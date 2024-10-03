РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости
27 231 147

Компания-производитель дронов заявила, что их главного инженера "похитили ТЦК"

Компанія-виробник дронів заявила, що їхнього головного інженера викрали ТЦК

Украинская компания "Пташка дронс" сообщила, что их главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА "похитили ТЦК".

Об этом они заявили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"ТЦК похитили нашего главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА прямо по улице по дороге на работу. До критичности и бронирования осталось меньше недели. Инженер официально трудоустроен, есть справки о гражданско-правовых обязательствах перед воинскими частями, незавершенные контракты на поставку ударных дронов", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что все документы показали и объяснили ситуацию.

"Но Голосеевский ТЦК г. Киев решил, что уже завтра на учебке этот "стрелок" будет полезнее", - добавили там.

Смотрите также: Начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Романенко: "Бусификация" - это больше миф". ВИДЕО

Компанія-виробник дронів заявила, що їхнього головного інженера викрали ТЦК

Автор: 

дроны (4442) ТЦК (723)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
коли клоуна обирають керівником він перетворює усе навколо в шапіто
показать весь комментарий
03.10.2024 09:37 Ответить
+40
це неспроста....це целеспрямована операція зеленої гниди на развал ОПК та здачу України....
показать весь комментарий
03.10.2024 09:35 Ответить
+35
а шо за 3 роки війни був хоч один випадок, що в тцк влучила ракета?
показать весь комментарий
03.10.2024 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Всі, хто критикує викрадення людей ТЦК, - перешкоджають законній діяльності ЗСУ та можуть бути притягнені до відповідальності.

показать весь комментарий
03.10.2024 10:34 Ответить
Стаття 17 Конституції України : "Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності."
В Україні немає ніякого "воєнного стану" десь з початку 2022року👈
показать весь комментарий
03.10.2024 10:55 Ответить
Громадський активіст Остап Стахів - жертва злочинної зрадницької прокацапської влади, тому живий доказ.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:04 Ответить
https://myrotvorets.center/criminal/stakhyv-ostap-vasylevych/ оцей? Дружбан стремоусова та ОПЗЖ?
показать весь комментарий
03.10.2024 12:50 Ответить
Неспростовні факти заявленого є?
показать весь комментарий
03.10.2024 13:12 Ответить
Мабуть, треба було підприємства оборонпрому зареєструвати як пересувний цирк. Тоді б і бронь була
показать весь комментарий
03.10.2024 10:45 Ответить
І тцк обходили б десятою дорогою
показать весь комментарий
03.10.2024 10:46 Ответить
Бути не може, в країні вільних людей ніхто нікого не викрадає.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:07 Ответить
Фірма сама винувата. Зараз оформити бронь нема ніяких проблем, якщо фірма і працівник дійсно критичні, а не вдають з себе таких.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:08 Ответить
Проблем немає тільки на телемарафоні. По факту, людина подає заяву на відстрочку/бронь і її одразу відправляють на ВЛК, інакше заяву просто відмовляються приймати. Потім починається довгий процес розгляду заяви,який тцкуни постійно затягують вимагаючи купи довідок, виписок та інших документів. Потім таку людину ловлять десь на вулиці, виписують повістку, яка одразу перетворюється на бойову, оскільки броні/відстрочки від мобілізації ще немає, а ВЛК вже пройдено.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:59 Ответить
ви б з телемарафоном зав'язувати спробували
показать весь комментарий
04.10.2024 09:23 Ответить
Пішов вторинний продукт по ротам .
Хавтра всі, на всіх підриємствах стануть " головними інженерами" по виробництву чогось ну дуже важливого.
Існує механізм, називаеться БРОНЮВАННЯ. Вже заброньовано більше ніж мобілізовано, головнтй інженер військового виробництова- точно попалає під бронюванн, так що " распятій мальчік".
показать весь комментарий
03.10.2024 11:18 Ответить
Методи Вас не цікавлять? Викрадення, як норма? І навіть не обговорюється?
показать весь комментарий
03.10.2024 11:30 Ответить
А що, у вас, на роісії хєрасімов із бєлоусовим вас із хат викрадають ?
показать весь комментарий
03.10.2024 22:33 Ответить
По-перше, всі не стануть. Є законом встановлені вимоги, категорії підприємств, є ліміти, є, врешті решт, встановлений порядок бронювання. То з одного боку. А з іншого є ТЦК, в якого є план і, чорт побери, матеріальна винагорода! за його виконання. І тут вже неважливого кого, хоч кривих, хоч сліпих, хоч головних інженерів оборонних підприємств!
В результаті отримуємо чергову зелену сраку! Зупинка виробництв через брак працівників і невмотивовану і непідготовлену масу у військах. А на додачу переправу через Тису.
Ну дебіли ж ви зелені, коли вже до вас дійде, що якщо все робити через вашу сраку результат буде та сама срака!
показать весь комментарий
03.10.2024 11:40 Ответить
Росіянин, галіматью неси на страна, с...у. Всі Голловні Інженери оборонних виробництв( якщо вони дісно головні інженери, а не ліві чуваки, яким заднім числом поставили запис у трудову)
показать весь комментарий
03.10.2024 15:32 Ответить
зелений дебілізм хвороба невиліковна. От впоротому дебілу пояснюєш, що з таким підходом до мобілізації (бусифікації) маємо сраку, але ж для зелених гнид то саме то, що їм потрібно. Саме ж про то в Омані домовлялись? Ти, ****, хоч військових послухай, що вони про "поновнення" говорять. Людей послухай, які проблеми з кваліфікованими кадрами, а ви, сучища циркачів бронюєте і 95-й квартал.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:54 Ответить
Це те саме бронювання, по якому цирк забронюватись може, а дрібний виробник дронів - ні?
показать весь комментарий
03.10.2024 13:12 Ответить
за переконаннями касти чиновників всі прості громадяни, не важливо головний ти інженер, чи провідний фізик ядерник (і таке було, він загинув у окопі), мають беззастережно віддати своє життя за можливість й надалі паразитувати на тілі нації. заради такої мети нікого і нічого не шкода.
показать весь комментарий
03.10.2024 13:52 Ответить
Ні, це все бабскі балачки. Немає мільону " циркачів". Забррнювали всіх і вся і навіть більше. І оборрнка точно вся заброньована, тим більше Головний Інженер виробництва дронів.
А якщо не заброньований був, то він не головний інженер і взагалі неінженер і взагалі немає ніякого віднощення до виробництва.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:27 Ответить
ви прекрасний представник упоротого зеБіла).. Ви часом ще й напевне про міф щодо ветеранів в тцк вірите.... Гарно вам зеБілам, дякую за зруйновану державу і ненависть до країни!!! Надіюсь ви зеБіли повиздихаєте, хоть на планеті стане легше!!!
показать весь комментарий
04.10.2024 09:27 Ответить
Ще один росіянин виліз " вболівати за Україну" .
показать весь комментарий
04.10.2024 11:09 Ответить
ТЦКшне бидло повинно бути розпущене, ніяких більше повісток на вулицях не повинно бути і в тому числі викрадення людей!
показать весь комментарий
03.10.2024 11:32 Ответить
Саме по собі "компанія-виробник дронів" ще нічого не значить. Особисто знаю "компанію", яка просто заробляє на цьому. І знаю кількох волонтерів, які за донати збирають дрони вдома і відправляють безкоштовно у певні підрозділи.

То хто з них - більш цінний?
показать весь комментарий
03.10.2024 11:59 Ответить
Шановний, в новині мова не про вашу "компанію" , а конкретно про "Пташка дронс", яка дійсно розробляє інноваційні системи для дронів. Перешкоджання та викрадення працівників такої компанії - саботаж та підрив обороноздатності країни.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:13 Ответить
Так давай закриємо всі компанії які виробляють військову техніку бо вони "заробляють" і ти з лопатою підеш завтра здихати в окопі під дронами свинособак.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:18 Ответить
я не кажу за всі, лише за ту, власників якої знаю особисто

можливо, "Пташка дронс" - дійсно критична

але під "волонтерство" та "критичні виробництва" зараз дуже багато хто косить для "броні"
показать весь комментарий
03.10.2024 22:01 Ответить
Ну правильно а чого ні, краще хай він воює ніж тцкашна тварюка. Але ви не вірте, це все іпсо і фейк. Вважаю що тцк треба розформувати і всіх службовців відправити в окоп. Вони вже наробили стільки шкоди, що навіть русня так би не змогла. Знищили у людей мотивацію і бажання взагалі мати справу с ЗСУ, відправили в окоп людей які розумом допомогали більше, ніж ці тцкуни всі разом взяті зможуть коли небудь взагалі щось корисне зробити. Нафіг вони потрібні ті тцк ? Щоб що ? Набирати нових людей які 99% сзч ? Чи вони потрібні щоб збирати бакси за непридатність ? Яка реальна користь від тцк ?
показать весь комментарий
03.10.2024 13:14 Ответить
Тим часом рашка в три зміни штампує дрони на державних заводах за бюджетні кошти. Ось і різниця
показать весь комментарий
03.10.2024 14:52 Ответить
Компанія-виробник провокативні заголовки і наративи просуває, вже й у Флеша і скрізь хвилю підняли, і в усі ЗМІ розкидали на вентилятори. Цей срач рашня активно потягла по своїх пабліках. Одночначно Пташкам це честі не робить. Тобто, коли бусифікують простого українця ми мовчимо, а коли дронщика маємо волати? У нас ВСЯ система мобілізації не тим шляхом йде з кінця 2022 року. Треба єднатися заради справедливості і боротися за права ВСІХ українців, і тих що в окопах, і тих що поки ні. Ми пішли не шляхом Ізраїлю ще на початку війни, а українським корупційним шляхом пільг і виключень. Поділили громадян за статевою, професійною, суспільно-значущою, фінансовою ознаками і тепер що? Приїхали?! Вирішуємо кому жити, кому ні? В нас піхота закінчується, там в окопах кого тільки немає і бариста, і юристи, і співаки оперні, і інженери від 18 до 65. То де ж та справедливість для кожного?
показать весь комментарий
03.10.2024 15:19 Ответить
а як так вийшло, що щомісяця мобілізують 30,000 людей, армія більше мільйона, а замінити тих хто на 0 не виходить? може вже досить програвати цю заїзжену платівку що "народу фіолетово"?
показать весь комментарий
03.10.2024 15:37 Ответить
Ці питання потрібно адресувати ОП-шці, всі військові стратеги у нас там сидять. Але піхоти катастрофічно не вистачає, і поповнень не вистачає, багато поранених і нажаль, неповоротних втрат. І за них, за наших оборонців, так само потрібно боротися в ЗМІ, як і за тилових спеціалістів, навіть більше. Тисячі родин розділені зараз, життя до і після. В кого немає близьких в зоні БД цього просто не зрозуміє. Закінчуються люди в нас, піхотинці, отака гірка правда. (((
показать весь комментарий
03.10.2024 15:53 Ответить
Закінчуються люди в нас, піхотинці,
**********
І піхотинки. Шо за гендерні стереотипи?
показать весь комментарий
03.10.2024 16:06 Ответить
Я в старпості це і написала в контексті поділу на рівних і рівніших перед мобілізацією. Перечитайте. Так чи інакше, від перекидання стрілок тут в коментарях бійцю на передовій легше не стане. Потрібні докорінні зміни в суспільстві, новий суспільний договір.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:30 Ответить
Ну так і адресуйте своі питання ОПі, а не обсирайте тих, хто робить для арміі більше ніж
показать весь комментарий
03.10.2024 20:49 Ответить
Не можливо перемогти піхотою проти кабів.Москалів в рази більше і авіації в них в рази більше і ресурсів в рази більше.Це є правда.Кожен день бусифікують,куди вони діваються?
показать весь комментарий
04.10.2024 19:17 Ответить
Офіційна відмазка від ТЦК буде така: «людина не має відстрочки та по закону має бути мобілізована». І нііпьот.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:46 Ответить
Потужно ми їх, да, володька
показать весь комментарий
03.10.2024 21:08 Ответить
Яке викрали? Це іпсо.ТЦК людей не викрадає.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:19 Ответить
зеКлоун та його глядачі, тупо ******* гроші, а потім ще й вийо, ми найкращі
показать весь комментарий
05.10.2024 16:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 