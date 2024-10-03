За минувшие сутки россияне ударили по территории Курской области 26 КАБами, - ОСГВ "Таврія"

За минувшие сутки армия РФ запустила десятки КАБов по собственной территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Таврія" Дмитрий Лыховий.

На границах с Сумской и Черниговской областями россияне с территории РФ активно применяют управляемые авиабомбы и ударные беспилотники по районам украинских населенных пунктов, а также бьют артиллерией.

"Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области России, где продолжается операция наших войск. Так, за минувшие сутки враг нанес по своей территории 15 авиационных ударов, использовав при этом 26 управляемых авиабомб", - рассказал Лиховой.

Напомним, издание Forbes сообщило, что украинское командование перебросило лучшие шведские и немецкие танки в Курскую область России. Это свидетельствует о важности этого направления.

