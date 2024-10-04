Розтрата понад 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів – керівнику КЕУ Міноборони повідомлено про підозру

Керівник одного з квартирно-експлуатаційних управлінь Міністерства оборони України завдав державі збитків у розмірі понад 2,3 млн грн під час закупівлі будівельних матеріалів.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру керівнику одного з квартирно-експлуатаційних управлінь Міністерства оборони України.

Йому інкриміновано розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний з листопада 2022 року по вересень 2024 року розробив та реалізував злочинну схему закупівлі будівельних матеріалів за значно завищеною ціною. При цьому не проводилися відкриті торги й не застосовувався електронний каталог для закупівлі товару та послуг

Внаслідок протиправних дій частина бюджетних коштів була перерахована безпідставно.

Експертиза підтвердила збитки державі у розмірі понад 2,3 млн грн.

Нагадаємо, у липні 2024 року у ході масштабної спецоперації по всій Україні повідомлено 30 підозр організаторам та учасникам злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб ЗСУ. Причетними до них виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах.

