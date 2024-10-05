УКР
Новини
1 394 3

Один з енергоблоків АЕС перебуває на плановому ремонті до середини жовтня, - "Енергоатом"

аес,хмельницька,хаес

Зараз один із дев’яти енергоблоків українських АЕС перебуває на плановому ремонті. Його під’єднають до енергосистеми у середині жовтня.

Про це заявив керівник АТ Національної атомної енергогенерувальної компанії Енергоатом Петро Котін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Основним питанням було перевантажити паливом усі енергоблоки, щоб ми ними працювали. Це дев’ять енергоблоків на підконтрольній території України. Залишився один енергоблок, який буде підключений у середині жовтня, – зазначив президент Енергоатому.

Також читайте: Ще плюс 1000 МВт: "Енергоатом" підключив до мережі енергоблок однієї з АЕС

Автор: 

АЕС (1168) енергетика (2660) Енергоатом (1654) Котін Петро (112)
Коментувати
Сортувати:
Сподіваюсь його мінують щоб змусити нато ввести війська
05.10.2024 03:06 Відповісти
Мінують кацапи,зевлада тільки розміновує як Чонгар😬
05.10.2024 05:25 Відповісти
 
 