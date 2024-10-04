РУС
Растрата более 2,3 млн грн на закупке стройматериалов - руководителю КЭУ Минобороны сообщено о подозрении

Розтрата на будівельних матеріалах

Руководитель одного из квартирно-эксплуатационных управлений Министерства обороны Украины нанес государству ущерб в размере более 2,3 млн грн при закупке строительных материалов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении руководителю одного из квартирно-эксплуатационных управлений Министерства обороны Украины.

Ему инкриминируется растрата бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Также читайте: Присвоил почти 1 млн грн на строительстве военного объекта: экс-чиновнику КЭВ сообщено о подозрении, - ГБР

По данным следствия, подозреваемый с ноября 2022 года по сентябрь 2024 года разработал и реализовал преступную схему закупки строительных материалов по значительно завышенной цене. При этом не проводились открытые торги и не применялся электронный каталог для закупки товара и услуг.

Вследствие противоправных действий часть бюджетных средств была перечислена безосновательно.

Экспертиза подтвердила убытки государству в размере более 2,3 млн грн.

Напомним, в июле 2024 года в ходе масштабной спецоперации по всей Украине сообщено 30 подозрений организаторам и участникам преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей ВСУ. Причастными к ним оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах.

Смотрите также: Хищение более 138 млн грн для армии: Проведено 70 обысков и сообщено о подозрении 30 лицам. ФОТОрепортаж

''Яйка різникова'' тільки в профіль. Гарного вчителя мали.
04.10.2024 10:29 Ответить
І що? Що далі? А нічого....
04.10.2024 10:30 Ответить
А кажуть бідна Україна. Кожен день звиздядь мільони і гроші не скінчаються.
04.10.2024 10:33 Ответить
и зеленский хороший.
и умеров хороший.
и буданов хороший.
и всё окружение хорошие.
то люди ими назначенные на местах - бесстыжие малоросы, эфэсбэшники, ворьё и предатели
04.10.2024 10:41 Ответить
2,3 млн гривень? Поймали прораба что ли?
04.10.2024 10:50 Ответить
Тільки про розтрату коштів повідомлено ?? ))))
Він діяв проти ЗСУ, заважав виконанню їх святого обов'язку+ діяв на користь ворога !
Заніс хабаря де треба, ось і відмазують.
04.10.2024 14:02 Ответить
 
 