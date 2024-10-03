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За минулу добу росіяни вдарили по території Курської області 26 КАБами, - ОСУВ "Таврія"

Окупанти б'ють КАБами по Курській області

Минулої доби армія РФ запустила десятки КАБів по власній території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

На кордонах із Сумською і Чернігівською областями росіяни з території РФ активно застосовують керовані авіабомби та ударні безпілотники по районах українських населених пунктів, а також б’ють артилерією. 

"Також російські КАБи вибухають і на території Курської області Росії, де триває операція наших військ. Так, за минулу добу ворог завдав по власній території 15 авіаційних ударів, використавши при цьому 26 керованих авіабомб", – розповів Лиховій.

Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що українське командування перекинуло найкращі шведські та німецькі танки до Курської області Росії. Це свідчить про важливість цього напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни не перекидали війська на Курщину із Запорізького напрямку, - Сили оборони

Автор: 

Курськ (1130) Лиховій Дмитро (75) КАБ (371)


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За прошлые сутки, только по Сумской области официально прилетело 28 КАБов...
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03.10.2024 09:36 Відповісти
а так би прилетіло 54 .
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03.10.2024 09:41 Відповісти
Та вони ж тими кабами по нашим б'ють, по своїм, звичайно, також. Але то таке - супутні втрати
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03.10.2024 09:39 Відповісти
Якщо не беруть АЕС, бо явно не вистачає ресурсів, то що там таке роблять, що все найкраще туди? Стратеги, хто підскаже?
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03.10.2024 10:12 Відповісти
нашим хлопцям на голови
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03.10.2024 10:37 Відповісти
 
 