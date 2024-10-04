Росіяни зламали ребра "азовцю" Іщенку перед смертю та після розтину не зашили тіло, - WP
Росіяни тупим предметом зламали ребра захиснику полку "Азов" Олександру Іщенку перед тим, як він помер у СІЗО Ростова-на-Дону.
Про це пише видання Washington Post, яке поспілкувалося з вдовою померлого українського військовослужбовця Оленою, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як пише видання, рідні Іщенка вважають, що росіяни зробили все, щоб не вдалося впізнати останки і дізнатися причину смерті. За словами вдови померлого Олени, росіяни не зашили тіло Олександра після розтину. Тому останки, доставлені з в’язниці в Ростові-на-Дону, розклалися.
"Він був розірваний на частини. Здавалося, росіяни зробили все, щоб ми не впізнали його та не дізналися справжню причину смерті", - розповіла жінка.
Журналістам Washington Post вдалося ознайомитися із російським та українським протоколом про розтин тіла Олександра.
У російському супровідному документі говорилося, що причина смерті не може бути встановлена "через гнильні зміни в органах і тканинах трупа".
Однак початкова українська експертиза повідомила про "шок, множинні переломи ребер, закриту тупу травму грудної клітки, пошкодження внаслідок контакту з тупим предметом, намір невідомий". Сім'я захисника говорить, що вони все ще чекають остаточного звіту, і що причина смерті залишається незрозумілою.
Про смерть Олександра родичі дізналися від адвоката. Видання пише, що для того, щоб прискорити повернення тіла, рідні зв'язалися з приватною похоронною службою у Києві, яка за 4000 доларів розробила складний план з повернення тіла Іщенка додому.
До Росії було відправлено людину, яка видала себе за племінника Олександра і розповіла російським чиновникам, що відвезе його тіло до Вірменії. Таким чином, тіло військовослужбовця вдалося повернути до України.
Смерть "азовця" Олександра Іщенка в російському полоні
31 липня 2024 року стало відомо, що один із полонених українських військовослужбовців полку "Азов", 55-річний Олександр Іщенко помер у російському СІЗО.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з негайним листом до омбудсменки РФ Тетяни Москалькової щодо смерті захисника Маріуполя Олександра Іщенка у російському полоні. Лубінець також повідомив про трагедію МКЧХ та ООН.
Заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар повідомив, що військовополонений полку "Азов" Олександр Іщенко помер у російському Ростові-на-Дону не своєю смертю.
