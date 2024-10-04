Растрата более 2,3 млн грн на закупке стройматериалов - руководителю КЭУ Минобороны сообщено о подозрении
Руководитель одного из квартирно-эксплуатационных управлений Министерства обороны Украины нанес государству ущерб в размере более 2,3 млн грн при закупке строительных материалов.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении руководителю одного из квартирно-эксплуатационных управлений Министерства обороны Украины.
Ему инкриминируется растрата бюджетных средств путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый с ноября 2022 года по сентябрь 2024 года разработал и реализовал преступную схему закупки строительных материалов по значительно завышенной цене. При этом не проводились открытые торги и не применялся электронный каталог для закупки товара и услуг.
Вследствие противоправных действий часть бюджетных средств была перечислена безосновательно.
Экспертиза подтвердила убытки государству в размере более 2,3 млн грн.
Напомним, в июле 2024 года в ходе масштабной спецоперации по всей Украине сообщено 30 подозрений организаторам и участникам преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей ВСУ. Причастными к ним оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и умеров хороший.
и буданов хороший.
и всё окружение хорошие.
то люди ими назначенные на местах - бесстыжие малоросы, эфэсбэшники, ворьё и предатели
Він діяв проти ЗСУ, заважав виконанню їх святого обов'язку+ діяв на користь ворога !
Заніс хабаря де треба, ось і відмазують.