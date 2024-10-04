Керівництво Міндовкілля закриває очі на схеми із заниження вартості деревини нацпарками, - нардеп

Відповідальна за нацпарки заступниця міністра захисту довкілля Олена Крамаренко закриває очі на масштабні схеми із заниження вартості деревини.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.

"На відміну від державних та багатьох комунальних лісгоспів, нацпарки реалізують деревину не через спеціалізовану біржу, а прямими договорами! Занижують вартість лісу подекуди у пʼять разів, відправляють в дохід нацпарку мізер, а решту кладуть собі в кишеню", - зазначає депутатка.

За її словами, ціна на деревину однакового класу якості та діаметру з нацпарку та сусіднього лісгоспу часто відрізняється в рази. Наприклад., дуб ринковою вартістю у 9 тис. грн за куб продається за ціною 1,8 тис. грн.

В Україні зараз понад 40 нацпарків продають деревину. Василевська-Смаглюк наводить дані щодо середніх реалізаційних цін нацпарків з початку 2024 року порівняно з цінами на біржі.

НПП "Синевир" продає ялину дешевше від біржі на 1,2 – 1,5 тис. грн за куб.

НПП "Гуцульщина": різниця з біржою на кубі ялиці 400-500 грн.

НПП "Карпатьский" продає куб ялини на 600-1000 грн дешевше ринкових цін.

"Яворівський" Нацпарк занижує ціну дубу удвічі.

НПП "Кременцецькі гори": ціни дубу та ясеня відрізняються від біржових утричі.

НПП Вижницький: ціни на ялицю різняться з біржовою майже удвічі !

"І це лише дані по чверті нацпарків, що вносять дані в ЕОД. Три чверті нацпарків взагалі приховують інформацію щодо продажів. Який безлад відбувається у більшості інших підприємствах Міндовкілля, складно навіть уявити. Ймовірно, вся деревина там продається за ціною дров. А потім ми запитуємо: чому наші нацпарки такі бідні і постійно потребують дофінансування з коштів платників податків", - стверджує депутатка.

За її інформацію, куратором сфери національних парків є заступниця міністра захисту довкілля Олена Крамаренко.

"На злочини свідомо закривають очі. А може чиновникам дуже не хочеться відмовлятись від тіньових доходів? Нещодавно Верховна Рада України призначила нову очільницю Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Світлану Гринчук. Ми покладаємо надії на кадрове очищення екологічної сфери від брудних схем… Офіційне звернення направлю", - резюмує депутатка.

Заступниця міністра захисту довкілля Олена Крамаренко була призначена на посаду 13 травня 2022 року через місяць після призначення ексміністра Руслана Стрільця. Після звільнення Стрільця посаду зберегла.

