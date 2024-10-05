Зеленський відзначив освітян державними нагородами і почесними званнями

Президент Володимир Зеленський напередодні Дня працівників освіти відзначив українських освітян державними нагородами та почесними званнями.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Низка освітян нагороджені орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня, "За заслуги" І, II й III ступеня та княгині Ольги III ступеня.

Працівники освіти відзначені "за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм".

Також Президент присвоїв почесні звання "Народний вчитель України", "Заслужений вчитель України", "Заслужений діяч науки і техніки України", "Заслужений працівник освіти України", "Заслужений майстер народної творчості України" та "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України".

Нагадуємо, День працівників освіти відзначають у першу неділю жовтня.