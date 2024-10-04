В Кировоградской области из-за российской атаки повреждено предприятие: травмирован работник
В ночь на 4 октября российские войска атаковали Кировоградскую область "шахедами". Повреждено предприятие, травмирован работник.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"Очередная вражеская дроновая атака не обошла Кировоградскую область. В Голованевском районе повреждено админздание одного из предприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что легкие травмы получил работник предприятия. Соответствующие службы работают.
