РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9796 посетителей онлайн
Новости Война
12 826 59

ВСУ перебросили на Курщину свои лучшие танки, - Forbes

ЗСУ перекинули найкращі танки до Курщини

Украинское командование перебросило лучшие шведские и германские танки в Курскую область России. Это свидетельствует о важности этого направления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Forbes.

"То, что украинское командование готово рисковать Strv 122 и Leopard 2A6 в Курске, свидетельствует о важности, которую они придают украинскому вторжению в область", - отмечает издание.

Так, по данным журналистов, 21 механизированная бригада и 225 штурмовой батальон были оснащены боевыми машинами CV90 шведского производства и танками шведского или немецкого производства - Strv 122 или Leopard 2A6.

Также читайте: На Сумщине на границе с Курской областью россияне уменьшили количество обстрелов, - Госпогранслужба

Наступление на Курщину, пишет Forbes, было рискованным, поскольку туда были направлены "последние хорошо оснащенные подразделения".

"Вторжение стоит украинцам уязвимых городов и незаменимой техники. Пока это цена, которую они готовы заплатить, чтобы захватить и, надеемся, удержать небольшую часть России", - добавили журналисты.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области замедлила наступление россиян в Донецкой области, продемонстрировала силу украинской армии миру и подняла боевой дух военных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Суджи смотрят заявление Захаровой о том, что украинцы создали для них "нацистский" концлагерь: "Бл#дь, вот падла!". ВИДЕО

Автор: 

россия (96899) танк (2296) Курск (1178)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Перекинули, щоб що? До речі, з Курщтни перестали надходити переможні зведення на тєлємарафон. Чого б це? І да, про Вуглик теж ні слова.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:14 Ответить
+16
Все правильно делает презедент Зеленский. Курская операция - не АВАНТЮРА. Пока наши держат Курвщину, то не будет никакого договорняка по линии сопрекосновения, а значит не будет ни каких выборов. А значит наш любимый дарагой Владимир Олександрович будет повелевать нами и дальше!!! Слава Зеленскому!!!
показать весь комментарий
03.10.2024 09:11 Ответить
+15
Розтягнули сили щою здавати Вугледар і села в Україні!
Так хто розтягнув сили ?!
показать весь комментарий
03.10.2024 09:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лідору піар потрібен
показать весь комментарий
03.10.2024 09:10 Ответить
дивно, що лисий куколд зі своїми вагінерами у кількості 5 тис. штук дійшов майже до москви, збивши щось біля 10 повітряних суден по дорозі і його ніхто не міг зупинити, лише бульбофюрер!
показать весь комментарий
03.10.2024 09:32 Ответить
За виключенням піару йому треба здати донецьк, а цьому заважали танки. От їх він їх і відправив подалі де їх важко буде обслуговувати. Короче він довбодятел і зрадник і всі це знають.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:21 Ответить
Все правильно делает презедент Зеленский. Курская операция - не АВАНТЮРА. Пока наши держат Курвщину, то не будет никакого договорняка по линии сопрекосновения, а значит не будет ни каких выборов. А значит наш любимый дарагой Владимир Олександрович будет повелевать нами и дальше!!! Слава Зеленскому!!!
показать весь комментарий
03.10.2024 09:11 Ответить
Кормить бездомных животных и брошенных расеян даже красный крест отказывается.Обменяют курщину на ЗАЭС ,а Донбасс и сухопут в Крым отдадут.Но лучших патриотов уничтожают на фронте,хотя себе часть армии оставят
показать весь комментарий
03.10.2024 09:25 Ответить
Знищення України почалося в 2019 р. Курська операція то повна херня і закінчиться окупацією частини України, яка буде єврейсько-кацабським анклавом орди. Пара-трійка областей можливо останеться Україною на деякий час з подальшою окупацією в майбутньому і закінчиться знищенням Українців як нації, чого й бажали виборці.
Рекомендую молодим, розумним, талановитим Українцям валити в США поки не пізно, а хто не виїде буде тупо батрачити на ОП і москальський чуркистан без всякої перспективи прогресу й розвитку але з горілкою.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:12 Ответить
Зєлєнскому завут не Слава!
Єму завут Вова!
показать весь комментарий
03.10.2024 10:54 Ответить
Ибо ваистену!
показать весь комментарий
03.10.2024 11:20 Ответить
Розтягнули сили щою здавати Вугледар і села в Україні!
Так хто розтягнув сили ?!
показать весь комментарий
03.10.2024 09:12 Ответить
задум "розтягнути війська" увійшовши на курщину настільки очевидний, що аж тупий!
єдине що мало б сенс - це створити достатньо сильне угрупування, яке б пійшло б на москву! тільки ризикуючі втратити столицю кацапи б почали забирати війська з фронту
показать весь комментарий
03.10.2024 09:34 Ответить
Перекинули, щоб що? До речі, з Курщтни перестали надходити переможні зведення на тєлємарафон. Чого б це? І да, про Вуглик теж ні слова.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:14 Ответить
У мене знайомі там з 80 ДШВ Галицької. Там повна жопа!
Це пастка для ЗСУ. Повно пропавших безвісти.
Нажаль, агентура в Україні працює чітко по сценарію кремля.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:18 Ответить
Там повна жопа! ce gde ?
показать весь комментарий
03.10.2024 09:27 Ответить
От власне і я про це. Не двремно Залужний був проти заходу на Курщину. І Ішкулов, комбриг 80-ки теж був проти. Окрім трьох тижнів піару користі від цього "геніального" рішення не бачу. Ситуацію на Донбасі це не порятувало жодним чином, а навпаки - відсутність перекинутих на Курщину резервів і тих же танків, які можуть потрапити до кацапів призвело до втрати українських територій. А з Курщини треба виходити. Тільки підозрюю, главковерх не дасть цього зробити, як дитина не віддає улюблену іграшку, а ці кар'єрні гегерали, які замінили досвідчених і самостійних, навіть не спробують переконати главковерха робити правильні речі.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:32 Ответить
Так з Донбасу треба теж відходити. ***** візьме та заспокоїться, хіба то не була головна ціль сво?
показать весь комментарий
03.10.2024 09:33 Ответить
Ніт. Донбас - це Україна! Ціль так званої СВО - знищення України, як держави і українців, як окремий етнос. А про Донбас, як ціль - це для лохів.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:44 Ответить
Ні ,з Донбасу якщо відходити то організовано та кудись.А просто відходити,то це дати москалям просто підсунутися ближче без втрат до Дніпра...
показать весь комментарий
03.10.2024 09:44 Ответить
Сирскій знав кого послати туди((як і головний про вихід з Азовсталі(((
показать весь комментарий
03.10.2024 09:45 Ответить
Який Вугледар? Елохторат ще в екстазі від потужного плану перемоги
показать весь комментарий
03.10.2024 09:25 Ответить
Ну,дивлячись на карту,можна помріяти ,що угрупування ЗСУ розвиватиме успіх не вперед ,а вправо,тобто вздовж кордону оточить окупаційне шобло від Харківської аж до Азовського моря(((
показать весь комментарий
03.10.2024 09:43 Ответить
Дивлячись на карту, можна побачити, що з втратою Вугледара кацапи отримали можливість з'єднати Крим з парашею залізницею, а для ЗСУ вихід до Азовського моря ускладеився і став майже не можливим при такому стані речей. Стрілки на карті малювати може і дурень, але аін ні за що не відповідає - ні за території, ні за життя людей. Розумний примає рішення за сукупністю факторів - оперативної ситуації, сил ворога, власних сил, наявність резервів і там, і тут і потенційні втрати, які можуть бути недопустимими для сумнівної короткочасної вигоди. Наприклад, втрата Покровська веде до втрати українську металургію останнього джерела коксу (не того), що у свою чергу позбавляє Україну більше плловини власного металу. Вторгнення у Курську обдасть дало кілька тисяч зайвих ротів, яких потрібно утримувати через міжнародні зобов'язання, але оподаткувати нема можливості. Я зрозумів, якби вдадося захопити Рильськ, Курськ і оточити Курчатов, відрізавши Курську АЕС від енергосистеми кацапії- тоді це мало б сенс. І тут власне і постає питання резервів, які у кацапів, хто б що не говлрив, таки є, а у нас, як виявилося, нема.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:11 Ответить
Захоплення малюсінької курщини це авантюра агентів кремля при керівництві в Україні.
На курщині перемелюються українські війська, розтягуються сили, яких ітак невистачає на фронті.
Це реальна спецоперація кремля.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:16 Ответить
Чому на початку в полон потрапили російські строковики, а не тумба-юмби?
показать весь комментарий
03.10.2024 09:32 Ответить
Щоб операція мала правдоподібний вигляд.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:43 Ответить
Перший за увесь час обмін "азовських фошьіздов" на тих строковиків - то теж для прикриття.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:57 Ответить
ну потрапили і що з того, ***** знає що ми все одно віддамо їх взад.
Ця так звана операція навіює сумні думки. Проводити наступальні операції не зупинивши наступ, не створивши надійну фортифікацію для оборони важливих напрямків це що? А розтягнути фронт, це те що намагалось зробити ***** але зробили чомусь ми. Я не в окопі і мені з дивану ніхера не видно але тверезих пояснень від влади не чутно теж.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:00 Ответить
Можна було злити тумба-юмб, яких навіть повертати резону немає.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:43 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2024 09:18 Ответить
А ,що скаже москальська авіація ?
показать весь комментарий
03.10.2024 09:21 Ответить
Схоже ці танки туди перекунилу на розстріл з кацапських кукурузників
показать весь комментарий
03.10.2024 09:23 Ответить
tože tak podumal
показать весь комментарий
03.10.2024 09:26 Ответить
Кацапська агентура у відкриту нахабно знищує бойовий потенціал ЗСУ. З таким успіхом нового озброєння Україні уже ніхто не подарує.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:17 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2024 09:28 Ответить
Берлінська поламалася. Не тепер. Давно. Тепер просто змушена показувати справжнє нутро, захищаючи Єрмака, як "потужного менеджера". Так не зробить жоден патріот.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:35 Ответить
ця потворна авантюристка буде жити своє життя в США, поки решта українців буде квіти на могили своїх дітей носити...
показать весь комментарий
03.10.2024 09:45 Ответить
Ви всі, хто їх критикує, не зробили разом навіть тисячної долі того, що вона зробила для збереження життів воїнів і для того щоб Україна трималася хоча б в таких межахяк зараз..
Про напади і численні тілесні ушкодження, (навіть серйозні ножові )від вати за 10 років навіть мовчу вже. Та й вона не дуже афішує.
показать весь комментарий
04.10.2024 07:41 Ответить
Поки цей дегенерат ( вже нелигітимний) стоїть на чолі України (нехай формально) - нічого корисного тут не може бути.
Все що воно робить - просто симуляція, на#обка - він же артист, а артист повинен на#бувати публіку.👈
показать весь комментарий
03.10.2024 09:36 Ответить
Ось вам і одна з причин чому нас видавлюют із донбасу. Хрінпіду потрібен піар, ось він і пішов на Курщину кинувши туди все найкраще. А нас там не буде, або кацапи виб'ють, або самі підемо, або ''союзнички'' виведуть. А втрачених воїнів вже не повернеш.
Ось така ціна авантюри хрінпіду. Вороги у владі! Дякую вам 73% довбаків!
показать весь комментарий
03.10.2024 09:43 Ответить
а нахєра ці танки мали обороняти Вугледар.ФСБ спланувало як ці танки відправити туди.де вони будуть знищуватись...
показать весь комментарий
03.10.2024 09:44 Ответить
Курск - это диверсия зеленых.
Вывели в курские поля лучшие войска и лучшую технику, ослабив донбасское направление.
А русские хитро подыграли, типа ой как неожиданно, ой как нам плохо и т.д.
Сдавали территорию умышленно, чтобы наши войска вошли в курщину как можно глубже на поля и чтобы потом не было возможности отступать по открытому полю под прицелом их авиации.
Обратите внимание, оказывается русские знали про курскую операцию и по какому-то "случайному" обстоятельству ничего не предприняли.
Типа, заходите. Видите нас нет и для нас это неожиданно. В итоге, наши сняли с Донбасса свои лучшие подразделения, а русские нет.
Т. е. оборона у нас на Донбассе стала слабее в обмен на захват курских пустых полей.
И все это сопровождалось победными реляциями наших спецназовцев над местными срочниками.
А в это время рушилась оборона на Угледаре и Покровске.
Произошел обмен минимум двух стратегических укрепленных города (Курахово на подходе), а по факту прорыв 2-oй линии обороны на никому не нужные курские поля и кусты на нем.
После падения Угледара наши войска на курских полях превратились в мишени, как на полигоне.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:54 Ответить
Ты редкий лох.
Воевать на третьеразрядной территории в то время когда у тебя развалился фронт и у врага открывается дорога, на которой нет укреплений, в сторону областных городов, когда войска устали и не хватает боеприпасов.
А ты, клоун, в это время посылаешь на убой свои лучшие войска и технику на "изюмский шлях".
Вот из-за таких как ты мы и имеем то, что имеем.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:16 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2024 09:54 Ответить
Ішак все робить всупереч здоровому глузду. І це чмо ще претендує переобратись.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:57 Ответить
Оно вечное, зачем выборы, если можно просто похерить Конституцию
показать весь комментарий
03.10.2024 11:02 Ответить
Замість того щоб використовувати переваги західної техніки в Україні,особливо в нічний час,зелені погнали її на утилізацію в курську область,а потім знов проситимуть захід - дайте нам зброю,бо не маємо чим воювати.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:08 Ответить
Це почалося з Бахмуту після успішного звільнення Харківщини.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:23 Ответить
Замість оборони Донбас перекинули кращі підрозділи на курщину яка немає стратегічного значення ,а лише піар "найвеличнішого".
показать весь комментарий
03.10.2024 10:23 Ответить
Сливают, очередной капкан от просроченного
показать весь комментарий
03.10.2024 11:00 Ответить
Так, щось про трикутники і марші проходила інфа.
Який дід сяде (якому кістлява через місяць зайде)?
На кого зведуть загальний гнів, і типу питання вирішене?
Таких "дідів" всього треба з десяток, щоб жибракам пояснювати що вони в сраці.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:09 Ответить
Цікаво спостерігати за "стратегами та тактиками" військового мистецтва. Коли все на курщині відбувалось стрімко = то все справа ЗСУ, а боневтікярмак були нє в тємє. Коли почалися очікуємі виклики на цьому напрямку = боневтікярмак розхитує оборону. Якесь свято
показать весь комментарий
03.10.2024 11:26 Ответить
(Інфантильності
показать весь комментарий
03.10.2024 11:28 Ответить
Перетягування ковдри, щоб поліпшити рейтинг Зеленкого, якому ніколи думати стратегічно.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:47 Ответить
Какой важности. Толку от них на других направлениях ноль
показать весь комментарий
03.10.2024 13:46 Ответить
 
 