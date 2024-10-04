На Кіровоградщині через російську атаку пошкоджене підприємство: травмований працівник

У ніч проти 4 жовтня російські війська атакували Кіровоградську область "Шахедами". Пошкоджено підприємство, травмовано працівника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Чергова ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. В Голованівському районі пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що легкі травми отримав працівник підприємства. Відповідні служби працюють.