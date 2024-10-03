УКР
Переплата понад 200 млн євро: ЗМІ про контракти, які підписав ексголова Агенції оборонних закупівель Пікузо з підконтрольним ГУР "Спецтехноекспортом"

Володимир Пікузо

Володимир Пікузо, за час, коли він був керівником Агенції оборонних закупівель, уклав зі "Спецтехноекспортом", яку очолює Олексій Петров, контрактів на 50 млрд грн, переплата у яких, за даними журналістів, у порівнянні з ринковими цінами склала щонайменше 200 млн євро.

Про це йдеться у розслідуванні Української правди, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти зазначають, що після звільнення Володимир Пікузо став радником керівника "Спецтехноекспорту" Олексія Петрова, з яким до того, перебуваючи на вищій посаді підписав контрактів на близько 50 млрд грн.

"Загалом ми проаналізували більше десяти контрактів, підписаних Пікузо зі "Спецтехноекспортом", розбіжності з ринковими цінами на ті чи інші види озброєння, лише за цими котрактами, підписаними 2023 року, які нам вдалося дістати, становить більше 200 млн євро або близько 10 млрд грн", - акцентували журналісти. 

Спецтехноекспорт (41) Петров Олексій (19) Пікузо Володимир (3)
+12
Чому ж це пересічні перестали донатити?
03.10.2024 22:59 Відповісти
+10
а відколи це Петроф і Пікузо стали українцями?
03.10.2024 23:14 Відповісти
+9
Зе-мразі можуть розікрасти будь яку допомогу заходу.
Поки зе-мразі при владі перемога, на жаль, НЕМОЖЛИВА!
03.10.2024 23:11 Відповісти
Чому ж це пересічні перестали донатити?
03.10.2024 22:59 Відповісти
Слов нема, хочеться узяти сокиру і сказати що так робити не можна з власним народом України.
03.10.2024 23:00 Відповісти
а відколи це Петроф і Пікузо стали українцями?
03.10.2024 23:14 Відповісти
Народ України не може бути «власним» за визначенням. Це кимченин може похизуватися власним народом, може ще якісь вожді у Африці
04.10.2024 00:07 Відповісти
"Нещодавно Володимир Пікузо у якості експерта «Українського інституту майбутнього» дав https://hvylya.net/interview/246472-pochemu-ukraina-proizvodit-tak-malo-oruzhiya-vladimir-pikuzo-o-problemah-otechestvennogo-vpk?fbclid=IwAR2b2Gl4RjlSpQaCZLAZHHE4RHY5ZCaOm7DtXdntT16ZiERhuY7JKHZQH1U інтерв'ю Юрію Романенку, голові «УІМ». У ньому він розповів, що у сферу оборонно-промислового комплексу він потрапив у 2014 році. "
28.08.2022
*********
Школа старих ветеранів та досвід не проп'єш.
03.10.2024 23:06 Відповісти
Розгадати? Селекційна робота Єрмака!
03.10.2024 23:28 Відповісти
Хіба я щось задавав розгадувати? Наперед мені не потрібно, коли запитаю, тоді і розгадуйте.
03.10.2024 23:45 Відповісти
Добре!
04.10.2024 00:08 Відповісти
Зе-мразі можуть розікрасти будь яку допомогу заходу.
Поки зе-мразі при владі перемога, на жаль, НЕМОЖЛИВА!
03.10.2024 23:11 Відповісти
03.10.2024 23:20 Відповісти
Просто розтриляти і все ...вони зелені грабують ...те шо може захистити ,людину , дитину ...Україну ...це цинічне бидло ...їх треба запам'ятати і пригадувати тоді, коли будете голосувати !!!
03.10.2024 23:22 Відповісти
О когда про закупки Roshel узнаете! Оху…те
03.10.2024 23:23 Відповісти
Може, Ротшильда?
03.10.2024 23:34 Відповісти
Кругообіг зелених крадіїв в природі, вічний цикл:

1. зайняв посаду в уряді
2. вкрав скільки міг нагребсти (і поділився з ким треба)
3. журналісти викрили злодюжку
4. втік
5. набу відкрили справу
6. ОП назначили наступного
7. перейти до пункту 1
03.10.2024 23:27 Відповісти
Злодій на злодію і злодієм поганяє .
03.10.2024 23:28 Відповісти
і шо ми нє в натє...
03.10.2024 23:31 Відповісти
навіть на помідори в світі немає сталої ринкової ціни на всі роки у всіх місцях і на всі пори року.

Як оці розслідувачі встановлюють "ринкову ціну" ?

Так само, як Бігус на російські клістрони в 2018 році ?
03.10.2024 23:45 Відповісти
Мало тут адекватних коментарів, в умовах дефіциту ціна може і зростати, особливо коли треба тут і зараз. В цілому йде тенденція від різних видань мочити ГУР, а от дійсно по ділу чи ні це вже питання без відповіді.
05.10.2024 01:12 Відповісти
Ну що ви вчіпилися до Зе-команди...
Крадуть скільки можуть...
А хто ж інший потурбується про їхні сім'ї..?
Вони і про народ подбали і створили:
- серіал Свати;
- серіал Слуга народу;
- шоу Вечірній квартал;
- відосіки Зеленського.
Не вдячні ви такі...
Ми маємо президентом найкращого в світі спеціаліста по грі пенісом по роялю.
Гордитись треба...
04.10.2024 00:09 Відповісти
😂👏
04.10.2024 00:14 Відповісти
Очікувані відставки в слідчих органах змушують деяких ретивих полковників «посилити розкриваємість».

Щоб втриматись на посадах, в розхід планують пустити деяких, занадто активних статусних фронтових вояк з конкуруючих структур. Серед них будуть навіть депутати столичного регіону. С самісінської Слуги Народу. Обшуки та статті мають бути максимально жорсткі. Розборки ДБР між СБУ та ГУР.

Мета - показати активність на Гору та втриматись в кріслах. Війна силовиків може стати початком перерозподілу найсуттєвіших крісел силовиків.

Початок планується цього тижня.

Понеслась🤣
04.10.2024 00:09 Відповісти
Це ж було вже? (с)
З цим би треба щось робити, бо якщо і далі будуть закидувати інформ простір такими корупційними скандалами - то це лише шкодить. Якщо іх не саджають, та краще журналістам вже мовчати, бо красти меньше не стають, а суспільство деморалізується все більше і більше.
04.10.2024 02:21 Відповісти
Не згоден, якщо мовчати то одного разу прокинешся а ти вже наче в рашці хоч і країна називається Україна.
05.10.2024 01:15 Відповісти
Та якщо тікі писати і нічого не робити, то прокинешься одного разу, а ти в краіні один залишився. Бо якось такі новини, без реакціі і наслідків для крадіів - мотивують людей бігти і відхрещуватись від краіни. Демотивує комусь допомогати і щось робити, не кажучи вже про демотивацію вступати до війська.

Не знаю як правильно, але здається, що краще ситуація не стає.
05.10.2024 03:37 Відповісти
Ну от і все,приїхали
04.10.2024 06:59 Відповісти
....ще один патужний рішала.
04.10.2024 08:09 Відповісти
кожн1й свин1 дали своэ корито
04.10.2024 09:50 Відповісти
 
 