11 969 25

Россияне сломали ребра "азовцу" Ищенко перед смертью и после вскрытия не зашили тело, - WP

Журналісти розповіли, як росіяни закатували Іщенка

Россияне тупым предметом сломали ребра защитнику полка "Азов" Александру Ищенко перед тем, как он умер в СИЗО Ростова-на-Дону.

Об этом пишет издание Washington Post, которое пообщалось с вдовой умершего украинского военнослужащего Еленой, сообщает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, родные Ищенко считают, что россияне сделали все, чтобы не удалось опознать останки и узнать причину смерти. По словам вдовы умершего Елены, россияне не зашили тело Александра после вскрытия. Поэтому останки, доставленные из тюрьмы в Ростове-на-Дону, разложились.

"Он был разорван на части. Казалось, россияне сделали все, чтобы мы не узнали его и не узнали истинную причину смерти", - рассказала женщина.

Журналистам Washington Post удалось ознакомиться с российским и украинским протоколом о вскрытии тела Александра.

Читайте также: Офис Генпрокурора расследует убийство в российском плену "азовца" Ищенко

В российском сопроводительном документе говорилось, что причина смерти не может быть установлена "из-за гнилостных изменений в органах и тканях трупа".

Однако первоначальная украинская экспертиза сообщила о "шоке, множественных переломах ребер, закрытой тупой травме грудной клетки, повреждениях вследствие контакта с тупым предметом, умысел неизвестен". Семья защитника говорит, что они все еще ждут окончательного отчета, и что причина смерти остается неясной.

О смерти Александра родственники узнали от адвоката. Издание пишет, что для того, чтобы ускорить возвращение тела, родные связались с частной похоронной службой в Киеве, которая за 4000 долларов разработала сложный план по возвращению тела Ищенко домой.

В Россию был отправлен человек, который выдал себя за племянника Александра и рассказал российским чиновникам, что отвезет его тело в Армению. Таким образом, тело военнослужащего удалось вернуть в Украину.

Читайте также: "Азовец" Ищенко умер в российском СИЗО не своей смертью, - Паламар

Смерть "азовца" Александра Ищенко в российском плену

31 июля 2024 года стало известно, что один из пленных украинских военнослужащих полка "Азов", 55-летний Александр Ищенко умер в российском СИЗО.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с немедленным письмом к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой относительно смерти защитника Мариуполя Александра Ищенко в российском плену. Лубинец также сообщил о трагедии МККК и ООН.

Заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар сообщил, что военнопленный полка "Азов" Александр Ищенко умер в российском Ростове-на-Дону не своей смертью.

Читайте также: Еще примерно 700 воинов "Азова" находятся в плену, - руководитель патронатной службы бригады Толкачева

военнопленные (1180) смерть (9284) Азов (822)
+38
Для любителів киздіти що кацапи такі ж люди як і ми вони антилюди.
показать весь комментарий
04.10.2024 20:10 Ответить
+21
Будьте прокляті та горіть у пеклі , кляті москалі разом
зі своїм путлєром - живодером 👹
показать весь комментарий
04.10.2024 20:19 Ответить
+18
Дайте оркам додатково тютюну та цукру...
показать весь комментарий
04.10.2024 20:18 Ответить
Для любителів киздіти що кацапи такі ж люди як і ми вони антилюди.
показать весь комментарий
04.10.2024 20:10 Ответить
Дайте оркам додатково тютюну та цукру...
показать весь комментарий
04.10.2024 20:18 Ответить
І збільшіть частоту спілкування з орчихами по скайпу
показать весь комментарий
04.10.2024 21:11 Ответить
свинцевого...в 19ст ще клали в вино
показать весь комментарий
04.10.2024 22:10 Ответить
"Шестеро офіцерів із КНДР загинули внаслідок ракетного удару біля окупованого Донецька".
Інтерфакс.
показать весь комментарий
04.10.2024 20:19 Ответить
Мало , всіх косооких потрібно перестріляти , нах@й 😡
показать весь комментарий
04.10.2024 20:30 Ответить
Їх 26 мільйонів , для них це не проблема .
показать весь комментарий
04.10.2024 21:12 Ответить
Будьте прокляті та горіть у пеклі , кляті москалі разом
зі своїм путлєром - живодером 👹
показать весь комментарий
04.10.2024 20:19 Ответить
Чи потрібно нам брати у полон цих нелюдів?????
показать весь комментарий
04.10.2024 20:28 Ответить
А де ти їх береш ? ((
показать весь комментарий
04.10.2024 21:13 Ответить
За щоку
показать весь комментарий
04.10.2024 21:20 Ответить
Кацап з тюркської мови перекладається як живодер, м"ясник, вбивця, який здирає шкіру з живої істоти.
показать весь комментарий
04.10.2024 20:31 Ответить
"кацап"-це козел, обісраний та смердючий.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:45 Ответить
не памятаєте "завдяки" кому відбулася ота "гуманітарна операція по евакуації"?
показать весь комментарий
04.10.2024 20:38 Ответить
Жесть что можно было бы сделать с пленной русней, если бы не конвенции.
показать весь комментарий
04.10.2024 20:44 Ответить
ти хоч щось зроби з першим-ліпшим московським попом! диванний дєлатєль.....
показать весь комментарий
04.10.2024 21:20 Ответить
Рурику а ти все пишеш з горящого танка
показать весь комментарий
04.10.2024 21:22 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2024 21:52 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
04.10.2024 21:06 Ответить
А в українському таборі-пансіонаті для росполонених у 19-30 закінчилася вечеря: ячна каша з курячою котлетою,салат з червоного буряку,сирна запіканка з сметаною,чай,хліб,масло.З 19-30 особистий час,перегляд Марафону,телефонні перемовини з родичами в Рашці (Червоний Хрест добився їх відновлення),перегляд щоденного виступу Зеленського. В 22-00 обов"язкова склянка кефіру на ніч (фельдшер особисто контролює вживання кефіру),в 22-30 чистка зубів,вечірній туалет,читання Пушкіна та Тургєнєва з пансіонатної бібліотеки. В 23-00 відбій,сон на білих,хрустких простинях.....
показать весь комментарий
04.10.2024 21:18 Ответить
І ще є причини вважати росіян (саме так, загалом усіх) хоч трохи цивілізованими людьми? І людьми загалом?
Щиро надіюсь, що в КНР колись зміниться керівництво, і зосередить свої інтереси на Росії. І покаже їм таке ж саме азіатське дикунство, коли різатиме і вбиватиме їх в промислових масштабах.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:23 Ответить
Як казав пару місяців назад відповідальний за рюскіх полонених - Напевно пора їм заборонити користуватись мобільним зв'язком для телефонування своїм рідним. До речі за рахунок українських платників податків. Класна влада.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:24 Ответить
буратінка, запиши смерть захисника моєї країни Олександра Іщенка на свій рахунок. А ще згадай інших "азовців", котрих вбили в Оленівці та розвідника Ярослава Журавля...
показать весь комментарий
04.10.2024 21:25 Ответить
а ублюдочна зелена потвора, через яку нещасний пройшов через такі муки, спокійнісінько собі подорожує з "планами перемоги", медальки роздає, наші міста здає й краде, краде, краде...
показать весь комментарий
04.10.2024 21:26 Ответить
А нагадайте, який смердючий гундосий підарас здав Азовців, пообіцявши екстрадицію під патронатом Червоного Хреста? А нарід, вже пересвідчившись, що це була звичайна брехня і зрада Азовців, цей факт просто проковтнув?
показать весь комментарий
04.10.2024 23:20 Ответить
 
 