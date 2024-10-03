Компания-производитель дронов заявила, что их главного инженера "похитили ТЦК"

Украинская компания "Пташка дронс" сообщила, что их главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА "похитили ТЦК".

Об этом они заявили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"ТЦК похитили нашего главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА прямо по улице по дороге на работу. До критичности и бронирования осталось меньше недели. Инженер официально трудоустроен, есть справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что все документы показали и объяснили ситуацию.

"Но Голосеевский ТЦК г. Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет полезнее", - добавили там.

