Сирський у розмові з Каволі порушив питання вчасного отримання ЗСУ озброєння, яке було обіцяно партнерами

Сирський провів розмову з генералами США

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Збройних Сил США в Європі Крістофером Каволі та командувачем Кіберкомандування США Тімоті Хо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

В ході розмови Сирський поінформував американських колег про оперативну обстановку на лінії фронту та виклики з якими стикаються підрозділи Сил оборони України на окремих ділянках фронту.

"Ворог продовжує вести активні наступальні дії використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусі дії. У цьому контексті вкотре зазначив про важливість вчасного отримання Збройними Силами України озброєння та військової техніки, яка вже була спланована до передачі від партнерів", - зазначив головком ЗСУ.

Також Сирський наголосив на необхідності якісного посилення співпраці у кіберсфері між відповідними фахівцями Збройних Сил України та США з метою захисту інформаційно-комунікаційних систем військового призначення.

+8
Сырник-мясник, займись своей работой.
Не было времени отдать приказ о выводе из Угледара?
Ж...ОПу вылизывал?
04.10.2024 23:16 Відповісти
+2
Обіцянки-цяцянки. а за ними смерть наших героїв.
04.10.2024 23:04 Відповісти
+1
Що може сказати Сирський ми й так можемо здогадатися - те ж саме що всі наші керманичі кажуть третій рік. А ось що йому відповів Каволі - то цікаво, але чомусь про те якось скромно промовчали. Невже послав на всі букви що все так затаємничено???
04.10.2024 23:38 Відповісти
Нет шоб язики обрезать по всей линии, цього карлика на Курск потянуло, ніде людей не хвата а він ще більше гандон розтягує, щоб ще більше зарази пролізло.
05.10.2024 00:22 Відповісти
Принаймі є дві цілі:
а) цапи обіZZ ралися на увесь світ, показавши що можуть проти України, яку на словах вони так зневажають, державою не рахують.
б) тепер з того боку меньше прилітає по селам і містам! Поки йдуть бойові дії, їхні чуми руйнуються а не наші поселення..
05.10.2024 12:51 Відповісти
Америкосам вірити себе не поважати!
05.10.2024 00:17 Відповісти
"он вам нічєво нє должен"....
Хіба захист Держави це не відповідальність тих, кого хотьпаржом Населення вибрало?
05.10.2024 12:48 Відповісти
З бубой не обговорив мільйон обіцяних дронів і усякого різного? Ілі это другое і "я никому ничего не должен"
05.10.2024 06:18 Відповісти
Рік чи півтора тому часто були повідомлення про цапських диверсантів. Про вибухи на складах в Сербії та Болгарії ( якщо не помиляюсь), про дрони над полігонами, про ловлю тих, хто відслідковував ешелони зі зброєю тощо...
А зараз нічого про це: ніби з ОП пошептали лити тільки пасквілі на Союзників, наче вони щось НЕшвидко дають...
І це при тому що ОП все зливає, та Бур'яна відкрито (!) здає дані пересування ВСУ, зокрема дала ворогу підловити війська на ротації - наслідок швидка втрата Вугледару, який тримався два роки!!!
05.10.2024 12:47 Відповісти
 
 