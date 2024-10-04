Руководство Минэкологии закрывает глаза на схемы по занижению стоимости древесины нацпарками, - нардеп

Ответственная за нацпарки заместитель министра защиты окружающей среды Елена Крамаренко закрывает глаза на масштабные схемы по занижению стоимости древесины.

"В отличие от государственных и многих коммунальных лесхозов, нацпарки реализуют древесину не через специализированную биржу, а по прямым договорам! Занижают стоимость леса иногда в пять раз, отправляют в доход нацпарка мизер, а остальное кладут себе в карман", - отмечает депутат.

По ее словам, цена на древесину одинакового класса качества и диаметра из нацпарка и соседнего лесхоза часто отличается в разы. Например, дуб рыночной стоимостью в 9 тыс. грн за куб продается по цене 1,8 тыс. грн.

В Украине сейчас более 40 нацпарков продают древесину. Василевская-Смаглюк приводит данные по средним реализационным ценам нацпарков с начала 2024 года по сравнению с ценами на бирже.

НПП "Синевир" продает ель дешевле биржи на 1,2 - 1,5 тыс. грн за куб.

НПП "Гуцульщина": разница с биржей на кубе пихты 400-500 грн.

НПП "Карпатский" продает куб ели на 600-1000 грн дешевле рыночных цен.

"Яворовский" Нацпарк занижает цену дуба вдвое.

НПП "Кременецкие горы": цены дуба и ясеня отличаются от биржевых в три раза.

НПП Вижницкий: цены на пихту отличаются с биржевой почти вдвое !

"И это только данные по четверти нацпарков, которые вносят данные в ЕОД. Три четверти нацпарков вообще скрывают информацию о продажах. Какой беспорядок происходит в большинстве других предприятиях Минприроды, сложно даже представить. Вероятно, вся древесина там продается по цене дров. А потом мы спрашиваем: почему наши нацпарки такие бедные и постоянно нуждаются в дофинансировании из средств налогоплательщиков", - утверждает депутат.

По ее информации, куратором сферы национальных парков является заместитель министра защиты окружающей среды Елена Крамаренко.

"На преступления сознательно закрывают глаза. А может чиновникам очень не хочется отказываться от теневых доходов? Недавно Верховная Рада Украины назначила новую руководительницу Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлану Гринчук. Мы возлагаем надежды на кадровое очищение экологической сферы от грязных схем... Официальное обращение направлю", - резюмирует депутат.

Заместитель министра защиты окружающей среды Елена Крамаренко была назначена на должность 13 мая 2022 года через месяц после назначения экс-министра Руслана Стрельца. После увольнения Стрельца должность сохранила.

