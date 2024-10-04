Сирський у розмові з Каволі порушив питання вчасного отримання ЗСУ озброєння, яке було обіцяно партнерами
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Збройних Сил США в Європі Крістофером Каволі та командувачем Кіберкомандування США Тімоті Хо.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.
В ході розмови Сирський поінформував американських колег про оперативну обстановку на лінії фронту та виклики з якими стикаються підрозділи Сил оборони України на окремих ділянках фронту.
"Ворог продовжує вести активні наступальні дії використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусі дії. У цьому контексті вкотре зазначив про важливість вчасного отримання Збройними Силами України озброєння та військової техніки, яка вже була спланована до передачі від партнерів", - зазначив головком ЗСУ.
Також Сирський наголосив на необхідності якісного посилення співпраці у кіберсфері між відповідними фахівцями Збройних Сил України та США з метою захисту інформаційно-комунікаційних систем військового призначення.
Не было времени отдать приказ о выводе из Угледара?
Ж...ОПу вылизывал?
а) цапи обіZZ ралися на увесь світ, показавши що можуть проти України, яку на словах вони так зневажають, державою не рахують.
б) тепер з того боку меньше прилітає по селам і містам! Поки йдуть бойові дії, їхні чуми руйнуються а не наші поселення..
Хіба захист Держави це не відповідальність тих, кого
хотьпаржомНаселення вибрало?
А зараз нічого про це: ніби з ОП пошептали лити тільки пасквілі на Союзників, наче вони щось НЕшвидко дають...
І це при тому що ОП все зливає, та Бур'яна відкрито (!) здає дані пересування ВСУ, зокрема дала ворогу підловити війська на ротації - наслідок швидка втрата Вугледару, який тримався два роки!!!