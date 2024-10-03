УКР
Новини
Українське МЗС спростувало звинувачення росЗМІ про удари по Курській АЕС

Курчатов Курська АЕС

Міністерство закордонних справ заперечило поширену російськими ЗМІ інформацію про атаку українських бійців на Курську АЕС у місті Курчатов Курської області РФ.

Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу неї", - наголосив Тихий.

Він підкреслив, що на відміну від російських окупантів, Збройні сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення чи об'єкти цивільної інфраструктури.

Читайте: За минулу добу росіяни вдарили по території Курської області 26 КАБами, - ОСУВ "Таврія"

Автор: 

АЕС (1168) МЗС (4245) фейк (756) Курськ (1190)
Топ коментарі
+4
Дякуємо мешканцям Курчатова за те, що підтвердили інформацію про «вибігання солдатіков» з об'єкту, який російські пропагандисти брехливо назвали Курською АЕС. (c)

https://x.com/i/status/1841888085107474644
03.10.2024 21:51 Відповісти
+2
Треба бити по курській і запорізькій аес щоби нато ввело війська
03.10.2024 21:56 Відповісти
+2
Влупили по складу *********** що в курчатові .
03.10.2024 22:04 Відповісти
03.10.2024 21:51 Відповісти
Та ніхрена тіи АЕС не буде - ну гахне -- ділов то
03.10.2024 21:54 Відповісти
Треба бити по курській і запорізькій аес щоби нато ввело війська
03.10.2024 21:56 Відповісти
найдурніший допис на сьогодні.
спитайте запорожчян спочятку чи вони згодні мати свій "Чорнобиль" у себе під боком.
03.10.2024 22:26 Відповісти
В Курчатові можна подивитись ще й збройний плутоній. Нам теж згодиться.
03.10.2024 21:58 Відповісти
Влупили по складу *********** що в курчатові .
03.10.2024 22:04 Відповісти
Курськ наш! Або в пєпєл!
03.10.2024 22:21 Відповісти
Треба грати за кацапським сценарієм-" А какіє ваши даказатєльства? ", ''а ваши даказатєльства -нє даказатєльства''. Ну щось тако..
03.10.2024 22:26 Відповісти
А яким боком до ударів по Курщині МЗС України? Війною командують всі, кому не ліньки?
03.10.2024 22:46 Відповісти
Даже губернатор опровергает "пропагандонов"...

03.10.2024 22:46 Відповісти
Не треба спростовувати. Тупі кацапи вірять телевізору. Тож через пару днів можна буде заходити в белгородську та воронежську області. Всі тупі повтікають.
03.10.2024 23:26 Відповісти
А який сенс спростовувати написане в кацапських помийках?
04.10.2024 09:15 Відповісти
 
 