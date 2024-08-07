"Азовец" Ищенко умер в российском СИЗО не своей смертью, - Паламарь

Военнопленный полка "Азов" Александр Ищенко умер в российском Ростове-на-Дону не своей смертью.

Об этом в Facebook сообщил заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламарь, передает Цензор.НЕТ.

Пономарь, с согласия жены Ищенко, опубликовал результаты судебно-медицинской экспертизы и справку о причине смерти погибшего, сделанные в Украине.

Там отмечается, что военнопленный умер от шока из-за множественных переломов ребер и тупой травмы грудной клетки.

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"Это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте. Я обращаюсь к каждому украинскому чиновнику, дипломату и правозащитнику. Ко всем, кто имеет голос и влияние на международной арене: в ООН, Совете Европы и на других мировых площадках.

Дамы и господа, пока военные продолжают рискуя своей жизнью защищать Украину на фронте, вы должны делать все, чтобы наши пленные вернулись к родным целыми и здоровыми. Это ваш долг. Начните наконец действовать. От ваших действий зависят жизни наших воинов. От ваших голосов и от вашей решимости сегодня зависит, увеличится ли этот кровавый список замученных украинских пленных, и понесут ли ответственность палачи и убийцы.

Об этом случае должны знать все: от США до Китая. Убийства украинских военнопленных должны стать темой номер один в мировых СМИ и на повестке дня международных организаций. Только огласка, давление на россиян и возвращение наших пленных домой могут остановить эти убийства. Действуйте", - отметил Паламар.

31 июля 2024 года стало известно, что один из пленных украинских военнослужащих полка "Азов", 55-летний Александр Ищенко умер в российском СИЗО.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился с немедленным письмом к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой относительно смерти защитника Мариуполя Александра Ищенко в российском плену. Лубинец также сообщил о трагедии МККК и ООН.

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