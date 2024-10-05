Оккупанты атакуют Украину "Шахедами" (дополнено)

Поздно вечером, 4 октября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА "Шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что первые "Шахеды" зашли на территорию Сумщины.

"Сумщина - угроза ударных БпЛА, - говорится в сообщении в 22:47.

"Ударный БпЛА в Сумской области курсом на Полтавщину", - сообщили ВС в 23:04.

Также ВС сообщили о пуске врагом "Шахедов" с южного направления.

"Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

Обновление по движению БпЛА

"Суммы – ударный БпЛА в направлении города", - сообщили ВС.

"Ударный БПЛА в Полтавской области курсом на Миргород", – сообщили ВС.

"Группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской области", - сообщили в 23:49.

