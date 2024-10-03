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ЗСУ перекинули на Курщину свої найкращі танки, - Forbes

ЗСУ перекинули найкращі танки до Курщини

Українське командування перекинуло найкращі шведські та німецькі танки до Курської області Росії. Це свідчить про важливість цього напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Forbes.

"Те, що українське командування готове ризикувати Strv 122 і Leopard 2A6 в Курську, свідчить про важливість, яку вони надають українському вторгненню до області", - зазначає видання.

Так, за даними журналістів, 21 механізована бригада і 225 штурмовий батальйон були оснащені бойовими машинами CV90 шведського виробництва та танками шведського або німецького виробництва - Strv 122 або Leopard 2A6.

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Наступ на Курщину, пише Forbes, був ризикованим, оскільки туди було спрямовано "останні добре оснащені підрозділи".

"Вторгнення коштує українцям вразливих міст і незамінної техніки. Поки що це ціна, яку вони готові заплатити, щоб захопити і, сподіваємось, утримати невелику частину Росії", - додали журналісти.

Нагадажмо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що операція у Курській області сповільнила наступ росіян на Донеччині, продемонструвала силу української армії світу та підняла бойовий дух військових.

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Автор: 

росія (65459) танк (2071) Курськ (1130)


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Топ коментарі
+25
Перекинули, щоб що? До речі, з Курщтни перестали надходити переможні зведення на тєлємарафон. Чого б це? І да, про Вуглик теж ні слова.
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03.10.2024 09:14
+16
Все правильно делает презедент Зеленский. Курская операция - не АВАНТЮРА. Пока наши держат Курвщину, то не будет никакого договорняка по линии сопрекосновения, а значит не будет ни каких выборов. А значит наш любимый дарагой Владимир Олександрович будет повелевать нами и дальше!!! Слава Зеленскому!!!
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03.10.2024 09:11
+15
Розтягнули сили щою здавати Вугледар і села в Україні!
Так хто розтягнув сили ?!
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03.10.2024 09:12
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лідору піар потрібен
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03.10.2024 09:10 Відповісти
дивно, що лисий куколд зі своїми вагінерами у кількості 5 тис. штук дійшов майже до москви, збивши щось біля 10 повітряних суден по дорозі і його ніхто не міг зупинити, лише бульбофюрер!
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03.10.2024 09:32 Відповісти
За виключенням піару йому треба здати донецьк, а цьому заважали танки. От їх він їх і відправив подалі де їх важко буде обслуговувати. Короче він довбодятел і зрадник і всі це знають.
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03.10.2024 10:21 Відповісти
Все правильно делает презедент Зеленский. Курская операция - не АВАНТЮРА. Пока наши держат Курвщину, то не будет никакого договорняка по линии сопрекосновения, а значит не будет ни каких выборов. А значит наш любимый дарагой Владимир Олександрович будет повелевать нами и дальше!!! Слава Зеленскому!!!
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03.10.2024 09:11 Відповісти
Кормить бездомных животных и брошенных расеян даже красный крест отказывается.Обменяют курщину на ЗАЭС ,а Донбасс и сухопут в Крым отдадут.Но лучших патриотов уничтожают на фронте,хотя себе часть армии оставят
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03.10.2024 09:25 Відповісти
Знищення України почалося в 2019 р. Курська операція то повна херня і закінчиться окупацією частини України, яка буде єврейсько-кацабським анклавом орди. Пара-трійка областей можливо останеться Україною на деякий час з подальшою окупацією в майбутньому і закінчиться знищенням Українців як нації, чого й бажали виборці.
Рекомендую молодим, розумним, талановитим Українцям валити в США поки не пізно, а хто не виїде буде тупо батрачити на ОП і москальський чуркистан без всякої перспективи прогресу й розвитку але з горілкою.
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03.10.2024 10:12 Відповісти
Зєлєнскому завут не Слава!
Єму завут Вова!
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03.10.2024 10:54 Відповісти
Ибо ваистену!
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03.10.2024 11:20 Відповісти
Розтягнули сили щою здавати Вугледар і села в Україні!
Так хто розтягнув сили ?!
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03.10.2024 09:12 Відповісти
задум "розтягнути війська" увійшовши на курщину настільки очевидний, що аж тупий!
єдине що мало б сенс - це створити достатньо сильне угрупування, яке б пійшло б на москву! тільки ризикуючі втратити столицю кацапи б почали забирати війська з фронту
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03.10.2024 09:34 Відповісти
Перекинули, щоб що? До речі, з Курщтни перестали надходити переможні зведення на тєлємарафон. Чого б це? І да, про Вуглик теж ні слова.
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03.10.2024 09:14 Відповісти
У мене знайомі там з 80 ДШВ Галицької. Там повна жопа!
Це пастка для ЗСУ. Повно пропавших безвісти.
Нажаль, агентура в Україні працює чітко по сценарію кремля.
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03.10.2024 09:18 Відповісти
Там повна жопа! ce gde ?
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03.10.2024 09:27 Відповісти
От власне і я про це. Не двремно Залужний був проти заходу на Курщину. І Ішкулов, комбриг 80-ки теж був проти. Окрім трьох тижнів піару користі від цього "геніального" рішення не бачу. Ситуацію на Донбасі це не порятувало жодним чином, а навпаки - відсутність перекинутих на Курщину резервів і тих же танків, які можуть потрапити до кацапів призвело до втрати українських територій. А з Курщини треба виходити. Тільки підозрюю, главковерх не дасть цього зробити, як дитина не віддає улюблену іграшку, а ці кар'єрні гегерали, які замінили досвідчених і самостійних, навіть не спробують переконати главковерха робити правильні речі.
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03.10.2024 09:32 Відповісти
Так з Донбасу треба теж відходити. ***** візьме та заспокоїться, хіба то не була головна ціль сво?
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03.10.2024 09:33 Відповісти
Ніт. Донбас - це Україна! Ціль так званої СВО - знищення України, як держави і українців, як окремий етнос. А про Донбас, як ціль - це для лохів.
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03.10.2024 09:44 Відповісти
Ні ,з Донбасу якщо відходити то організовано та кудись.А просто відходити,то це дати москалям просто підсунутися ближче без втрат до Дніпра...
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03.10.2024 09:44 Відповісти
Сирскій знав кого послати туди((як і головний про вихід з Азовсталі(((
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03.10.2024 09:45 Відповісти
Який Вугледар? Елохторат ще в екстазі від потужного плану перемоги
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03.10.2024 09:25 Відповісти
Ну,дивлячись на карту,можна помріяти ,що угрупування ЗСУ розвиватиме успіх не вперед ,а вправо,тобто вздовж кордону оточить окупаційне шобло від Харківської аж до Азовського моря(((
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03.10.2024 09:43 Відповісти
Дивлячись на карту, можна побачити, що з втратою Вугледара кацапи отримали можливість з'єднати Крим з парашею залізницею, а для ЗСУ вихід до Азовського моря ускладеився і став майже не можливим при такому стані речей. Стрілки на карті малювати може і дурень, але аін ні за що не відповідає - ні за території, ні за життя людей. Розумний примає рішення за сукупністю факторів - оперативної ситуації, сил ворога, власних сил, наявність резервів і там, і тут і потенційні втрати, які можуть бути недопустимими для сумнівної короткочасної вигоди. Наприклад, втрата Покровська веде до втрати українську металургію останнього джерела коксу (не того), що у свою чергу позбавляє Україну більше плловини власного металу. Вторгнення у Курську обдасть дало кілька тисяч зайвих ротів, яких потрібно утримувати через міжнародні зобов'язання, але оподаткувати нема можливості. Я зрозумів, якби вдадося захопити Рильськ, Курськ і оточити Курчатов, відрізавши Курську АЕС від енергосистеми кацапії- тоді це мало б сенс. І тут власне і постає питання резервів, які у кацапів, хто б що не говлрив, таки є, а у нас, як виявилося, нема.
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03.10.2024 10:11 Відповісти
Захоплення малюсінької курщини це авантюра агентів кремля при керівництві в Україні.
На курщині перемелюються українські війська, розтягуються сили, яких ітак невистачає на фронті.
Це реальна спецоперація кремля.
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03.10.2024 09:16 Відповісти
Чому на початку в полон потрапили російські строковики, а не тумба-юмби?
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03.10.2024 09:32 Відповісти
Щоб операція мала правдоподібний вигляд.
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03.10.2024 09:43 Відповісти
Перший за увесь час обмін "азовських фошьіздов" на тих строковиків - то теж для прикриття.
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03.10.2024 09:57 Відповісти
ну потрапили і що з того, ***** знає що ми все одно віддамо їх взад.
Ця так звана операція навіює сумні думки. Проводити наступальні операції не зупинивши наступ, не створивши надійну фортифікацію для оборони важливих напрямків це що? А розтягнути фронт, це те що намагалось зробити ***** але зробили чомусь ми. Я не в окопі і мені з дивану ніхера не видно але тверезих пояснень від влади не чутно теж.
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03.10.2024 11:00 Відповісти
Можна було злити тумба-юмб, яких навіть повертати резону немає.
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03.10.2024 11:43 Відповісти
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03.10.2024 09:18 Відповісти
А ,що скаже москальська авіація ?
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03.10.2024 09:21 Відповісти
Схоже ці танки туди перекунилу на розстріл з кацапських кукурузників
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03.10.2024 09:23 Відповісти
tože tak podumal
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03.10.2024 09:26 Відповісти
Кацапська агентура у відкриту нахабно знищує бойовий потенціал ЗСУ. З таким успіхом нового озброєння Україні уже ніхто не подарує.
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03.10.2024 12:17 Відповісти
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03.10.2024 09:28 Відповісти
Берлінська поламалася. Не тепер. Давно. Тепер просто змушена показувати справжнє нутро, захищаючи Єрмака, як "потужного менеджера". Так не зробить жоден патріот.
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03.10.2024 09:35 Відповісти
ця потворна авантюристка буде жити своє життя в США, поки решта українців буде квіти на могили своїх дітей носити...
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03.10.2024 09:45 Відповісти
Ви всі, хто їх критикує, не зробили разом навіть тисячної долі того, що вона зробила для збереження життів воїнів і для того щоб Україна трималася хоча б в таких межахяк зараз..
Про напади і численні тілесні ушкодження, (навіть серйозні ножові )від вати за 10 років навіть мовчу вже. Та й вона не дуже афішує.
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04.10.2024 07:41 Відповісти
Поки цей дегенерат ( вже нелигітимний) стоїть на чолі України (нехай формально) - нічого корисного тут не може бути.
Все що воно робить - просто симуляція, на#обка - він же артист, а артист повинен на#бувати публіку.👈
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03.10.2024 09:36 Відповісти
Ось вам і одна з причин чому нас видавлюют із донбасу. Хрінпіду потрібен піар, ось він і пішов на Курщину кинувши туди все найкраще. А нас там не буде, або кацапи виб'ють, або самі підемо, або ''союзнички'' виведуть. А втрачених воїнів вже не повернеш.
Ось така ціна авантюри хрінпіду. Вороги у владі! Дякую вам 73% довбаків!
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03.10.2024 09:43 Відповісти
а нахєра ці танки мали обороняти Вугледар.ФСБ спланувало як ці танки відправити туди.де вони будуть знищуватись...
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03.10.2024 09:44 Відповісти
Курск - это диверсия зеленых.
Вывели в курские поля лучшие войска и лучшую технику, ослабив донбасское направление.
А русские хитро подыграли, типа ой как неожиданно, ой как нам плохо и т.д.
Сдавали территорию умышленно, чтобы наши войска вошли в курщину как можно глубже на поля и чтобы потом не было возможности отступать по открытому полю под прицелом их авиации.
Обратите внимание, оказывается русские знали про курскую операцию и по какому-то "случайному" обстоятельству ничего не предприняли.
Типа, заходите. Видите нас нет и для нас это неожиданно. В итоге, наши сняли с Донбасса свои лучшие подразделения, а русские нет.
Т. е. оборона у нас на Донбассе стала слабее в обмен на захват курских пустых полей.
И все это сопровождалось победными реляциями наших спецназовцев над местными срочниками.
А в это время рушилась оборона на Угледаре и Покровске.
Произошел обмен минимум двух стратегических укрепленных города (Курахово на подходе), а по факту прорыв 2-oй линии обороны на никому не нужные курские поля и кусты на нем.
После падения Угледара наши войска на курских полях превратились в мишени, как на полигоне.
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03.10.2024 09:54 Відповісти
Ты редкий лох.
Воевать на третьеразрядной территории в то время когда у тебя развалился фронт и у врага открывается дорога, на которой нет укреплений, в сторону областных городов, когда войска устали и не хватает боеприпасов.
А ты, клоун, в это время посылаешь на убой свои лучшие войска и технику на "изюмский шлях".
Вот из-за таких как ты мы и имеем то, что имеем.
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03.10.2024 12:16 Відповісти
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03.10.2024 09:54 Відповісти
Ішак все робить всупереч здоровому глузду. І це чмо ще претендує переобратись.
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03.10.2024 09:57 Відповісти
Оно вечное, зачем выборы, если можно просто похерить Конституцию
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03.10.2024 11:02 Відповісти
Замість того щоб використовувати переваги західної техніки в Україні,особливо в нічний час,зелені погнали її на утилізацію в курську область,а потім знов проситимуть захід - дайте нам зброю,бо не маємо чим воювати.
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03.10.2024 10:08 Відповісти
Це почалося з Бахмуту після успішного звільнення Харківщини.
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03.10.2024 12:23 Відповісти
Замість оборони Донбас перекинули кращі підрозділи на курщину яка немає стратегічного значення ,а лише піар "найвеличнішого".
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03.10.2024 10:23 Відповісти
Сливают, очередной капкан от просроченного
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03.10.2024 11:00 Відповісти
Так, щось про трикутники і марші проходила інфа.
Який дід сяде (якому кістлява через місяць зайде)?
На кого зведуть загальний гнів, і типу питання вирішене?
Таких "дідів" всього треба з десяток, щоб жибракам пояснювати що вони в сраці.
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03.10.2024 11:09 Відповісти
Цікаво спостерігати за "стратегами та тактиками" військового мистецтва. Коли все на курщині відбувалось стрімко = то все справа ЗСУ, а боневтікярмак були нє в тємє. Коли почалися очікуємі виклики на цьому напрямку = боневтікярмак розхитує оборону. Якесь свято
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03.10.2024 11:26 Відповісти
(Інфантильності
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03.10.2024 11:28 Відповісти
Перетягування ковдри, щоб поліпшити рейтинг Зеленкого, якому ніколи думати стратегічно.
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03.10.2024 11:47 Відповісти
Какой важности. Толку от них на других направлениях ноль
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03.10.2024 13:46 Відповісти
 
 