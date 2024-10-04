УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12321 відвідувач онлайн
Новини
11 969 25

Росіяни зламали ребра "азовцю" Іщенку перед смертю та після розтину не зашили тіло, - WP

Журналісти розповіли, як росіяни закатували Іщенка

Росіяни тупим предметом зламали ребра захиснику полку "Азов" Олександру Іщенку перед тим, як він помер у СІЗО Ростова-на-Дону. 

Про це пише видання  Washington Post, яке поспілкувалося з вдовою померлого українського військовослужбовця Оленою, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як пише видання, рідні Іщенка вважають, що росіяни зробили все, щоб не вдалося впізнати останки і дізнатися причину смерті. За словами вдови померлого Олени, росіяни не зашили тіло Олександра після розтину. Тому останки, доставлені з в’язниці в Ростові-на-Дону, розклалися.

"Він був розірваний на частини. Здавалося, росіяни зробили все, щоб ми не впізнали його та не дізналися справжню причину смерті", - розповіла жінка.

Журналістам Washington Post вдалося ознайомитися із російським та українським протоколом про розтин тіла Олександра.

Читайте також: Офіс Генпрокурора розслідує вбивство в російському полоні "азовця" Іщенка

У російському супровідному документі говорилося, що причина смерті не може бути встановлена ​​"через гнильні зміни в органах і тканинах трупа".

Однак початкова українська експертиза повідомила про "шок, множинні переломи ребер, закриту тупу травму грудної клітки, пошкодження внаслідок контакту з тупим предметом, намір невідомий". Сім'я захисника говорить, що вони все ще чекають остаточного звіту, і що причина смерті залишається незрозумілою.

Про смерть Олександра родичі дізналися від адвоката. Видання пише, що для того, щоб прискорити повернення тіла, рідні зв'язалися з приватною похоронною службою у Києві, яка за 4000 доларів розробила складний план з повернення тіла Іщенка додому.

До Росії було відправлено людину, яка видала себе за племінника Олександра і розповіла російським чиновникам, що відвезе його тіло до Вірменії. Таким чином, тіло військовослужбовця вдалося повернути до України.

Читайте також: "Азовець" Іщенко помер у російському СІЗО не своєю смертю, - Паламар

Смерть "азовця" Олександра Іщенка в російському полоні

31 липня 2024 року стало відомо, що один із полонених українських військовослужбовців полку "Азов", 55-річний Олександр Іщенко помер у російському СІЗО.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з негайним листом до омбудсменки РФ Тетяни Москалькової щодо смерті захисника Маріуполя Олександра Іщенка у російському полоні. Лубінець також повідомив про трагедію МКЧХ та ООН.

Заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар повідомив, що військовополонений полку "Азов" Олександр Іщенко помер у російському Ростові-на-Дону не своєю смертю.

Читайте також: Ще приблизно 700 воїнів "Азову" перебувають у полоні, - керівниця патронатної служби бригади Толкачова

Автор: 

військовополонені (1047) смерть (6812) Азов (806)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Для любителів киздіти що кацапи такі ж люди як і ми вони антилюди.
показати весь коментар
04.10.2024 20:10 Відповісти
+21
Будьте прокляті та горіть у пеклі , кляті москалі разом
зі своїм путлєром - живодером 👹
показати весь коментар
04.10.2024 20:19 Відповісти
+18
Дайте оркам додатково тютюну та цукру...
показати весь коментар
04.10.2024 20:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для любителів киздіти що кацапи такі ж люди як і ми вони антилюди.
показати весь коментар
04.10.2024 20:10 Відповісти
Дайте оркам додатково тютюну та цукру...
показати весь коментар
04.10.2024 20:18 Відповісти
І збільшіть частоту спілкування з орчихами по скайпу
показати весь коментар
04.10.2024 21:11 Відповісти
свинцевого...в 19ст ще клали в вино
показати весь коментар
04.10.2024 22:10 Відповісти
"Шестеро офіцерів із КНДР загинули внаслідок ракетного удару біля окупованого Донецька".
Інтерфакс.
показати весь коментар
04.10.2024 20:19 Відповісти
Мало , всіх косооких потрібно перестріляти , нах@й 😡
показати весь коментар
04.10.2024 20:30 Відповісти
Їх 26 мільйонів , для них це не проблема .
показати весь коментар
04.10.2024 21:12 Відповісти
Будьте прокляті та горіть у пеклі , кляті москалі разом
зі своїм путлєром - живодером 👹
показати весь коментар
04.10.2024 20:19 Відповісти
Чи потрібно нам брати у полон цих нелюдів?????
показати весь коментар
04.10.2024 20:28 Відповісти
А де ти їх береш ? ((
показати весь коментар
04.10.2024 21:13 Відповісти
За щоку
показати весь коментар
04.10.2024 21:20 Відповісти
Кацап з тюркської мови перекладається як живодер, м"ясник, вбивця, який здирає шкіру з живої істоти.
показати весь коментар
04.10.2024 20:31 Відповісти
"кацап"-це козел, обісраний та смердючий.
показати весь коментар
04.10.2024 22:45 Відповісти
не памятаєте "завдяки" кому відбулася ота "гуманітарна операція по евакуації"?
показати весь коментар
04.10.2024 20:38 Відповісти
Жесть что можно было бы сделать с пленной русней, если бы не конвенции.
показати весь коментар
04.10.2024 20:44 Відповісти
ти хоч щось зроби з першим-ліпшим московським попом! диванний дєлатєль.....
показати весь коментар
04.10.2024 21:20 Відповісти
Рурику а ти все пишеш з горящого танка
показати весь коментар
04.10.2024 21:22 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 21:52 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
04.10.2024 21:06 Відповісти
А в українському таборі-пансіонаті для росполонених у 19-30 закінчилася вечеря: ячна каша з курячою котлетою,салат з червоного буряку,сирна запіканка з сметаною,чай,хліб,масло.З 19-30 особистий час,перегляд Марафону,телефонні перемовини з родичами в Рашці (Червоний Хрест добився їх відновлення),перегляд щоденного виступу Зеленського. В 22-00 обов"язкова склянка кефіру на ніч (фельдшер особисто контролює вживання кефіру),в 22-30 чистка зубів,вечірній туалет,читання Пушкіна та Тургєнєва з пансіонатної бібліотеки. В 23-00 відбій,сон на білих,хрустких простинях.....
показати весь коментар
04.10.2024 21:18 Відповісти
І ще є причини вважати росіян (саме так, загалом усіх) хоч трохи цивілізованими людьми? І людьми загалом?
Щиро надіюсь, що в КНР колись зміниться керівництво, і зосередить свої інтереси на Росії. І покаже їм таке ж саме азіатське дикунство, коли різатиме і вбиватиме їх в промислових масштабах.
показати весь коментар
04.10.2024 21:23 Відповісти
Як казав пару місяців назад відповідальний за рюскіх полонених - Напевно пора їм заборонити користуватись мобільним зв'язком для телефонування своїм рідним. До речі за рахунок українських платників податків. Класна влада.
показати весь коментар
04.10.2024 21:24 Відповісти
буратінка, запиши смерть захисника моєї країни Олександра Іщенка на свій рахунок. А ще згадай інших "азовців", котрих вбили в Оленівці та розвідника Ярослава Журавля...
показати весь коментар
04.10.2024 21:25 Відповісти
а ублюдочна зелена потвора, через яку нещасний пройшов через такі муки, спокійнісінько собі подорожує з "планами перемоги", медальки роздає, наші міста здає й краде, краде, краде...
показати весь коментар
04.10.2024 21:26 Відповісти
А нагадайте, який смердючий гундосий підарас здав Азовців, пообіцявши екстрадицію під патронатом Червоного Хреста? А нарід, вже пересвідчившись, що це була звичайна брехня і зрада Азовців, цей факт просто проковтнув?
показати весь коментар
04.10.2024 23:20 Відповісти
 
 