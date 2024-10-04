Окупанти атакують Україну "шахедами" (доповнено)
Пізно ввечері, 4 жовтня, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА "Шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що перші "шахеди" зайшли на територію Сумщини.
"Сумщина - загроза ударних БпЛА, - йдеться в повідомленні о 22:47.
"Ударний БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину", - повідомили ПС о 23:04.
Також ПС повідомили про пуск ворогом "шахедів" з південного напрямку.
"Херсонська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Оновлення щодо руху БпЛА
"Суми - ударний БпЛА у напрямку міста", - повідомили ПС.
"Ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород", - повідомили ПС.
"Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини", - повідомили ПС о 23:49.
Цілодобово кремлівська шобла знущається над украінцями 🙁
не забудемо і не пробачимо вам , кончені кацапи , цих не людських
дій!