В Кировоградской области из-за российской атаки повреждено предприятие: травмирован работник

Атака шахедів на Кіровоградщину

В ночь на 4 октября российские войска атаковали Кировоградскую область "шахедами". Повреждено предприятие, травмирован работник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Очередная вражеская дроновая атака не обошла Кировоградскую область. В Голованевском районе повреждено админздание одного из предприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что легкие травмы получил работник предприятия. Соответствующие службы работают.

предприятие (232) Шахед (1385) Кировоградская область (662)
