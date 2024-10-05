Зеленский отметил педагогов государственными наградами и почетными званиями
Президент Владимир Зеленский накануне Дня работников образования отметил украинских педагогов государственными наградами и почетными званиями.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Ряд педагогов награждены орденами князя Ярослава Мудрого V степени, "За заслуги" І, II и III степени и княгини Ольги III степени.
Работники образования отмечены "за значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм".
Также Президент присвоил почетные звания "Народный учитель Украины", "Заслуженный учитель Украины", "Заслуженный деятель науки и техники Украины", "Заслуженный работник образования Украины", "Заслуженный мастер народного творчества Украины" и "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".
Напоминаем, День работников образования отмечают в первое воскресенье октября.
