Українське МЗС спростувало звинувачення росЗМІ про удари по Курській АЕС

Міністерство закордонних справ заперечило поширену російськими ЗМІ інформацію про атаку українських бійців на Курську АЕС у місті Курчатов Курської області РФ.

Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу неї", - наголосив Тихий.

Він підкреслив, що на відміну від російських окупантів, Збройні сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення чи об'єкти цивільної інфраструктури.

Читайте: За минулу добу росіяни вдарили по території Курської області 26 КАБами, - ОСУВ "Таврія"