Россияне сломали ребра "азовцу" Ищенко перед смертью и после вскрытия не зашили тело, - WP

Россияне тупым предметом сломали ребра защитнику полка "Азов" Александру Ищенко перед тем, как он умер в СИЗО Ростова-на-Дону.

Об этом пишет издание Washington Post, которое пообщалось с вдовой умершего украинского военнослужащего Еленой, сообщает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, родные Ищенко считают, что россияне сделали все, чтобы не удалось опознать останки и узнать причину смерти. По словам вдовы умершего Елены, россияне не зашили тело Александра после вскрытия. Поэтому останки, доставленные из тюрьмы в Ростове-на-Дону, разложились.

"Он был разорван на части. Казалось, россияне сделали все, чтобы мы не узнали его и не узнали истинную причину смерти", - рассказала женщина.

Журналистам Washington Post удалось ознакомиться с российским и украинским протоколом о вскрытии тела Александра.

В российском сопроводительном документе говорилось, что причина смерти не может быть установлена "из-за гнилостных изменений в органах и тканях трупа".

Однако первоначальная украинская экспертиза сообщила о "шоке, множественных переломах ребер, закрытой тупой травме грудной клетки, повреждениях вследствие контакта с тупым предметом, умысел неизвестен". Семья защитника говорит, что они все еще ждут окончательного отчета, и что причина смерти остается неясной.

О смерти Александра родственники узнали от адвоката. Издание пишет, что для того, чтобы ускорить возвращение тела, родные связались с частной похоронной службой в Киеве, которая за 4000 долларов разработала сложный план по возвращению тела Ищенко домой.

В Россию был отправлен человек, который выдал себя за племянника Александра и рассказал российским чиновникам, что отвезет его тело в Армению. Таким образом, тело военнослужащего удалось вернуть в Украину.

Смерть "азовца" Александра Ищенко в российском плену

31 июля 2024 года стало известно, что один из пленных украинских военнослужащих полка "Азов", 55-летний Александр Ищенко умер в российском СИЗО.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с немедленным письмом к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой относительно смерти защитника Мариуполя Александра Ищенко в российском плену. Лубинец также сообщил о трагедии МККК и ООН.

Заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар сообщил, что военнопленный полка "Азов" Александр Ищенко умер в российском Ростове-на-Дону не своей смертью.

