На Кіровоградщині через російську атаку пошкоджене підприємство: травмований працівник
У ніч проти 4 жовтня російські війська атакували Кіровоградську область "Шахедами". Пошкоджено підприємство, травмовано працівника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Чергова ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. В Голованівському районі пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що легкі травми отримав працівник підприємства. Відповідні служби працюють.
