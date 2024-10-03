Компания-производитель дронов заявила, что их главного инженера "похитили ТЦК"
Украинская компания "Пташка дронс" сообщила, что их главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА "похитили ТЦК".
Об этом они заявили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"ТЦК похитили нашего главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА прямо по улице по дороге на работу. До критичности и бронирования осталось меньше недели. Инженер официально трудоустроен, есть справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что все документы показали и объяснили ситуацию.
"Но Голосеевский ТЦК г. Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет полезнее", - добавили там.
В Україні немає ніякого "воєнного стану" десь з початку 2022року👈
Хавтра всі, на всіх підриємствах стануть " головними інженерами" по виробництву чогось ну дуже важливого.
Існує механізм, називаеться БРОНЮВАННЯ. Вже заброньовано більше ніж мобілізовано, головнтй інженер військового виробництова- точно попалає під бронюванн, так що " распятій мальчік".
В результаті отримуємо чергову зелену сраку! Зупинка виробництв через брак працівників і невмотивовану і непідготовлену масу у військах. А на додачу переправу через Тису.
Ну дебіли ж ви зелені, коли вже до вас дійде, що якщо все робити через вашу сраку результат буде та сама срака!
А якщо не заброньований був, то він не головний інженер і взагалі неінженер і взагалі немає ніякого віднощення до виробництва.
То хто з них - більш цінний?
можливо, "Пташка дронс" - дійсно критична
але під "волонтерство" та "критичні виробництва" зараз дуже багато хто косить для "броні"
І піхотинки. Шо за гендерні стереотипи?