Компанія-виробник дронів заявила, що їхнього головного інженера "викрали ТЦК"

Українська компанія "Пташка дронс" повідомила, що їхнього головного інженера по розробці систем протидії БпЛА "викрали ТЦК".

Про це вони заявили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БпЛА прямо вулицею дорогою до роботи. До критичності та бронювання залишилось менше тижня. Інженер офіційно працевлаштований, маємо довідки про цивільно-правові забовʼязання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що всі документи показали та пояснили ситуацію.

"Але Голосіївський ТЦК м.Київ вирішив, що вже завтра на учебці цей "стрілець" буде кориснішим", - додали там.

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