Компанія-виробник дронів заявила, що їхнього головного інженера "викрали ТЦК"
Українська компанія "Пташка дронс" повідомила, що їхнього головного інженера по розробці систем протидії БпЛА "викрали ТЦК".
Про це вони заявили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БпЛА прямо вулицею дорогою до роботи. До критичності та бронювання залишилось менше тижня. Інженер офіційно працевлаштований, маємо довідки про цивільно-правові забовʼязання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів", - йдеться в повідомленні.
У компанії додали, що всі документи показали та пояснили ситуацію.
"Але Голосіївський ТЦК м.Київ вирішив, що вже завтра на учебці цей "стрілець" буде кориснішим", - додали там.
Топ коментарі
+49 Юрій Петрович #301281
показати весь коментар03.10.2024 09:37
+40 Roman Stambul
показати весь коментар03.10.2024 09:35
+35 Макс driver507
показати весь коментар03.10.2024 09:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Україні немає ніякого "воєнного стану" десь з початку 2022року👈
Хавтра всі, на всіх підриємствах стануть " головними інженерами" по виробництву чогось ну дуже важливого.
Існує механізм, називаеться БРОНЮВАННЯ. Вже заброньовано більше ніж мобілізовано, головнтй інженер військового виробництова- точно попалає під бронюванн, так що " распятій мальчік".
В результаті отримуємо чергову зелену сраку! Зупинка виробництв через брак працівників і невмотивовану і непідготовлену масу у військах. А на додачу переправу через Тису.
Ну дебіли ж ви зелені, коли вже до вас дійде, що якщо все робити через вашу сраку результат буде та сама срака!
А якщо не заброньований був, то він не головний інженер і взагалі неінженер і взагалі немає ніякого віднощення до виробництва.
То хто з них - більш цінний?
можливо, "Пташка дронс" - дійсно критична
але під "волонтерство" та "критичні виробництва" зараз дуже багато хто косить для "броні"
**********
І піхотинки. Шо за гендерні стереотипи?