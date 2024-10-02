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Новости Война
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Враг концентрирует усилия вблизи Миролюбовки и Елизаветовки и активно применяет авиацию на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на фронті станом на 2 жовтня

По состоянию на утро 2 октября 2024 года ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу максимальные потери.

В общем, за прошедшие сутки, 1 октября, на фронте зафиксировано 155 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 68 авиаударов, в частности, сбросил 124 КАБа. Кроме этого, совершил более 3810 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 124 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Белополье, Вишенки, Студенок, Павловка, Степное, Токаревка, Уланово, Липцы, Волчанск, Петропавловка, Кругляковка, Надежда, Марково, Часов Яр, Константиновка, Клебан Бык, Романовка, Бересток, Чунишино, Водянское, Покровск, Богоявленка, Новопавловка и Запорожье.

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Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Также напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 32 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 26 БПЛА оперативно-тактического уровня, 71 автомобиль и четыре единицы спецтехники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 25 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Куреловки, Новоселовки, Вишневого, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться неподалеку от Часова Яра, Григорьевки и в направлении Ступочек.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Андреевки, Клещиевки, Майского и Маркового. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 16 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

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"На Покровском направлении наши защитники отражали 25 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Красный Яр, Лысовка, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки, противник активно применял авиацию", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отмечают, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк, Георгиевка, Константиновка и Екатериновка.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил безуспешную атаку наших позиций в направлении Богоявленки.

За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции были атакованы семь раз неподалеку Новоданиловки, Малых Щербаков и Каменского.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Также Генштаб отмечает, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

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"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по Курской области 15 авиаударов, применив 20 управляемых авиабомб", - отмечают в Генштабе.

Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Автор: 

Генштаб ВС (6346) боевые действия (4148)


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Попри різноманітній інформації, ЗСУ це ви тримаєте Україну на своїх плечах. Смерть ворогам, Вічна Пам'ять загиблим.
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02.10.2024 08:29 Ответить
@ " Торецький напрямок.

Тривають бої на північній околиці Нью-Йорка, в районі Нелепівки та за західну частину Дружби.
В Торецьку тривають стрілецькі бої за квартали багатоповерхових будинків у центральній частині міста. Ситуація залишається динамічною. У сіру зону перейшла ділянка з будинками на вулиці Гречко, де дроноводи ЗСУ атакували в одному з будинків позицію противника.
📍48.3941943, 37.8472885 "
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02.10.2024 09:28 Ответить
Не розумію одного, вже декілька місяців орки успішно використовують одну і ту ж тактику - по полях сміливо обходять з двох сторін населені пункти, витягуючі свої фланги тонкими кишками і все завершуєтьмя взяттям тих населених пунктів. Чому Генштаб ЖОЖНОГО РАЗУ навіть не спробував відрізати ті кишки та оточити кацапські витягнуті фланги.
Теріторія Донбасу не безкінечна, таким чином орки все Лівобережжя захоплять. Буде катастрофа.
Може все-таки треба"списаного" Шапталу повернути до Генштабу, та й всю команду попередню.
А то незрозуміло - Сирський/Боргилевич знають за кого вони?
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02.10.2024 09:52 Ответить
 
 