За минулу добу росіяни вдарили по території Курської області 26 КАБами, - ОСУВ "Таврія"

Минулої доби армія РФ запустила десятки КАБів по власній території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

На кордонах із Сумською і Чернігівською областями росіяни з території РФ активно застосовують керовані авіабомби та ударні безпілотники по районах українських населених пунктів, а також б’ють артилерією.

"Також російські КАБи вибухають і на території Курської області Росії, де триває операція наших військ. Так, за минулу добу ворог завдав по власній території 15 авіаційних ударів, використавши при цьому 26 керованих авіабомб", – розповів Лиховій.

Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що українське командування перекинуло найкращі шведські та німецькі танки до Курської області Росії. Це свідчить про важливість цього напрямку.

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