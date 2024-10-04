РУС
Сырский в разговоре с Каволи поднял вопрос своевременного получения ВСУ вооружения, обещанного партнерами

Сирський провів розмову з генералами США

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе Кристофером Каволи и командующим Киберкомандования США Тимоти Хо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

В ходе разговора Сырский проинформировал американских коллег об оперативной обстановке на линии фронта и вызовах, с которыми сталкиваются подразделения Сил обороны Украины на отдельных участках фронта.

"Враг продолжает вести активные наступательные действия, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия. В этом контексте в очередной раз отметил важность своевременного получения Вооруженными силами Украины вооружения и военной техники, которая уже была спланирована к передаче от партнеров", - отметил главком ВСУ.

Также Сырский отметил необходимость качественного усиления сотрудничества в киберсфере между соответствующими специалистами Вооруженных сил Украины и США с целью защиты информационно-коммуникационных систем военного назначения.

США (27739) Каволи Кристофер (61) Александр Сырский (697)
Сырник-мясник, займись своей работой.
Не было времени отдать приказ о выводе из Угледара?
Ж...ОПу вылизывал?
04.10.2024 23:16 Ответить
Обіцянки-цяцянки. а за ними смерть наших героїв.
04.10.2024 23:04 Ответить
Що може сказати Сирський ми й так можемо здогадатися - те ж саме що всі наші керманичі кажуть третій рік. А ось що йому відповів Каволі - то цікаво, але чомусь про те якось скромно промовчали. Невже послав на всі букви що все так затаємничено???
04.10.2024 23:38 Ответить
Нет шоб язики обрезать по всей линии, цього карлика на Курск потянуло, ніде людей не хвата а він ще більше гандон розтягує, щоб ще більше зарази пролізло.
05.10.2024 00:22 Ответить
Принаймі є дві цілі:
а) цапи обіZZ ралися на увесь світ, показавши що можуть проти України, яку на словах вони так зневажають, державою не рахують.
б) тепер з того боку меньше прилітає по селам і містам! Поки йдуть бойові дії, їхні чуми руйнуються а не наші поселення..
05.10.2024 12:51 Ответить
Америкосам вірити себе не поважати!
05.10.2024 00:17 Ответить
"он вам нічєво нє должен"....
Хіба захист Держави це не відповідальність тих, кого хотьпаржом Населення вибрало?
05.10.2024 12:48 Ответить
З бубой не обговорив мільйон обіцяних дронів і усякого різного? Ілі это другое і "я никому ничего не должен"
05.10.2024 06:18 Ответить
Рік чи півтора тому часто були повідомлення про цапських диверсантів. Про вибухи на складах в Сербії та Болгарії ( якщо не помиляюсь), про дрони над полігонами, про ловлю тих, хто відслідковував ешелони зі зброєю тощо...
А зараз нічого про це: ніби з ОП пошептали лити тільки пасквілі на Союзників, наче вони щось НЕшвидко дають...
І це при тому що ОП все зливає, та Бур'яна відкрито (!) здає дані пересування ВСУ, зокрема дала ворогу підловити війська на ротації - наслідок швидка втрата Вугледару, який тримався два роки!!!
05.10.2024 12:47 Ответить
 
 