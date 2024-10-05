Один з енергоблоків АЕС перебуває на плановому ремонті до середини жовтня, - "Енергоатом"
Зараз один із дев’яти енергоблоків українських АЕС перебуває на плановому ремонті. Його під’єднають до енергосистеми у середині жовтня.
Про це заявив керівник АТ Національної атомної енергогенерувальної компанії Енергоатом Петро Котін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"Основним питанням було перевантажити паливом усі енергоблоки, щоб ми ними працювали. Це дев’ять енергоблоків на підконтрольній території України. Залишився один енергоблок, який буде підключений у середині жовтня, – зазначив президент Енергоатому.
