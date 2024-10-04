УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12431 відвідувач онлайн
Новини
990 6

Розтрата понад 2,3 млн грн на закупівлі будматеріалів – керівнику КЕУ Міноборони повідомлено про підозру

Розтрата на будівельних матеріалах

Керівник одного з квартирно-експлуатаційних управлінь Міністерства оборони України завдав державі збитків у розмірі понад 2,3 млн грн під час закупівлі будівельних матеріалів. 

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру  керівнику одного з квартирно-експлуатаційних управлінь Міністерства оборони України.

Йому інкриміновано розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Читайте: Розтрата на 36 мільйонів: Колишньому директору оборонного підприємства "Новатор" повідомили про підозру

За даними слідства, підозрюваний з листопада 2022 року по вересень 2024 року розробив та реалізував злочинну схему закупівлі будівельних матеріалів за значно завищеною ціною. При цьому не проводилися відкриті торги й не застосовувався електронний каталог для закупівлі товару та послуг

Внаслідок протиправних дій частина бюджетних коштів була перерахована безпідставно.

Експертиза підтвердила збитки державі у розмірі понад 2,3 млн грн.

Нагадаємо, у липні 2024 року у ході масштабної спецоперації по всій Україні повідомлено 30 підозр організаторам та учасникам злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб ЗСУ. Причетними до них виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах.

Читайте: БЕБ виявило розтрату 100 мільйонів на закупівлі дров для ЗСУ. Підозри отримали 30 осіб (оновлено)

Автор: 

Міноборони (7633) розтрата (274) будівництво (3063) підозра (850)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
''Яйка різникова'' тільки в профіль. Гарного вчителя мали.
показати весь коментар
04.10.2024 10:29 Відповісти
І що? Що далі? А нічого....
показати весь коментар
04.10.2024 10:30 Відповісти
А кажуть бідна Україна. Кожен день звиздядь мільони і гроші не скінчаються.
показати весь коментар
04.10.2024 10:33 Відповісти
и зеленский хороший.
и умеров хороший.
и буданов хороший.
и всё окружение хорошие.
то люди ими назначенные на местах - бесстыжие малоросы, эфэсбэшники, ворьё и предатели
показати весь коментар
04.10.2024 10:41 Відповісти
2,3 млн гривень? Поймали прораба что ли?
показати весь коментар
04.10.2024 10:50 Відповісти
Тільки про розтрату коштів повідомлено ?? ))))
Він діяв проти ЗСУ, заважав виконанню їх святого обов'язку+ діяв на користь ворога !
Заніс хабаря де треба, ось і відмазують.
показати весь коментар
04.10.2024 14:02 Відповісти
 
 