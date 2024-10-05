РУС
Новости
2 979 10

Оккупанты атакуют Украину "Шахедами" (дополнено)

окупанти запустили

Поздно вечером, 4 октября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА "Шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что первые "Шахеды" зашли на территорию Сумщины.

"Сумщина - угроза ударных БпЛА, - говорится в сообщении в 22:47.

"Ударный БпЛА в Сумской области курсом на Полтавщину", - сообщили ВС в 23:04.

Также ВС сообщили о пуске врагом "Шахедов" с южного направления.

"Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

Обновление по движению БпЛА

"Суммы – ударный БпЛА в направлении города", - сообщили ВС.

"Ударный БПЛА в Полтавской области курсом на Миргород", – сообщили ВС.

"Группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской области", - сообщили в 23:49.

Силы ПВО сбили 9 ударных БпЛА из 19, еще 7 локационно утрачены, - Воздушные силы.

беспилотник (4114) Воздушные силы (2608) Шахед (1389)
Смерть кацапам!
04.10.2024 23:26 Ответить
+5
Коли вже закінчаться ті Шахеди разом із кацапами ?😡
Цілодобово кремлівська шобла знущається над украінцями 🙁
не забудемо і не пробачимо вам , кончені кацапи , цих не людських
дій!
04.10.2024 23:13 Ответить
+2
Гарної реакції мобільним групам ППО. Ті хто не воює допомагайте їм як можете.
04.10.2024 23:36 Ответить
От часу ночи до двух, в районе центра Одессы - 2 взрыва, но пролетело сначала 2, затем третий "мопед". были еле слышны еще взрывы, но похоже за чертой города. А по первым двум, с юга следовавшим к центру, ППО ни кулеметами , ни фонарями не работало. По третьему на подходе начали пулять. Неужели первые 2 проморгали?
05.10.2024 06:53 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/5/7478245/ они не достигли целей
05.10.2024 07:27 Ответить
Под Донецком уничтожены шесть офицеров из Северной Кореи
05.10.2024 07:17 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/5/7478245/ Россияне атаковали 13-ю беспилотниками и тремя ракетами: они не достигли целей
05.10.2024 07:26 Ответить
3 Шапеда сбили , 10 положили РЭБом
05.10.2024 08:04 Ответить
Вночі під атакою БпЛА був надважливий стратегічний обʼєкт спиртзавод у Воронезькій області, - росЗМІ
05.10.2024 08:06 Ответить
05.10.2024 08:08 Ответить
 
 