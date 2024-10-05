РУС
Один из энергоблоков АЭС находится на плановом ремонте до середины октября, - "Энергоатом"

аес,хмельницька,хаес

Сейчас один из девяти энергоблоков украинских АЭС находится на плановом ремонте. Его подключат к энергосистеме в середине октября.

Об этом заявил руководитель АО Национальной атомной энергогенерирующей компании Энергоатом Петр Котин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Основным вопросом было перегрузить топливом все энергоблоки, чтобы мы ими работали. Это девять энергоблоков на подконтрольной территории Украины. Остался один энергоблок, который будет подключен в середине октября, - отметил президент Энергоатома.

Автор: 

АЭС (548) энергетика (2592) Энергоатом (412) Петр Котин (37)
Сподіваюсь його мінують щоб змусити нато ввести війська
05.10.2024 03:06 Ответить
Мінують кацапи,зевлада тільки розміновує як Чонгар😬
05.10.2024 05:25 Ответить
 
 