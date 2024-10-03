Вночі ворог атакував Одещину ударними безпілотниками: пошкоджено лінії електропередач

В ніч на 3 жовтня ворог атакував Одещину "шахедами". Один з них впав на територію кладовища в Березівському районі без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих немає.

"Інший, при падінні, пошкодив лінії електропередач. Станом на зараз понад дві тисячі абонентів у Березівському районі лишаються без електропостачання. Наші енергетики з ночі працюють без перерви та вже заживили понад три тисячі абонентів. Працюватимуть і надалі, поки світло не зʼявиться у кожній домівці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти України ворог випустив 105 ударних безпілотників типу "шахед" з Орла, Курська, Приморськ-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму. Сили ППО збили 78 зі 105 ударних ворожих безпілотників, ще 23 локаційно втрачено. Один дрон полетів у напрямку Білорусі.

ППО працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.