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Хищение более 138 млн грн для армии: Проведено 70 обысков и сообщено о подозрении 30 лицам. ФОТОрепортаж

Правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению злоумышленников, которые разворовали более 138 млн грн, выделенных на нужды ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Так ОГП, ГБР, СБУ Нацполиции, УСР и БЭБ при содействии руководства Минобороны и ВСУ провели масштабную операцию по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей ВСУ.

Общая сумма убытков оценивается в более 138 млн грн.

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Установлено, что причастными к хищениям средств оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах Украины. Отдельные должностные лица также уличены в халатном отношении к военной службе и незаконном обогащении.

Было задержано и сообщено о подозрении 30 лицам, в том числе 15 - в составе организованных преступных групп.

"Среди подозреваемых - 3 начальника квартирно-эксплуатационных управлений в г. Харькове, на Николаевщине и Днепропетровщине, 7 начальников квартирно-эксплуатационных отделов в городах Кропивницком, Чернигове, Львове, на Прикарпатье, Житомирщине, Волыни и Луганщине, а также представители коммерческих структур.

Чиновникам инкриминируют растрату и присвоение средств при закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд обороны, электроэнергии, природного газа, мебели для армии, проведение строительных работ на объектах военной инфраструктуры, а также злоупотребление властью или служебным положением, небрежное отношение к военной службе, создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней", - говорится в сообщении.

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Начальнику регионального КЭО инкриминируется незаконное приобретение активов на сумму 11,7 млн грн в виде коммерческого имущества, земельных участков, других средств и вещей через оформление их на доверенное лицо.

Правоохранители провели более 70 обысков в помещениях структурных подразделений территориальных квартирно-эксплуатационных управлений и коммерческих предприятий по всей территории Украины (в Западном, Центральном, Южном и Восточном регионах).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Подозреваемым впоследствии изберут меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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Викрито схему розкрадання 138 млн грн на закупівлях деревини для ЗСУ
Викрито схему розкрадання 138 млн грн на закупівлях деревини для ЗСУ
Викрито схему розкрадання 138 млн грн на закупівлях деревини для ЗСУ
Викрито схему розкрадання 138 млн грн на закупівлях деревини для ЗСУ
Викрито схему розкрадання 138 млн грн на закупівлях деревини для ЗСУ
Викрито схему розкрадання 138 млн грн на закупівлях деревини для ЗСУ
Викрито схему розкрадання 138 млн грн на закупівлях деревини для ЗСУ
Викрито схему розкрадання 138 млн грн на закупівлях деревини для ЗСУ
Викрито схему розкрадання 138 млн грн на закупівлях деревини для ЗСУ
Викрито схему розкрадання 138 млн грн на закупівлях деревини для ЗСУ

Автор: 

растрата (244) закупки (776) Офис Генпрокурора (2518)


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Топ комментарии
+14
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19.07.2024 14:26 Ответить
+13
ой! я, вас умаляю!
скільки треба заплатити, за новим законом? 10%? 20%? половину?
нате, і що б я вас більше не бачив!
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19.07.2024 14:34 Ответить
+11
не нудьгуйте, лохи!
всього вам хоро-ше-го!

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19.07.2024 14:46 Ответить
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19.07.2024 14:26 Ответить
Та нічо Наталко, вони вже по крихтах штук 100 мілких назбирали домоуправителів по усій Україні - аби сума була пріліная для інспектуючи партнерів показати

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19.07.2024 14:57 Ответить
Ви помилились. Це не Наталка, це Хабалка.
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19.07.2024 15:18 Ответить
Ну нічого страшного,лоханулись поплись з ким не буває,хлопці відкупляться
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19.07.2024 14:30 Ответить
Це влада ******************** , не забувайте - вони збирали данину з кожного мілкого підбарижника - й тепер починають здавати їх масово для показухи , а далі підуть середні й т д
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19.07.2024 14:59 Ответить
Та що таке?.. Я вже подумав ОПу накрили...
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19.07.2024 14:30 Ответить
...причетними до розкрадань коштів виявилися службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України. Джерело:
І не забувайте повторювати: у нас немає системної корупції!(с)
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19.07.2024 14:32 Ответить
пузати підри, на зоні схуднуть
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19.07.2024 14:32 Ответить
По новому законі , що зелені протягли -відкупляться , і далі будуть красти.
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19.07.2024 14:35 Ответить
Ще не протягли, але тягнуть...
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19.07.2024 15:44 Ответить
ой! я, вас умаляю!
скільки треба заплатити, за новим законом? 10%? 20%? половину?
нате, і що б я вас більше не бачив!
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19.07.2024 14:34 Ответить
зараз це називається "поділитися", або "нарізати долю"
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19.07.2024 14:44 Ответить
нєнє. то раніше так було: за долю малую.
а зараз, називається: угода з прокурором.
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19.07.2024 14:53 Ответить
Яка однакова у нас країна. А то тут балаболи ділили країну на патріотів та ватників.
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19.07.2024 14:43 Ответить
Ті самі яйца, тільки вид з боку. І підозру вручили, бо крали то, до чого зеленський і шобла не додумалися. А Резніков в зеленому шоколаді, бо знает багато.
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19.07.2024 14:43 Ответить
Ну надеемся что до суда дойдет и сядут,а потом рядовыми отвоюют ... но не сразу ... мы же понимаем ... мы же не такие ...
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19.07.2024 14:44 Ответить
не нудьгуйте, лохи!
всього вам хоро-ше-го!

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19.07.2024 14:46 Ответить
А що там по яйках по 17..? А ніфіга! Так само і тут буде. Ще й закон про відкуп корупціонерів протягнули-будуть крадії на курортах відпочивати.
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19.07.2024 14:48 Ответить
зеля, єрмак і татаров там не фігурують?
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19.07.2024 14:50 Ответить
ППЦ резнікову з його камарільнею ,,,
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19.07.2024 14:57 Ответить
А що ви хотіли ? Виросло кілька поколінь на прикладах Лазаренка, баби Юлі, януковоща і тд. У них жодної думки немає, що вони роблять щось незаконне. Але дивує одне- всі знають про ці схеми розкрадання бюджету - завищення закупівельних цін та приймання фіктивних послуг . Чому уряд нічого не робить для профілактики ? На випередження .
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19.07.2024 14:59 Ответить
Уряд????? На випередження???? Так він же і розкрадає на випередження, що ніхто наздогнати не може Велике Крадівництво
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19.07.2024 15:06 Ответить
Яке випередження? Уряд в долі. Розкрадання коштів відбувається тільки після погодження з урядовцями.
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19.07.2024 15:50 Ответить
А де ж Лієв , рєзніков, Халімони з Хмельницькими????
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19.07.2024 15:05 Ответить
А велику рибу зась? Дерьмак, Тимошонка...
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19.07.2024 15:41 Ответить
Потужно!
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19.07.2024 15:49 Ответить
 
 