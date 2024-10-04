Сили оборони України уразили базу ПММ російських окупантів у Воронезькій області, - Генштаб
У ніч проти 4 жовтня СБУ у взаємодії із Силами оборони України уразили базу ПММ у Воронезькій області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
"Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів "Аннанєфтєпродукт", що біля населеного пункту Анна Воронезької області рф", - ідеться в дописі.
Зазначається, що в районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання.
"Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Результати ураження уточнюються. Далі буде... Слава Україні!", - зазначили в Генштабі.
Раніше повідомлялося, що губернатор Воронезької області Олександр Гусєв стверджував, що в Аннинському районі засоби радіоелектронної боротьби придушили українські безпілотники, при цьому один із них упав на територію нафтобази.
