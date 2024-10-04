УКР
Керівництво Міндовкілля закриває очі на схеми із заниження вартості деревини нацпарками, - нардеп

Нацпарки знижують вартість деревини: Міндовкілля не реагує

Відповідальна за нацпарки заступниця міністра захисту довкілля Олена Крамаренко закриває очі на масштабні схеми із заниження вартості деревини.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.

"На відміну від державних та багатьох комунальних лісгоспів, нацпарки реалізують деревину не через спеціалізовану біржу, а прямими договорами! Занижують вартість лісу подекуди у пʼять разів, відправляють в дохід нацпарку мізер, а решту кладуть собі в кишеню", - зазначає депутатка.

За її словами, ціна на деревину однакового класу якості та діаметру з нацпарку та сусіднього лісгоспу часто відрізняється в рази. Наприклад., дуб ринковою вартістю у 9 тис. грн за куб продається за ціною 1,8 тис. грн.

Читайте також: НАБУ відкрило справу про завищення цін на купівлю деревини для фортифікацій на Харківщині, відповідальний за фортифікації Харнам звільнився з ОВА, - ХАЦ

В Україні зараз понад 40 нацпарків продають деревину. Василевська-Смаглюк наводить дані щодо середніх реалізаційних цін нацпарків з початку 2024 року порівняно з цінами на біржі.

  • НПП "Синевир" продає ялину дешевше від біржі на 1,2 – 1,5 тис. грн за куб.
  • НПП "Гуцульщина": різниця з біржою на кубі ялиці 400-500 грн.
  • НПП "Карпатьский" продає куб ялини на 600-1000 грн дешевше ринкових цін.
  • "Яворівський" Нацпарк занижує ціну дубу удвічі.
  • НПП "Кременцецькі гори": ціни дубу та ясеня відрізняються від біржових утричі.
  • НПП Вижницький: ціни на ялицю різняться з біржовою майже удвічі !

"І це лише дані по чверті нацпарків, що вносять дані в ЕОД. Три чверті нацпарків взагалі приховують інформацію щодо продажів. Який безлад відбувається у більшості інших підприємствах Міндовкілля, складно навіть уявити. Ймовірно, вся деревина там продається за ціною дров. А потім ми запитуємо: чому наші нацпарки такі бідні і постійно потребують дофінансування з коштів платників податків", - стверджує депутатка.

Також читайте: Кабмін вирішив провести реформу лісового господарства: держпідприємство "Ліси України" планують зробити акціонерним товариством та дозволити суцільні санітарні вирубки

За її інформацію, куратором сфери національних парків є заступниця міністра захисту довкілля Олена Крамаренко.

"На злочини свідомо закривають очі. А може чиновникам дуже не хочеться відмовлятись від тіньових доходів? Нещодавно Верховна Рада України призначила нову очільницю Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Світлану Гринчук. Ми покладаємо надії на кадрове очищення екологічної сфери від брудних схем… Офіційне звернення направлю", - резюмує депутатка.

Заступниця міністра захисту довкілля Олена Крамаренко була призначена на посаду 13 травня 2022 року через місяць після призначення ексміністра Руслана Стрільця. Після звільнення Стрільця посаду зберегла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чорнобильській зоні продовжується незаконна вирубка лісу на мільйони гривень, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Автор: 

Василевська-Смаглюк Ольга (67) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (179) деревина (63)
Топ коментарі
+9
А чому би і не красти? До стінки ж за мародерство не ставлять. Війна все спише. Так переможемо.
04.10.2024 10:58 Відповісти
+8
Вони закривають очі і на масову вирубку лісів!
04.10.2024 10:59 Відповісти
+5
Як все чудово для них виходить. Коли зелені пдараси крадуть мільярдами то всі слуги урода сліпі та глухі, а коли хтось не ділиться то в них зразу стає "глаз як у сабакі і слух як у арла".
04.10.2024 11:20 Відповісти
А чому би і не красти? До стінки ж за мародерство не ставлять. Війна все спише. Так переможемо.
04.10.2024 10:58 Відповісти
Як все чудово для них виходить. Коли зелені пдараси крадуть мільярдами то всі слуги урода сліпі та глухі, а коли хтось не ділиться то в них зразу стає "глаз как у сабакі і слух как у арла".
04.10.2024 11:20 Відповісти
Вони закривають очі і на масову вирубку лісів!
04.10.2024 10:59 Відповісти
але відкривають очі коли рахують вкрадене бабло...
04.10.2024 11:04 Відповісти
парадокс: абсолютно безграмотні, всі поголовно відмінно вміють рахувати, додавати і множити. ділення, це інше питання )))
04.10.2024 11:07 Відповісти
Ну що мерзота, вилізла? Так з Бучі треба було тікати, чи як ти переконувала нічого не робити і залишатися вдома,бо расєяни не трогають цивільних?
04.10.2024 11:16 Відповісти
а на фронті нічим бліндажи перекривать
04.10.2024 11:29 Відповісти
Мені дуууже подобається, коли будь яка затичка після 25 аборту вважає себе спеціалістом в усіх сферах. Пані дИпутатка всю свою трудову діяльність була пов'язана зі сферою журналістики (в т.ч. Г+Г). Ціни на деревину встановлюються відповідно до кулькулятивних розрахунків. Але увага, за 30 років ні міністерсво, ні управління лісовим господарством так і не спромоглися народити хоча б методичні рекомендації з калькуляцій на ціни лісодеревини. Ввели купу їх розмежувань, так, що зарах хєр зрозумієш куди і що відносити. Зобов'язали все виставляти на приватні аукціони, так, молодці, класна схема. А дати можливість економістам у тих же нацпарках по шаблону все робитти, то нє... Вони і складають калькуляції по середніх цінах в регіоні, бо просто іншого виходу не має. І да, бл...дь, в такому випадку буде різниця. Але ж головне зеленим карабєльним соснам щось виригати на загал.
04.10.2024 11:55 Відповісти
Читаєш, і думаєш що якась державна система чинуш-підарасів, які сами розкрадають все. Не буде з такоі державноі системи нічого доброго, хоч дозволяй ти лупити по рашці далекобійними ракетами, хоч не дозволяй.

Підар на підарі при владі, в таможні, поліціі, сбу, набу, раді, єнерго, газ, будівництво.

Якісь хворі підараси. Яке там НАТО з Євросоюзом. Нинішня Держава - це як ракова пухлина (та і завжди була такою, з 1991 року).
04.10.2024 11:56 Відповісти
Міндовкілля -сіністерство дармоїдів.нероб та корупціонерів..Не розумію навішо цей непотрію тримати
04.10.2024 12:01 Відповісти
Буде з лісами те саме що з водним ресурсом, і з чорноземами (які насправді вже не такі як до 1970-х років бо половина через грунт і ріки вже стекла в моря разом с пестицидами, від чого і в морях риби поменшало)...
05.10.2024 02:09 Відповісти
 
 