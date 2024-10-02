На фронте произошло 57 боевых столкновений, жарче всего на Кураховском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 57 боевых столкновений.

Ситуация на севере

От обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Обстрелам вражеской артиллерии подверглись такие населенные пункты, как Волфино, Большая Писаревка, Искрисковщина, Порозок, Середина-Буда, Первомайское, Степок, Ободы, Бачевск, Караповичи, Бруски, Семьяновка. Авиаудары захватчики нанесли по районам Речки, Яструбщина и Уланово, сбросив 9 авиабомб. Также за сегодня на Курскую область противник совершил пять авиаударов, сбросив девять КАБов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении нашими защитниками отражена одна атака в районе Волчанска. Также россияне совершили авиаудары по Харькову, Волчанску, Большим Проходам, Черкасской Лозовой и Дергачам, применив десять КАБов.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий неподалеку от Синьковки и Андреевки. Четыре боестолкновения закончились, еще одно - продолжается. Авиационным ударам КАБами подверглись Зеленый Гай, Лесная Стенка, Вишневое, всего было сброшено десять авиабомб.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Украинские защитники отбили все атаки. Также враг нанес авиационные удары по Чернещине и Ямполовке.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении захватчики дважды осуществляли штурмовые действия. Силы обороны остановили одну атаку россиян вблизи Ивановского, еще один бой продолжается в районе Белой Горы. Враг нанес удары авиабомбами по населенным пунктам Никифоровка и Марково, также оккупанты ударили НАРами в район Часова Яра.

На Торецком направлении противник атаковал девять раз неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка. Три боя завершились без успеха для оккупантов, еще шесть - продолжаются. Страдают от ударов авиабомбами Краматорск и Славянск, также враг НАРами атаковал населенный пункт Дружба.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Николаевка, Крутой Яр, Новогродовка, Селидово. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили восемь атак, три боестолкновения - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Жарче всего сегодня на Кураховском направлении - 12 раз враг атаковал вблизи населенных пунктов Цукурино, Георгиевка, Курахово, Константиновка и Екатериновка. Восемь боев завершены, четыре - продолжаются.

На Времевском направлении оккупанты дважды безуспешно атаковали позиции наших войск возле Богоявленки. Враг нанес авиационный удар в районе Урожайного.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, продолжается одно боестолкновение в районе Каменского, кроме того враг нанес авиаудар НАРами по Малой Токмачке.

На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.