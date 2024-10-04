Сырский в разговоре с Каволи поднял вопрос своевременного получения ВСУ вооружения, обещанного партнерами
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе Кристофером Каволи и командующим Киберкомандования США Тимоти Хо.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.
В ходе разговора Сырский проинформировал американских коллег об оперативной обстановке на линии фронта и вызовах, с которыми сталкиваются подразделения Сил обороны Украины на отдельных участках фронта.
"Враг продолжает вести активные наступательные действия, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия. В этом контексте в очередной раз отметил важность своевременного получения Вооруженными силами Украины вооружения и военной техники, которая уже была спланирована к передаче от партнеров", - отметил главком ВСУ.
Также Сырский отметил необходимость качественного усиления сотрудничества в киберсфере между соответствующими специалистами Вооруженных сил Украины и США с целью защиты информационно-коммуникационных систем военного назначения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не было времени отдать приказ о выводе из Угледара?
Ж...ОПу вылизывал?
а) цапи обіZZ ралися на увесь світ, показавши що можуть проти України, яку на словах вони так зневажають, державою не рахують.
б) тепер з того боку меньше прилітає по селам і містам! Поки йдуть бойові дії, їхні чуми руйнуються а не наші поселення..
Хіба захист Держави це не відповідальність тих, кого
хотьпаржомНаселення вибрало?
А зараз нічого про це: ніби з ОП пошептали лити тільки пасквілі на Союзників, наче вони щось НЕшвидко дають...
І це при тому що ОП все зливає, та Бур'яна відкрито (!) здає дані пересування ВСУ, зокрема дала ворогу підловити війська на ротації - наслідок швидка втрата Вугледару, який тримався два роки!!!