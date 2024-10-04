Сирський у розмові з Каволі порушив питання вчасного отримання ЗСУ озброєння, яке було обіцяно партнерами

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Збройних Сил США в Європі Крістофером Каволі та командувачем Кіберкомандування США Тімоті Хо.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

В ході розмови Сирський поінформував американських колег про оперативну обстановку на лінії фронту та виклики з якими стикаються підрозділи Сил оборони України на окремих ділянках фронту.

"Ворог продовжує вести активні наступальні дії використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусі дії. У цьому контексті вкотре зазначив про важливість вчасного отримання Збройними Силами України озброєння та військової техніки, яка вже була спланована до передачі від партнерів", - зазначив головком ЗСУ.

Також Сирський наголосив на необхідності якісного посилення співпраці у кіберсфері між відповідними фахівцями Збройних Сил України та США з метою захисту інформаційно-комунікаційних систем військового призначення.

Також читайте: Українські пілоти почнуть тренування на F-16 в США після мовної підготовки, - Пентагон