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Новости Война
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"Азовец" Ищенко умер в российском СИЗО не своей смертью, - Паламарь

Азовець Іщенко помер у російському полоні не своєю смертю

Военнопленный полка "Азов" Александр Ищенко умер в российском Ростове-на-Дону не своей смертью.

Об этом в Facebook сообщил заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламарь, передает Цензор.НЕТ.

Пономарь, с согласия жены Ищенко, опубликовал результаты судебно-медицинской экспертизы и справку о причине смерти погибшего, сделанные в Украине.

Там отмечается, что военнопленный умер от шока из-за множественных переломов ребер и тупой травмы грудной клетки.

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Азовець Іщенко помер у російському полоні не своєю смертю
Азовець Іщенко помер у російському полоні не своєю смертю
Азовець Іщенко помер у російському полоні не своєю смертю
Азовець Іщенко помер у російському полоні не своєю смертю
Азовець Іщенко помер у російському полоні не своєю смертю
Азовець Іщенко помер у російському полоні не своєю смертю

"Это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте. Я обращаюсь к каждому украинскому чиновнику, дипломату и правозащитнику. Ко всем, кто имеет голос и влияние на международной арене: в ООН, Совете Европы и на других мировых площадках.

Дамы и господа, пока военные продолжают рискуя своей жизнью защищать Украину на фронте, вы должны делать все, чтобы наши пленные вернулись к родным целыми и здоровыми. Это ваш долг. Начните наконец действовать. От ваших действий зависят жизни наших воинов. От ваших голосов и от вашей решимости сегодня зависит, увеличится ли этот кровавый список замученных украинских пленных, и понесут ли ответственность палачи и убийцы.

Об этом случае должны знать все: от США до Китая. Убийства украинских военнопленных должны стать темой номер один в мировых СМИ и на повестке дня международных организаций. Только огласка, давление на россиян и возвращение наших пленных домой могут остановить эти убийства. Действуйте", - отметил Паламар.

31 июля 2024 года стало известно, что один из пленных украинских военнослужащих полка "Азов", 55-летний Александр Ищенко умер в российском СИЗО.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с немедленным письмом к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой относительно смерти защитника Мариуполя Александра Ищенко в российском плену. Лубинец также сообщил о трагедии МККК и ООН.

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Автор: 

военнопленные (1045) россия (95372) смерть (9212) Азов (790)


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Топ комментарии
+21
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07.08.2024 14:27
+17
Герою Слава !!!🙏
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07.08.2024 14:39
+16
Господи зглянся на цю бандитьску фсбешну ОПу , на таких як дєрмак ,татаров , кулеба, та 🤡, відпові їм на злодіянія проти українців та Українини !!!
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07.08.2024 14:37
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07.08.2024 14:27 Ответить
Бо блазень попіарився на звільнені командирів Азову з турецького полону, тепер свинособаки заїлися та нікого вже не віддадуть. Сидіти у турків чи у кацапів то дуже велика різниця. Невір'ю що звільнені командири Азову цього не розуміли, коли приймали участь у цьому блазнюватому шоу. Звільнити своїх підлеглим з свинособачого аду а потім вже й про себе дбати.
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07.08.2024 17:52 Ответить
Господи зглянся на цю бандитьску фсбешну ОПу , на таких як дєрмак ,татаров , кулеба, та 🤡, відпові їм на злодіянія проти українців та Українини !!!
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07.08.2024 14:37 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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07.08.2024 14:39 Ответить
Зате ми кацапам мало в зад не заглядуємо, аби оту конвенцію не порушувати..
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07.08.2024 14:45 Ответить
Хто це " ми", росіянин? Ми - це твоя ферма ведмедчука ?
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07.08.2024 18:35 Ответить
Око за око. Шляхом жеребкування вибирати і вбивати одного з російських військовополонених.
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07.08.2024 15:15 Ответить
дуже правильне було б рішення АЗОВУ полонених не брати
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07.08.2024 15:22 Ответить
СВіТЛА ПАМ ЯТЬ ГЕРОЮ!!! ВІН ЖЕРТВА НЕ ТІЛЬКИ кацапів а тих ублюдків яким просто поржать,а какая разніца.зелену сволоту треба кінчати
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07.08.2024 15:23 Ответить
Надеюсь после этого хлопцы на ноле за каждого убитого военнопленного замочат по ТЫСЯЧЕ сдавшихся рашистких КРЫС пришедших на нашу землю...
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07.08.2024 15:45 Ответить
россиянином был твой тупой папа щенок не научивший тебя диалогу с мужчиной... Я РОДИЛСЯ И ЖИВУ В УКРАИНСКОМ ДОНБАССЕ с тех пор, когда ты ещё на *** каплей висел.
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07.08.2024 19:54 Ответить
Пішов у вічність як Герой (що пережив Христові муки та страждання).
Царство Небесне та вічна пам'ять і слава.
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07.08.2024 16:41 Ответить
Твари зеленские, єрмаковские, татаровские -получите ответку , не жалуйтесь, скоро буде!
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07.08.2024 17:34 Ответить
Чому Олександр Іщенко був полоненим, а не евакуйованим? Як прокоментує Верещучка? Смерть рашистам та їх поплічникам! Всіх сатаністів з України - до пекла!
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07.08.2024 18:08 Ответить
Що важать слова гофмаршала? " Особисто взяв на контроль" смерть солдата Журавля. І понеслась- " особисті гарантії бійцям АЗОВА". До речі, а Богдан Кротєвич, не бажає подати заяву до ДБР, на особу що " гарантувавла безпеку його побратимів"? Чи жим- жим, на гофмаршала?
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07.08.2024 18:46 Ответить
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07.08.2024 19:02 Ответить
Задайтесь питаннями, для чого треба патріоти України зараз?! Для нашої влади, якщо ти патріот повинен вже померти, а на якій їм хер патріоти в державі?!
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08.08.2024 00:38 Ответить
Справжні герої це бляха"далекобійники", які шарять в тому, де, коли і що я пишу!)))) Курва, сором владі України, заберіть цих підарів назад в Україну, бо вони тут в Польщі лазять, два дебіла здорових, виїхали по "шляху" на легковику, завтра фотки опублікую, заберіть цих двух дебілів
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08.08.2024 01:05 Ответить
Ну Азовці і аваківські орли гарно попрацювали проти Пороха на виборах. Зєлінскій їх здав щоб вони в свою чергу потім і проти нього нічого не зробили.
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08.08.2024 02:13 Ответить
 
 