В Кировоградской области из-за российской атаки повреждено предприятие: травмирован работник

В ночь на 4 октября российские войска атаковали Кировоградскую область "шахедами". Повреждено предприятие, травмирован работник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"Очередная вражеская дроновая атака не обошла Кировоградскую область. В Голованевском районе повреждено админздание одного из предприятий", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Киеве было возгорание в многоэтажке, вероятно - из-за падения обломков БПЛА, - Кличко (обновлено)

Отмечается, что легкие травмы получил работник предприятия. Соответствующие службы работают.