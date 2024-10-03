ЗСУ перекинули на Курщину свої найкращі танки, - Forbes
Українське командування перекинуло найкращі шведські та німецькі танки до Курської області Росії. Це свідчить про важливість цього напрямку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Forbes.
"Те, що українське командування готове ризикувати Strv 122 і Leopard 2A6 в Курську, свідчить про важливість, яку вони надають українському вторгненню до області", - зазначає видання.
Так, за даними журналістів, 21 механізована бригада і 225 штурмовий батальйон були оснащені бойовими машинами CV90 шведського виробництва та танками шведського або німецького виробництва - Strv 122 або Leopard 2A6.
Наступ на Курщину, пише Forbes, був ризикованим, оскільки туди було спрямовано "останні добре оснащені підрозділи".
"Вторгнення коштує українцям вразливих міст і незамінної техніки. Поки що це ціна, яку вони готові заплатити, щоб захопити і, сподіваємось, утримати невелику частину Росії", - додали журналісти.
Нагадажмо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що операція у Курській області сповільнила наступ росіян на Донеччині, продемонструвала силу української армії світу та підняла бойовий дух військових.
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Рекомендую молодим, розумним, талановитим Українцям валити в США поки не пізно, а хто не виїде буде тупо батрачити на ОП і москальський чуркистан без всякої перспективи прогресу й розвитку але з горілкою.
Єму завут Вова!
Так хто розтягнув сили ?!
єдине що мало б сенс - це створити достатньо сильне угрупування, яке б пійшло б на москву! тільки ризикуючі втратити столицю кацапи б почали забирати війська з фронту
Це пастка для ЗСУ. Повно пропавших безвісти.
Нажаль, агентура в Україні працює чітко по сценарію кремля.
На курщині перемелюються українські війська, розтягуються сили, яких ітак невистачає на фронті.
Це реальна спецоперація кремля.
Ця так звана операція навіює сумні думки. Проводити наступальні операції не зупинивши наступ, не створивши надійну фортифікацію для оборони важливих напрямків це що? А розтягнути фронт, це те що намагалось зробити ***** але зробили чомусь ми. Я не в окопі і мені з дивану ніхера не видно але тверезих пояснень від влади не чутно теж.
Про напади і численні тілесні ушкодження, (навіть серйозні ножові )від вати за 10 років навіть мовчу вже. Та й вона не дуже афішує.
Все що воно робить - просто симуляція, на#обка - він же артист, а артист повинен на#бувати публіку.👈
Ось така ціна авантюри хрінпіду. Вороги у владі! Дякую вам 73% довбаків!
Вывели в курские поля лучшие войска и лучшую технику, ослабив донбасское направление.
А русские хитро подыграли, типа ой как неожиданно, ой как нам плохо и т.д.
Сдавали территорию умышленно, чтобы наши войска вошли в курщину как можно глубже на поля и чтобы потом не было возможности отступать по открытому полю под прицелом их авиации.
Обратите внимание, оказывается русские знали про курскую операцию и по какому-то "случайному" обстоятельству ничего не предприняли.
Типа, заходите. Видите нас нет и для нас это неожиданно. В итоге, наши сняли с Донбасса свои лучшие подразделения, а русские нет.
Т. е. оборона у нас на Донбассе стала слабее в обмен на захват курских пустых полей.
И все это сопровождалось победными реляциями наших спецназовцев над местными срочниками.
А в это время рушилась оборона на Угледаре и Покровске.
Произошел обмен минимум двух стратегических укрепленных города (Курахово на подходе), а по факту прорыв 2-oй линии обороны на никому не нужные курские поля и кусты на нем.
После падения Угледара наши войска на курских полях превратились в мишени, как на полигоне.
Воевать на третьеразрядной территории в то время когда у тебя развалился фронт и у врага открывается дорога, на которой нет укреплений, в сторону областных городов, когда войска устали и не хватает боеприпасов.
А ты, клоун, в это время посылаешь на убой свои лучшие войска и технику на "изюмский шлях".
Вот из-за таких как ты мы и имеем то, что имеем.
Який дід сяде (якому кістлява через місяць зайде)?
На кого зведуть загальний гнів, і типу питання вирішене?
Таких "дідів" всього треба з десяток, щоб жибракам пояснювати що вони в сраці.