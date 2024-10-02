На фронте произошло 57 боевых столкновений, жарче всего на Кураховском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 57 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Ситуация на севере
От обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Обстрелам вражеской артиллерии подверглись такие населенные пункты, как Волфино, Большая Писаревка, Искрисковщина, Порозок, Середина-Буда, Первомайское, Степок, Ободы, Бачевск, Караповичи, Бруски, Семьяновка. Авиаудары захватчики нанесли по районам Речки, Яструбщина и Уланово, сбросив 9 авиабомб. Также за сегодня на Курскую область противник совершил пять авиаударов, сбросив девять КАБов.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении нашими защитниками отражена одна атака в районе Волчанска. Также россияне совершили авиаудары по Харькову, Волчанску, Большим Проходам, Черкасской Лозовой и Дергачам, применив десять КАБов.
На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий неподалеку от Синьковки и Андреевки. Четыре боестолкновения закончились, еще одно - продолжается. Авиационным ударам КАБами подверглись Зеленый Гай, Лесная Стенка, Вишневое, всего было сброшено десять авиабомб.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Украинские защитники отбили все атаки. Также враг нанес авиационные удары по Чернещине и Ямполовке.
На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.
На Краматорском направлении захватчики дважды осуществляли штурмовые действия. Силы обороны остановили одну атаку россиян вблизи Ивановского, еще один бой продолжается в районе Белой Горы. Враг нанес удары авиабомбами по населенным пунктам Никифоровка и Марково, также оккупанты ударили НАРами в район Часова Яра.
На Торецком направлении противник атаковал девять раз неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка. Три боя завершились без успеха для оккупантов, еще шесть - продолжаются. Страдают от ударов авиабомбами Краматорск и Славянск, также враг НАРами атаковал населенный пункт Дружба.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Николаевка, Крутой Яр, Новогродовка, Селидово. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили восемь атак, три боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.
Жарче всего сегодня на Кураховском направлении - 12 раз враг атаковал вблизи населенных пунктов Цукурино, Георгиевка, Курахово, Константиновка и Екатериновка. Восемь боев завершены, четыре - продолжаются.
На Времевском направлении оккупанты дважды безуспешно атаковали позиции наших войск возле Богоявленки. Враг нанес авиационный удар в районе Урожайного.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, продолжается одно боестолкновение в районе Каменского, кроме того враг нанес авиаудар НАРами по Малой Токмачке.
На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.
На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На південь і на південний схід від Катеринівки ЗСУ відбили ряд атак противника вздовж балки Солоненька, на північ від якої противник робить спроби просунутися в напрямку Катеринівки.
На східній околиці балки Довга зберігається висока інтенсивність бойових дій. Висока активність ворожої артилерії та дронів.
У Максимільянівці тривають стрілецькі бої вздовж кількох вулиць. Російські війська посилюють тиск маневреними групами.
📍47.9737029, 37.4052249 ".