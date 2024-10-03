ВСУ перебросили на Курщину свои лучшие танки, - Forbes

Украинское командование перебросило лучшие шведские и германские танки в Курскую область России. Это свидетельствует о важности этого направления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Forbes.

"То, что украинское командование готово рисковать Strv 122 и Leopard 2A6 в Курске, свидетельствует о важности, которую они придают украинскому вторжению в область", - отмечает издание.

Так, по данным журналистов, 21 механизированная бригада и 225 штурмовой батальон были оснащены боевыми машинами CV90 шведского производства и танками шведского или немецкого производства - Strv 122 или Leopard 2A6.

Наступление на Курщину, пишет Forbes, было рискованным, поскольку туда были направлены "последние хорошо оснащенные подразделения".

"Вторжение стоит украинцам уязвимых городов и незаменимой техники. Пока это цена, которую они готовы заплатить, чтобы захватить и, надеемся, удержать небольшую часть России", - добавили журналисты.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области замедлила наступление россиян в Донецкой области, продемонстрировала силу украинской армии миру и подняла боевой дух военных.

