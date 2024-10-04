РУС
Новости
1 119 11

Руководство Минэкологии закрывает глаза на схемы по занижению стоимости древесины нацпарками, - нардеп

Нацпарки знижують вартість деревини: Міндовкілля не реагує

Ответственная за нацпарки заместитель министра защиты окружающей среды Елена Крамаренко закрывает глаза на масштабные схемы по занижению стоимости древесины.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.

"В отличие от государственных и многих коммунальных лесхозов, нацпарки реализуют древесину не через специализированную биржу, а по прямым договорам! Занижают стоимость леса иногда в пять раз, отправляют в доход нацпарка мизер, а остальное кладут себе в карман", - отмечает депутат.

По ее словам, цена на древесину одинакового класса качества и диаметра из нацпарка и соседнего лесхоза часто отличается в разы. Например, дуб рыночной стоимостью в 9 тыс. грн за куб продается по цене 1,8 тыс. грн.

В Украине сейчас более 40 нацпарков продают древесину. Василевская-Смаглюк приводит данные по средним реализационным ценам нацпарков с начала 2024 года по сравнению с ценами на бирже.

  • НПП "Синевир" продает ель дешевле биржи на 1,2 - 1,5 тыс. грн за куб.
  • НПП "Гуцульщина": разница с биржей на кубе пихты 400-500 грн.
  • НПП "Карпатский" продает куб ели на 600-1000 грн дешевле рыночных цен.
  • "Яворовский" Нацпарк занижает цену дуба вдвое.
  • НПП "Кременецкие горы": цены дуба и ясеня отличаются от биржевых в три раза.
  • НПП Вижницкий: цены на пихту отличаются с биржевой почти вдвое !

"И это только данные по четверти нацпарков, которые вносят данные в ЕОД. Три четверти нацпарков вообще скрывают информацию о продажах. Какой беспорядок происходит в большинстве других предприятиях Минприроды, сложно даже представить. Вероятно, вся древесина там продается по цене дров. А потом мы спрашиваем: почему наши нацпарки такие бедные и постоянно нуждаются в дофинансировании из средств налогоплательщиков", - утверждает депутат.

По ее информации, куратором сферы национальных парков является заместитель министра защиты окружающей среды Елена Крамаренко.

"На преступления сознательно закрывают глаза. А может чиновникам очень не хочется отказываться от теневых доходов? Недавно Верховная Рада Украины назначила новую руководительницу Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлану Гринчук. Мы возлагаем надежды на кадровое очищение экологической сферы от грязных схем... Официальное обращение направлю", - резюмирует депутат.

Заместитель министра защиты окружающей среды Елена Крамаренко была назначена на должность 13 мая 2022 года через месяц после назначения экс-министра Руслана Стрельца. После увольнения Стрельца должность сохранила.

Автор: 

Василевская-Смаглюк Ольга (63) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (76) древесина (18)
Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
А чому би і не красти? До стінки ж за мародерство не ставлять. Війна все спише. Так переможемо.
показать весь комментарий
04.10.2024 10:58 Ответить
Як все чудово для них виходить. Коли зелені пдараси крадуть мільярдами то всі слуги урода сліпі та глухі, а коли хтось не ділиться то в них зразу стає "глаз как у сабакі і слух как у арла".
показать весь комментарий
04.10.2024 11:20 Ответить
Вони закривають очі і на масову вирубку лісів!
показать весь комментарий
04.10.2024 10:59 Ответить
але відкривають очі коли рахують вкрадене бабло...
показать весь комментарий
04.10.2024 11:04 Ответить
парадокс: абсолютно безграмотні, всі поголовно відмінно вміють рахувати, додавати і множити. ділення, це інше питання )))
показать весь комментарий
04.10.2024 11:07 Ответить
Ну що мерзота, вилізла? Так з Бучі треба було тікати, чи як ти переконувала нічого не робити і залишатися вдома,бо расєяни не трогають цивільних?
показать весь комментарий
04.10.2024 11:16 Ответить
а на фронті нічим бліндажи перекривать
показать весь комментарий
04.10.2024 11:29 Ответить
Мені дуууже подобається, коли будь яка затичка після 25 аборту вважає себе спеціалістом в усіх сферах. Пані дИпутатка всю свою трудову діяльність була пов'язана зі сферою журналістики (в т.ч. Г+Г). Ціни на деревину встановлюються відповідно до кулькулятивних розрахунків. Але увага, за 30 років ні міністерсво, ні управління лісовим господарством так і не спромоглися народити хоча б методичні рекомендації з калькуляцій на ціни лісодеревини. Ввели купу їх розмежувань, так, що зарах хєр зрозумієш куди і що відносити. Зобов'язали все виставляти на приватні аукціони, так, молодці, класна схема. А дати можливість економістам у тих же нацпарках по шаблону все робитти, то нє... Вони і складають калькуляції по середніх цінах в регіоні, бо просто іншого виходу не має. І да, бл...дь, в такому випадку буде різниця. Але ж головне зеленим карабєльним соснам щось виригати на загал.
показать весь комментарий
04.10.2024 11:55 Ответить
Читаєш, і думаєш що якась державна система чинуш-підарасів, які сами розкрадають все. Не буде з такоі державноі системи нічого доброго, хоч дозволяй ти лупити по рашці далекобійними ракетами, хоч не дозволяй.

Підар на підарі при владі, в таможні, поліціі, сбу, набу, раді, єнерго, газ, будівництво.

Якісь хворі підараси. Яке там НАТО з Євросоюзом. Нинішня Держава - це як ракова пухлина (та і завжди була такою, з 1991 року).
показать весь комментарий
04.10.2024 11:56 Ответить
Міндовкілля -сіністерство дармоїдів.нероб та корупціонерів..Не розумію навішо цей непотрію тримати
показать весь комментарий
04.10.2024 12:01 Ответить
Буде з лісами те саме що з водним ресурсом, і з чорноземами (які насправді вже не такі як до 1970-х років бо половина через грунт і ріки вже стекла в моря разом с пестицидами, від чого і в морях риби поменшало)...
показать весь комментарий
05.10.2024 02:09 Ответить
 
 