся к штурмам на Запорожском направлении, чтобы оккупировать Донетчину, - Силы обороны