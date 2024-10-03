РУС
Украинский МИД опроверг обвинения росСМИ об ударах по Курской АЭС

Курчатов Курська АЕС

Министерство иностранных дел опровергло распространенную российскими СМИ информацию об атаке украинских бойцов на Курскую АЭС в городе Курчатов Курской области РФ.

Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Мы категорически отрицаем утверждения российских СМИ об украинских ударах по Курской атомной электростанции или вблизи нее", - подчеркнул Тихий.

Он подчеркнул, что в отличие от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины строго придерживаются норм международного гуманитарного права и не атакуют гражданское население или объекты гражданской инфраструктуры.

Читайте также: За минувшие сутки россияне ударили по территории Курской области 26 КАБами, - ОСГВ "Таврія"

АЭС (548) МИД (7072) фейк (691) Курск (1178)
Дякуємо мешканцям Курчатова за те, що підтвердили інформацію про «вибігання солдатіков» з об'єкту, який російські пропагандисти брехливо назвали Курською АЕС. (c)

https://x.com/i/status/1841888085107474644
03.10.2024 21:51 Ответить
Треба бити по курській і запорізькій аес щоби нато ввело війська
03.10.2024 21:56 Ответить
Влупили по складу *********** що в курчатові .
03.10.2024 22:04 Ответить
03.10.2024 21:51 Ответить
Та ніхрена тіи АЕС не буде - ну гахне -- ділов то
показать весь комментарий
03.10.2024 21:54 Ответить
03.10.2024 21:56 Ответить
найдурніший допис на сьогодні.
спитайте запорожчян спочятку чи вони згодні мати свій "Чорнобиль" у себе під боком.
03.10.2024 22:26 Ответить
В Курчатові можна подивитись ще й збройний плутоній. Нам теж згодиться.
показать весь комментарий
03.10.2024 21:58 Ответить
03.10.2024 22:04 Ответить
Курськ наш! Або в пєпєл!
03.10.2024 22:21 Ответить
Треба грати за кацапським сценарієм-" А какіє ваши даказатєльства? ", ''а ваши даказатєльства -нє даказатєльства''. Ну щось тако..
03.10.2024 22:26 Ответить
А яким боком до ударів по Курщині МЗС України? Війною командують всі, кому не ліньки?
03.10.2024 22:46 Ответить
Даже губернатор опровергает "пропагандонов"...

03.10.2024 22:46 Ответить
Не треба спростовувати. Тупі кацапи вірять телевізору. Тож через пару днів можна буде заходити в белгородську та воронежську області. Всі тупі повтікають.
03.10.2024 23:26 Ответить
А який сенс спростовувати написане в кацапських помийках?
04.10.2024 09:15 Ответить
 
 