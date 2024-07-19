Хищение более 138 млн грн для армии: Проведено 70 обысков и сообщено о подозрении 30 лицам. ФОТОрепортаж

Правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению злоумышленников, которые разворовали более 138 млн грн, выделенных на нужды ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Так ОГП, ГБР, СБУ Нацполиции, УСР и БЭБ при содействии руководства Минобороны и ВСУ провели масштабную операцию по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей ВСУ.

Общая сумма убытков оценивается в более 138 млн грн.

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Установлено, что причастными к хищениям средств оказались служащие квартирно-эксплуатационных подразделений совместно с представителями коммерческих структур почти во всех регионах Украины. Отдельные должностные лица также уличены в халатном отношении к военной службе и незаконном обогащении.

Было задержано и сообщено о подозрении 30 лицам, в том числе 15 - в составе организованных преступных групп.

"Среди подозреваемых - 3 начальника квартирно-эксплуатационных управлений в г. Харькове, на Николаевщине и Днепропетровщине, 7 начальников квартирно-эксплуатационных отделов в городах Кропивницком, Чернигове, Львове, на Прикарпатье, Житомирщине, Волыни и Луганщине, а также представители коммерческих структур.

Чиновникам инкриминируют растрату и присвоение средств при закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд обороны, электроэнергии, природного газа, мебели для армии, проведение строительных работ на объектах военной инфраструктуры, а также злоупотребление властью или служебным положением, небрежное отношение к военной службе, создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней", - говорится в сообщении.

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Начальнику регионального КЭО инкриминируется незаконное приобретение активов на сумму 11,7 млн грн в виде коммерческого имущества, земельных участков, других средств и вещей через оформление их на доверенное лицо.

Правоохранители провели более 70 обысков в помещениях структурных подразделений территориальных квартирно-эксплуатационных управлений и коммерческих предприятий по всей территории Украины (в Западном, Центральном, Южном и Восточном регионах).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Подозреваемым впоследствии изберут меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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