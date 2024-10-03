Переплата понад 200 млн євро: ЗМІ про контракти, які підписав ексголова Агенції оборонних закупівель Пікузо з підконтрольним ГУР "Спецтехноекспортом"
Володимир Пікузо, за час, коли він був керівником Агенції оборонних закупівель, уклав зі "Спецтехноекспортом", яку очолює Олексій Петров, контрактів на 50 млрд грн, переплата у яких, за даними журналістів, у порівнянні з ринковими цінами склала щонайменше 200 млн євро.
Про це йдеться у розслідуванні Української правди, передає Цензор.НЕТ.
Журналісти зазначають, що після звільнення Володимир Пікузо став радником керівника "Спецтехноекспорту" Олексія Петрова, з яким до того, перебуваючи на вищій посаді підписав контрактів на близько 50 млрд грн.
"Загалом ми проаналізували більше десяти контрактів, підписаних Пікузо зі "Спецтехноекспортом", розбіжності з ринковими цінами на ті чи інші види озброєння, лише за цими котрактами, підписаними 2023 року, які нам вдалося дістати, становить більше 200 млн євро або близько 10 млрд грн", - акцентували журналісти.
28.08.2022
Школа старих ветеранів та досвід не проп'єш.
Поки зе-мразі при владі перемога, на жаль, НЕМОЖЛИВА!
1. зайняв посаду в уряді
2. вкрав скільки міг нагребсти (і поділився з ким треба)
3. журналісти викрили злодюжку
4. втік
5. набу відкрили справу
6. ОП назначили наступного
7. перейти до пункту 1
Як оці розслідувачі встановлюють "ринкову ціну" ?
Так само, як Бігус на російські клістрони в 2018 році ?
Крадуть скільки можуть...
А хто ж інший потурбується про їхні сім'ї..?
Вони і про народ подбали і створили:
- серіал Свати;
- серіал Слуга народу;
- шоу Вечірній квартал;
- відосіки Зеленського.
Не вдячні ви такі...
Ми маємо президентом найкращого в світі спеціаліста по грі пенісом по роялю.
Гордитись треба...
Щоб втриматись на посадах, в розхід планують пустити деяких, занадто активних статусних фронтових вояк з конкуруючих структур. Серед них будуть навіть депутати столичного регіону. С самісінської Слуги Народу. Обшуки та статті мають бути максимально жорсткі. Розборки ДБР між СБУ та ГУР.
Мета - показати активність на Гору та втриматись в кріслах. Війна силовиків може стати початком перерозподілу найсуттєвіших крісел силовиків.
Початок планується цього тижня.
Понеслась🤣
З цим би треба щось робити, бо якщо і далі будуть закидувати інформ простір такими корупційними скандалами - то це лише шкодить. Якщо іх не саджають, та краще журналістам вже мовчати, бо красти меньше не стають, а суспільство деморалізується все більше і більше.
Не знаю як правильно, але здається, що краще ситуація не стає.