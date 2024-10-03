ВСУ перебросили на Курщину свои лучшие танки, - Forbes
Украинское командование перебросило лучшие шведские и германские танки в Курскую область России. Это свидетельствует о важности этого направления.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Forbes.
"То, что украинское командование готово рисковать Strv 122 и Leopard 2A6 в Курске, свидетельствует о важности, которую они придают украинскому вторжению в область", - отмечает издание.
Так, по данным журналистов, 21 механизированная бригада и 225 штурмовой батальон были оснащены боевыми машинами CV90 шведского производства и танками шведского или немецкого производства - Strv 122 или Leopard 2A6.
Наступление на Курщину, пишет Forbes, было рискованным, поскольку туда были направлены "последние хорошо оснащенные подразделения".
"Вторжение стоит украинцам уязвимых городов и незаменимой техники. Пока это цена, которую они готовы заплатить, чтобы захватить и, надеемся, удержать небольшую часть России", - добавили журналисты.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области замедлила наступление россиян в Донецкой области, продемонстрировала силу украинской армии миру и подняла боевой дух военных.
Рекомендую молодим, розумним, талановитим Українцям валити в США поки не пізно, а хто не виїде буде тупо батрачити на ОП і москальський чуркистан без всякої перспективи прогресу й розвитку але з горілкою.
Єму завут Вова!
Так хто розтягнув сили ?!
єдине що мало б сенс - це створити достатньо сильне угрупування, яке б пійшло б на москву! тільки ризикуючі втратити столицю кацапи б почали забирати війська з фронту
Це пастка для ЗСУ. Повно пропавших безвісти.
Нажаль, агентура в Україні працює чітко по сценарію кремля.
На курщині перемелюються українські війська, розтягуються сили, яких ітак невистачає на фронті.
Це реальна спецоперація кремля.
Ця так звана операція навіює сумні думки. Проводити наступальні операції не зупинивши наступ, не створивши надійну фортифікацію для оборони важливих напрямків це що? А розтягнути фронт, це те що намагалось зробити ***** але зробили чомусь ми. Я не в окопі і мені з дивану ніхера не видно але тверезих пояснень від влади не чутно теж.
Про напади і численні тілесні ушкодження, (навіть серйозні ножові )від вати за 10 років навіть мовчу вже. Та й вона не дуже афішує.
Все що воно робить - просто симуляція, на#обка - він же артист, а артист повинен на#бувати публіку.👈
Ось така ціна авантюри хрінпіду. Вороги у владі! Дякую вам 73% довбаків!
Вывели в курские поля лучшие войска и лучшую технику, ослабив донбасское направление.
А русские хитро подыграли, типа ой как неожиданно, ой как нам плохо и т.д.
Сдавали территорию умышленно, чтобы наши войска вошли в курщину как можно глубже на поля и чтобы потом не было возможности отступать по открытому полю под прицелом их авиации.
Обратите внимание, оказывается русские знали про курскую операцию и по какому-то "случайному" обстоятельству ничего не предприняли.
Типа, заходите. Видите нас нет и для нас это неожиданно. В итоге, наши сняли с Донбасса свои лучшие подразделения, а русские нет.
Т. е. оборона у нас на Донбассе стала слабее в обмен на захват курских пустых полей.
И все это сопровождалось победными реляциями наших спецназовцев над местными срочниками.
А в это время рушилась оборона на Угледаре и Покровске.
Произошел обмен минимум двух стратегических укрепленных города (Курахово на подходе), а по факту прорыв 2-oй линии обороны на никому не нужные курские поля и кусты на нем.
После падения Угледара наши войска на курских полях превратились в мишени, как на полигоне.
Воевать на третьеразрядной территории в то время когда у тебя развалился фронт и у врага открывается дорога, на которой нет укреплений, в сторону областных городов, когда войска устали и не хватает боеприпасов.
А ты, клоун, в это время посылаешь на убой свои лучшие войска и технику на "изюмский шлях".
Вот из-за таких как ты мы и имеем то, что имеем.
Який дід сяде (якому кістлява через місяць зайде)?
На кого зведуть загальний гнів, і типу питання вирішене?
Таких "дідів" всього треба з десяток, щоб жибракам пояснювати що вони в сраці.