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Компанія-виробник дронів заявила, що їхнього головного інженера "викрали ТЦК"

Компанія-виробник дронів заявила, що їхнього головного інженера викрали ТЦК

Українська компанія "Пташка дронс" повідомила, що їхнього головного інженера по розробці систем протидії БпЛА "викрали ТЦК".

Про це вони заявили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БпЛА прямо вулицею дорогою до роботи. До критичності та бронювання залишилось менше тижня. Інженер офіційно працевлаштований, маємо довідки про цивільно-правові забовʼязання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що всі документи показали та пояснили ситуацію.

"Але Голосіївський ТЦК м.Київ вирішив, що вже завтра на учебці цей "стрілець" буде кориснішим", - додали там.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шестеро співробітників ТЦК в Одесі матюкаються та розбивають вікно у легковику, а водій натомість "покатав" одного із них на капоті. ВIДЕО

Компанія-виробник дронів заявила, що їхнього головного інженера викрали ТЦК

Автор: 

дрони (4780) ТЦК та СП (597)


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Топ коментарі
+49
коли клоуна обирають керівником він перетворює усе навколо в шапіто
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03.10.2024 09:37
+40
це неспроста....це целеспрямована операція зеленої гниди на развал ОПК та здачу України....
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03.10.2024 09:35
+35
а шо за 3 роки війни був хоч один випадок, що в тцк влучила ракета?
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03.10.2024 09:40
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Всі, хто критикує викрадення людей ТЦК, - перешкоджають законній діяльності ЗСУ та можуть бути притягнені до відповідальності.

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03.10.2024 10:34 Відповісти
Стаття 17 Конституції України : "Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності."
В Україні немає ніякого "воєнного стану" десь з початку 2022року👈
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03.10.2024 10:55 Відповісти
Громадський активіст Остап Стахів - жертва злочинної зрадницької прокацапської влади, тому живий доказ.
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03.10.2024 12:04 Відповісти
https://myrotvorets.center/criminal/stakhyv-ostap-vasylevych/ оцей? Дружбан стремоусова та ОПЗЖ?
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03.10.2024 12:50 Відповісти
Неспростовні факти заявленого є?
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03.10.2024 13:12 Відповісти
Мабуть, треба було підприємства оборонпрому зареєструвати як пересувний цирк. Тоді б і бронь була
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03.10.2024 10:45 Відповісти
І тцк обходили б десятою дорогою
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03.10.2024 10:46 Відповісти
Бути не може, в країні вільних людей ніхто нікого не викрадає.
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03.10.2024 11:07 Відповісти
Фірма сама винувата. Зараз оформити бронь нема ніяких проблем, якщо фірма і працівник дійсно критичні, а не вдають з себе таких.
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03.10.2024 11:08 Відповісти
Проблем немає тільки на телемарафоні. По факту, людина подає заяву на відстрочку/бронь і її одразу відправляють на ВЛК, інакше заяву просто відмовляються приймати. Потім починається довгий процес розгляду заяви,який тцкуни постійно затягують вимагаючи купи довідок, виписок та інших документів. Потім таку людину ловлять десь на вулиці, виписують повістку, яка одразу перетворюється на бойову, оскільки броні/відстрочки від мобілізації ще немає, а ВЛК вже пройдено.
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03.10.2024 11:59 Відповісти
ви б з телемарафоном зав'язувати спробували
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04.10.2024 09:23 Відповісти
Пішов вторинний продукт по ротам .
Хавтра всі, на всіх підриємствах стануть " головними інженерами" по виробництву чогось ну дуже важливого.
Існує механізм, називаеться БРОНЮВАННЯ. Вже заброньовано більше ніж мобілізовано, головнтй інженер військового виробництова- точно попалає під бронюванн, так що " распятій мальчік".
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03.10.2024 11:18 Відповісти
Методи Вас не цікавлять? Викрадення, як норма? І навіть не обговорюється?
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03.10.2024 11:30 Відповісти
А що, у вас, на роісії хєрасімов із бєлоусовим вас із хат викрадають ?
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03.10.2024 22:33 Відповісти
По-перше, всі не стануть. Є законом встановлені вимоги, категорії підприємств, є ліміти, є, врешті решт, встановлений порядок бронювання. То з одного боку. А з іншого є ТЦК, в якого є план і, чорт побери, матеріальна винагорода! за його виконання. І тут вже неважливого кого, хоч кривих, хоч сліпих, хоч головних інженерів оборонних підприємств!
В результаті отримуємо чергову зелену сраку! Зупинка виробництв через брак працівників і невмотивовану і непідготовлену масу у військах. А на додачу переправу через Тису.
Ну дебіли ж ви зелені, коли вже до вас дійде, що якщо все робити через вашу сраку результат буде та сама срака!
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03.10.2024 11:40 Відповісти
Росіянин, галіматью неси на страна, с...у. Всі Голловні Інженери оборонних виробництв( якщо вони дісно головні інженери, а не ліві чуваки, яким заднім числом поставили запис у трудову)
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03.10.2024 15:32 Відповісти
зелений дебілізм хвороба невиліковна. От впоротому дебілу пояснюєш, що з таким підходом до мобілізації (бусифікації) маємо сраку, але ж для зелених гнид то саме то, що їм потрібно. Саме ж про то в Омані домовлялись? Ти, ****, хоч військових послухай, що вони про "поновнення" говорять. Людей послухай, які проблеми з кваліфікованими кадрами, а ви, сучища циркачів бронюєте і 95-й квартал.
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03.10.2024 18:54 Відповісти
Це те саме бронювання, по якому цирк забронюватись може, а дрібний виробник дронів - ні?
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03.10.2024 13:12 Відповісти
за переконаннями касти чиновників всі прості громадяни, не важливо головний ти інженер, чи провідний фізик ядерник (і таке було, він загинув у окопі), мають беззастережно віддати своє життя за можливість й надалі паразитувати на тілі нації. заради такої мети нікого і нічого не шкода.
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03.10.2024 13:52 Відповісти
Ні, це все бабскі балачки. Немає мільону " циркачів". Забррнювали всіх і вся і навіть більше. І оборрнка точно вся заброньована, тим більше Головний Інженер виробництва дронів.
А якщо не заброньований був, то він не головний інженер і взагалі неінженер і взагалі немає ніякого віднощення до виробництва.
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03.10.2024 15:27 Відповісти
ви прекрасний представник упоротого зеБіла).. Ви часом ще й напевне про міф щодо ветеранів в тцк вірите.... Гарно вам зеБілам, дякую за зруйновану державу і ненависть до країни!!! Надіюсь ви зеБіли повиздихаєте, хоть на планеті стане легше!!!
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04.10.2024 09:27 Відповісти
Ще один росіянин виліз " вболівати за Україну" .
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04.10.2024 11:09 Відповісти
ТЦКшне бидло повинно бути розпущене, ніяких більше повісток на вулицях не повинно бути і в тому числі викрадення людей!
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03.10.2024 11:32 Відповісти
Саме по собі "компанія-виробник дронів" ще нічого не значить. Особисто знаю "компанію", яка просто заробляє на цьому. І знаю кількох волонтерів, які за донати збирають дрони вдома і відправляють безкоштовно у певні підрозділи.

То хто з них - більш цінний?
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03.10.2024 11:59 Відповісти
Шановний, в новині мова не про вашу "компанію" , а конкретно про "Пташка дронс", яка дійсно розробляє інноваційні системи для дронів. Перешкоджання та викрадення працівників такої компанії - саботаж та підрив обороноздатності країни.
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03.10.2024 12:13 Відповісти
Так давай закриємо всі компанії які виробляють військову техніку бо вони "заробляють" і ти з лопатою підеш завтра здихати в окопі під дронами свинособак.
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03.10.2024 12:18 Відповісти
я не кажу за всі, лише за ту, власників якої знаю особисто

можливо, "Пташка дронс" - дійсно критична

але під "волонтерство" та "критичні виробництва" зараз дуже багато хто косить для "броні"
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03.10.2024 22:01 Відповісти
Ну правильно а чого ні, краще хай він воює ніж тцкашна тварюка. Але ви не вірте, це все іпсо і фейк. Вважаю що тцк треба розформувати і всіх службовців відправити в окоп. Вони вже наробили стільки шкоди, що навіть русня так би не змогла. Знищили у людей мотивацію і бажання взагалі мати справу с ЗСУ, відправили в окоп людей які розумом допомогали більше, ніж ці тцкуни всі разом взяті зможуть коли небудь взагалі щось корисне зробити. Нафіг вони потрібні ті тцк ? Щоб що ? Набирати нових людей які 99% сзч ? Чи вони потрібні щоб збирати бакси за непридатність ? Яка реальна користь від тцк ?
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03.10.2024 13:14 Відповісти
Тим часом рашка в три зміни штампує дрони на державних заводах за бюджетні кошти. Ось і різниця
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03.10.2024 14:52 Відповісти
Компанія-виробник провокативні заголовки і наративи просуває, вже й у Флеша і скрізь хвилю підняли, і в усі ЗМІ розкидали на вентилятори. Цей срач рашня активно потягла по своїх пабліках. Одночначно Пташкам це честі не робить. Тобто, коли бусифікують простого українця ми мовчимо, а коли дронщика маємо волати? У нас ВСЯ система мобілізації не тим шляхом йде з кінця 2022 року. Треба єднатися заради справедливості і боротися за права ВСІХ українців, і тих що в окопах, і тих що поки ні. Ми пішли не шляхом Ізраїлю ще на початку війни, а українським корупційним шляхом пільг і виключень. Поділили громадян за статевою, професійною, суспільно-значущою, фінансовою ознаками і тепер що? Приїхали?! Вирішуємо кому жити, кому ні? В нас піхота закінчується, там в окопах кого тільки немає і бариста, і юристи, і співаки оперні, і інженери від 18 до 65. То де ж та справедливість для кожного?
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03.10.2024 15:19 Відповісти
а як так вийшло, що щомісяця мобілізують 30,000 людей, армія більше мільйона, а замінити тих хто на 0 не виходить? може вже досить програвати цю заїзжену платівку що "народу фіолетово"?
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03.10.2024 15:37 Відповісти
Ці питання потрібно адресувати ОП-шці, всі військові стратеги у нас там сидять. Але піхоти катастрофічно не вистачає, і поповнень не вистачає, багато поранених і нажаль, неповоротних втрат. І за них, за наших оборонців, так само потрібно боротися в ЗМІ, як і за тилових спеціалістів, навіть більше. Тисячі родин розділені зараз, життя до і після. В кого немає близьких в зоні БД цього просто не зрозуміє. Закінчуються люди в нас, піхотинці, отака гірка правда. (((
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03.10.2024 15:53 Відповісти
Закінчуються люди в нас, піхотинці,
**********
І піхотинки. Шо за гендерні стереотипи?
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03.10.2024 16:06 Відповісти
Я в старпості це і написала в контексті поділу на рівних і рівніших перед мобілізацією. Перечитайте. Так чи інакше, від перекидання стрілок тут в коментарях бійцю на передовій легше не стане. Потрібні докорінні зміни в суспільстві, новий суспільний договір.
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03.10.2024 16:30 Відповісти
Ну так і адресуйте своі питання ОПі, а не обсирайте тих, хто робить для арміі більше ніж
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03.10.2024 20:49 Відповісти
Не можливо перемогти піхотою проти кабів.Москалів в рази більше і авіації в них в рази більше і ресурсів в рази більше.Це є правда.Кожен день бусифікують,куди вони діваються?
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04.10.2024 19:17 Відповісти
Офіційна відмазка від ТЦК буде така: «людина не має відстрочки та по закону має бути мобілізована». І нііпьот.
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03.10.2024 20:46 Відповісти
Потужно ми їх, да, володька
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03.10.2024 21:08 Відповісти
Яке викрали? Це іпсо.ТЦК людей не викрадає.
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04.10.2024 19:19 Відповісти
зеКлоун та його глядачі, тупо ******* гроші, а потім ще й вийо, ми найкращі
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05.10.2024 16:19 Відповісти
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