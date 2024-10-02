Враг концентрирует усилия вблизи Миролюбовки и Елизаветовки и активно применяет авиацию на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на утро 2 октября 2024 года ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу максимальные потери.

В общем, за прошедшие сутки, 1 октября, на фронте зафиксировано 155 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 68 авиаударов, в частности, сбросил 124 КАБа. Кроме этого, совершил более 3810 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 124 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Белополье, Вишенки, Студенок, Павловка, Степное, Токаревка, Уланово, Липцы, Волчанск, Петропавловка, Кругляковка, Надежда, Марково, Часов Яр, Константиновка, Клебан Бык, Романовка, Бересток, Чунишино, Водянское, Покровск, Богоявленка, Новопавловка и Запорожье.

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Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Также напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 32 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 26 БПЛА оперативно-тактического уровня, 71 автомобиль и четыре единицы спецтехники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 25 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Куреловки, Новоселовки, Вишневого, Колесниковки, Глушковки и Кругляковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться неподалеку от Часова Яра, Григорьевки и в направлении Ступочек.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз вблизи Андреевки, Клещиевки, Майского и Маркового. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 16 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

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"На Покровском направлении наши защитники отражали 25 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Красный Яр, Лысовка, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Миролюбовки, Елизаветовки и Лисовки, противник активно применял авиацию", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отмечают, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк, Георгиевка, Константиновка и Екатериновка.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил безуспешную атаку наших позиций в направлении Богоявленки.

За минувшие сутки на Ореховском направлении украинские позиции были атакованы семь раз неподалеку Новоданиловки, Малых Щербаков и Каменского.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Также Генштаб отмечает, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

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"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг нанес по Курской области 15 авиаударов, применив 20 управляемых авиабомб", - отмечают в Генштабе.

Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.