Один из энергоблоков АЭС находится на плановом ремонте до середины октября, - "Энергоатом"

Сейчас один из девяти энергоблоков украинских АЭС находится на плановом ремонте. Его подключат к энергосистеме в середине октября.

Об этом заявил руководитель АО Национальной атомной энергогенерирующей компании Энергоатом Петр Котин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Основным вопросом было перегрузить топливом все энергоблоки, чтобы мы ими работали. Это девять энергоблоков на подконтрольной территории Украины. Остался один энергоблок, который будет подключен в середине октября, - отметил президент Энергоатома.

