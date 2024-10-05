Оккупанты атакуют Украину "Шахедами" (дополнено)
Поздно вечером, 4 октября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА "Шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что первые "Шахеды" зашли на территорию Сумщины.
"Сумщина - угроза ударных БпЛА, - говорится в сообщении в 22:47.
"Ударный БпЛА в Сумской области курсом на Полтавщину", - сообщили ВС в 23:04.
Также ВС сообщили о пуске врагом "Шахедов" с южного направления.
"Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БпЛА", – говорится в сообщении.
Обновление по движению БпЛА
"Суммы – ударный БпЛА в направлении города", - сообщили ВС.
"Ударный БПЛА в Полтавской области курсом на Миргород", – сообщили ВС.
"Группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской области", - сообщили в 23:49.
Цілодобово кремлівська шобла знущається над украінцями 🙁
не забудемо і не пробачимо вам , кончені кацапи , цих не людських
дій!