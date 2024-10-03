Переплата понад 200 млн євро: ЗМІ про контракти, які підписав ексголова Агенції оборонних закупівель Пікузо з підконтрольним ГУР "Спецтехноекспортом"

Володимир Пікузо, за час, коли він був керівником Агенції оборонних закупівель, уклав зі "Спецтехноекспортом", яку очолює Олексій Петров, контрактів на 50 млрд грн, переплата у яких, за даними журналістів, у порівнянні з ринковими цінами склала щонайменше 200 млн євро.

Журналісти зазначають, що після звільнення Володимир Пікузо став радником керівника "Спецтехноекспорту" Олексія Петрова, з яким до того, перебуваючи на вищій посаді підписав контрактів на близько 50 млрд грн.

"Загалом ми проаналізували більше десяти контрактів, підписаних Пікузо зі "Спецтехноекспортом", розбіжності з ринковими цінами на ті чи інші види озброєння, лише за цими котрактами, підписаними 2023 року, які нам вдалося дістати, становить більше 200 млн євро або близько 10 млрд грн", - акцентували журналісти.