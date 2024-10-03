Українське МЗС спростувало звинувачення росЗМІ про удари по Курській АЕС
Міністерство закордонних справ заперечило поширену російськими ЗМІ інформацію про атаку українських бійців на Курську АЕС у місті Курчатов Курської області РФ.
Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу неї", - наголосив Тихий.
Він підкреслив, що на відміну від російських окупантів, Збройні сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення чи об'єкти цивільної інфраструктури.
