Розтрата понад 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів – керівнику КЕУ Міноборони повідомлено про підозру
Керівник одного з квартирно-експлуатаційних управлінь Міністерства оборони України завдав державі збитків у розмірі понад 2,3 млн грн під час закупівлі будівельних матеріалів.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру керівнику одного з квартирно-експлуатаційних управлінь Міністерства оборони України.
Йому інкриміновано розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).
За даними слідства, підозрюваний з листопада 2022 року по вересень 2024 року розробив та реалізував злочинну схему закупівлі будівельних матеріалів за значно завищеною ціною. При цьому не проводилися відкриті торги й не застосовувався електронний каталог для закупівлі товару та послуг
Внаслідок протиправних дій частина бюджетних коштів була перерахована безпідставно.
Експертиза підтвердила збитки державі у розмірі понад 2,3 млн грн.
Нагадаємо, у липні 2024 року у ході масштабної спецоперації по всій Україні повідомлено 30 підозр організаторам та учасникам злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб ЗСУ. Причетними до них виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах.
и умеров хороший.
и буданов хороший.
и всё окружение хорошие.
то люди ими назначенные на местах - бесстыжие малоросы, эфэсбэшники, ворьё и предатели
Він діяв проти ЗСУ, заважав виконанню їх святого обов'язку+ діяв на користь ворога !
Заніс хабаря де треба, ось і відмазують.