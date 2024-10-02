На фронті відбулося 57 бойових зіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 57 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Від обстрілів з території РФ потерпати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Обстрілів ворожої артилерії зазнали такі населені пункти, як Волфине, Велика Писарівка, Іскрисківщина, Порозок, Середина-Буда, Первомайське, Степок, Ободи, Бачівськ, Караповичі, Бруски, Сем’янівка. Авіаудари загарбники завдали по районам Річки, Яструбщина та Уланове, скинувши 9 авіабомб. Також за сьогодні на Курську область противник здійснив п’ять авіаударів, скинувши дев’ять КАБів.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку в районі Вовчанська. Також росіяни здійснили авіаудари по Харкову, Вовчанську, Великим Проходам, Черкаській Лозовій та Дергачам, застосувавши десять КАБів.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Синьківки та Андріївки. Чотири боєзіткнення закінчилися, ще одне – триває. Авіаційних ударів КАБами зазнали Зелений Гай, Лісна Стінка, Вишневе, всього було скинуто десять авіабомб.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Українські захисники відбили всі атаки. Також ворог завдав авіаційних ударів по Чернещині та Ямполівці.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку загарбники двічі здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили одну атаку росіян поблизу Іванівського, ще один бій триває в районі Білої Гори. Ворог завдав ударів авіабомбами по населеним пунктам Никифорівка та Маркове, також окупанти вдарили НАРами у район Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник атакував дев’ять разів неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка. Три бої завершилися без успіху для окупантів, ще шість – продовжуються. Потерпають від ударів авіабомбами Краматорськ та Слов’янськ, також ворог НАРами атакував населений пункт Дружба.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Миколаївка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили вісім атак, три боєзіткнення – досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Найгарячіший сьогодні Курахівський напрямок – 12 разів ворог атакував поблизу населених пунктів Цукурине, Георгіївка, Курахове, Костянтинівка та Катеринівка. Вісім боїв завершено, чотири – продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти двічі безуспішно атакували позиції наших військ біля Богоявленки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного.

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Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку противник продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, триває одне боєзіткнення в районі Кам’янського, окрім того ворог завдав авіаудару НАРами по Малій Токмачці.

На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.