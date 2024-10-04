УКР
Новини
Окупанти атакують Україну "шахедами" (доповнено)

окупанти запустили

Пізно ввечері, 4 жовтня, росіяни запустили по Україні ударні БпЛА "Шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що перші "шахеди" зайшли на територію Сумщини.

"Сумщина - загроза ударних БпЛА, - йдеться в повідомленні о 22:47.

"Ударний БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину", - повідомили ПС о 23:04.

Також ПС повідомили про пуск ворогом "шахедів" з південного напрямку.

"Херсонська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні. 

Оновлення щодо руху БпЛА

"Суми - ударний БпЛА у напрямку міста", - повідомили ПС.

"Ударний БпЛА на Полтавщині курсом на Миргород", - повідомили ПС.

"Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини", - повідомили ПС о 23:49. 

Дивіться також: Сили ППО збили 9 ударних БпЛА з 19, ще 7 локаційно втрачено, - Повітряні сили.

безпілотник (4718) Повітряні сили (2949) Шахед (1393)
Коли вже закінчаться ті Шахеди разом із кацапами ?😡
Цілодобово кремлівська шобла знущається над украінцями 🙁
не забудемо і не пробачимо вам , кончені кацапи , цих не людських
дій!
04.10.2024 23:13 Відповісти
Смерть кацапам!
04.10.2024 23:26 Відповісти
Гарної реакції мобільним групам ППО. Ті хто не воює допомагайте їм як можете.
04.10.2024 23:36 Відповісти
От часу ночи до двух, в районе центра Одессы - 2 взрыва, но пролетело сначала 2, затем третий "мопед". были еле слышны еще взрывы, но похоже за чертой города. А по первым двум, с юга следовавшим к центру, ППО ни кулеметами , ни фонарями не работало. По третьему на подходе начали пулять. Неужели первые 2 проморгали?
05.10.2024 06:53 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/5/7478245/ они не достигли целей
05.10.2024 07:27 Відповісти
Под Донецком уничтожены шесть офицеров из Северной Кореи
05.10.2024 07:17 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/5/7478245/ Россияне атаковали 13-ю беспилотниками и тремя ракетами: они не достигли целей
05.10.2024 07:26 Відповісти
3 Шапеда сбили , 10 положили РЭБом
05.10.2024 08:04 Відповісти
Вночі під атакою БпЛА був надважливий стратегічний обʼєкт спиртзавод у Воронезькій області, - росЗМІ
05.10.2024 08:06 Відповісти
05.10.2024 08:08 Відповісти
 
 