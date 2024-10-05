Ворог 28 разів намагався прорвати нашу оборону на Курахівському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів чотирма ракетами, 82 авіаційних ударів, задіявши, зокрема, 142 КАБ. Крім цього, здійснив більш як 4400 обстрілів, 161 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Степне, Ободи, Білокопитове, Яструбине, Павлівка, Бондарівщина, Мирлоги, Катеринівка, Харків, Вовчанськ, Білаші, Глушківка, Надія, Ізюмське, Зарічне, Озерне, Лиман, Закітне, Переїзне, Різниківка, Юрківка, Часів Яр, Торецьк, Катеринівка, Покровськ, Селидове, Велика Новосілка, Нестерянка, Кушугум та Степногірськ.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, один артилерійський засіб на вогневій позиції, три пункти управління, один пункт управління БпЛА та одну РЛС загарбників.

Нагадується, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 31 бойову броньовану машину, 72 артилерійські системи, чотири РСЗВ, п’ять засобів ППО, 35 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 85 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки.

Обстановка на Харківщині

За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Стариці, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

Обстановка на Сході

Генштаб також інформує, що на Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак окупантів неподалік Невського, Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили три штурмові дії. Ворог намагався просунутися уперед поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

"На Краматорському напрямку українські воїни зупинили дев’ять спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру, Калинівки, Ступочок та Андріївки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 14 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Торецька та Щербинівки. Завдавав авіаударів КАБами.

"На Покровському напрямку українські воїни відбили 15 штурмів і атак в районах населених пунктів Миколаївка, Селидове та Лисівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - додають у Генштабі.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Обстановка на Півдні

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області", - наголошують у Генштабі.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території РФ, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність проти України.

Майже вздовж усієї лінії зіткнення тривають бої. Українські воїни стримують ворожі атаки. Веде, виснажуючи сили противника, бойову роботу наша артилерія, розвідка, авіація та безпілотні системи.