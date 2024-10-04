Сырский в разговоре с Каволи поднял вопрос своевременного получения ВСУ вооружения, обещанного партнерами

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе Кристофером Каволи и командующим Киберкомандования США Тимоти Хо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

В ходе разговора Сырский проинформировал американских коллег об оперативной обстановке на линии фронта и вызовах, с которыми сталкиваются подразделения Сил обороны Украины на отдельных участках фронта.

"Враг продолжает вести активные наступательные действия, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия. В этом контексте в очередной раз отметил важность своевременного получения Вооруженными силами Украины вооружения и военной техники, которая уже была спланирована к передаче от партнеров", - отметил главком ВСУ.

Также Сырский отметил необходимость качественного усиления сотрудничества в киберсфере между соответствующими специалистами Вооруженных сил Украины и США с целью защиты информационно-коммуникационных систем военного назначения.

