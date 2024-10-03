Украинский МИД опроверг обвинения росСМИ об ударах по Курской АЭС

Министерство иностранных дел опровергло распространенную российскими СМИ информацию об атаке украинских бойцов на Курскую АЭС в городе Курчатов Курской области РФ.

Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Мы категорически отрицаем утверждения российских СМИ об украинских ударах по Курской атомной электростанции или вблизи нее", - подчеркнул Тихий.

Он подчеркнул, что в отличие от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины строго придерживаются норм международного гуманитарного права и не атакуют гражданское население или объекты гражданской инфраструктуры.

Читайте также: За минувшие сутки россияне ударили по территории Курской области 26 КАБами, - ОСГВ "Таврія"