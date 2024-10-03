РУС
За минувшие сутки россияне ударили по территории Курской области 26 КАБами, - ОСГВ "Таврія"

Окупанти б'ють КАБами по Курській області

За минувшие сутки армия РФ запустила десятки КАБов по собственной территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий.

На границах с Сумской и Черниговской областями россияне с территории РФ активно применяют управляемые авиабомбы и ударные беспилотники по районам украинских населенных пунктов, а также бьют артиллерией.

"Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области России, где продолжается операция наших войск. Так, за минувшие сутки враг нанес по своей территории 15 авиационных ударов, использовав при этом 26 управляемых авиабомб", - рассказал Лиховой.

Напомним, издание Forbes сообщило, что украинское командование перебросило лучшие шведские и немецкие танки в Курскую область России. Это свидетельствует о важности этого направления.

Курск (1178) Лыховий Дмитрий (76) КАБ (423)
За прошлые сутки, только по Сумской области официально прилетело 28 КАБов...
03.10.2024 09:36 Ответить
а так би прилетіло 54 .
03.10.2024 09:41 Ответить
Та вони ж тими кабами по нашим б'ють, по своїм, звичайно, також. Але то таке - супутні втрати
03.10.2024 09:39 Ответить
Якщо не беруть АЕС, бо явно не вистачає ресурсів, то що там таке роблять, що все найкраще туди? Стратеги, хто підскаже?
03.10.2024 10:12 Ответить
нашим хлопцям на голови
03.10.2024 10:37 Ответить
 
 