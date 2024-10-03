Ночью враг атаковал Одесщину ударными беспилотниками: повреждены линии электропередач

В ночь на 3 октября враг атаковал Одесскую область "шахедами". Один из них упал на территорию кладбища в Березовском районе без последующего возгорания. Погибших и пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

"Другой, при падении, повредил линии электропередач. По состоянию на сейчас более двух тысяч абонентов в Березовском районе остаются без электроснабжения. Наши энергетики с ночи работают без перерыва и уже запитали более трех тысяч абонентов. Будут работать и в дальнейшем, пока свет не появится в каждом доме", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь против Украины враг выпустил 105 ударных беспилотников типа "шахед" из Орла, Курска, Приморск-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму. Силы ПВО сбили 78 из 105 ударных вражеских беспилотников, еще 23 локационно потеряно. Один дрон улетел в направлении Беларуси.

ПВО работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.