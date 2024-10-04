УКР
Сили оборони України уразили базу ПММ російських окупантів у Воронезькій області, - Генштаб

Нафтобазу у Воронезькій області уразили Сили оборони

У ніч проти 4 жовтня СБУ у взаємодії із Силами оборони України уразили базу ПММ у Воронезькій області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Сьогодні вночі завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів "Аннанєфтєпродукт", що біля населеного пункту Анна Воронезької області рф", - ідеться в дописі.

Зазначається, що в районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання.

"Завдання виконано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Результати ураження уточнюються. Далі буде... Слава Україні!", - зазначили в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що губернатор Воронезької області Олександр Гусєв стверджував, що в Аннинському районі засоби радіоелектронної боротьби придушили українські безпілотники, при цьому один із них упав на територію нафтобази.

Генштаб ЗС (7118) росія (67242) пальне (58)
Топ коментарі
+11
Така перемога переможна, потужно і ефективно. СБУ і якісь там сили оборони. Без СБУ скоро і сонце не зійде . Лише в Ірані є подібна багатопрофільна структура, КСІР називається. Що-небудь, аби не про Вугледар і вже не про Курськ.
показати весь коментар
04.10.2024 11:07 Відповісти
+7
ну то добре....аби не тильки сухий бурьян вигорів....
показати весь коментар
04.10.2024 10:54 Відповісти
+5
пивзаводи і елеватори - то не наші цілі. У тій області є більш важливі військові цілі, і кожен дрон, який до них долітає на вагу золота.
показати весь коментар
04.10.2024 12:38 Відповісти
товсті ракети привезли на базу
привезли на базу
-підірвали одразу
показати весь коментар
04.10.2024 10:54 Відповісти
ну то добре....аби не тильки сухий бурьян вигорів....
показати весь коментар
04.10.2024 10:54 Відповісти
Така перемога переможна, потужно і ефективно. СБУ і якісь там сили оборони. Без СБУ скоро і сонце не зійде . Лише в Ірані є подібна багатопрофільна структура, КСІР називається. Що-небудь, аби не про Вугледар і вже не про Курськ.
показати весь коментар
04.10.2024 11:07 Відповісти
нда... нквд-кгб-фсб ніхто ніколи не преплюне по багато-розгалужені щупалець - "спрут" що контролює всю буферну ********* і ніхто інший над росіянцями не має більшої влади.
показати весь коментар
04.10.2024 11:58 Відповісти
Да, потужно-потужно! Мощно стреляем, мощно попадаем, мы мощные такие!! ))
показати весь коментар
06.10.2024 17:57 Відповісти
Дамбіть Варонєж
показати весь коментар
04.10.2024 11:22 Відповісти
В цій анні дійсно є нафтобаза і я нарахував 20 резервуарів різної величини .
показати весь коментар
04.10.2024 12:05 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B028 Так, там десь 20 різних РВСів , з яких десь сім на 3 тисячі кубів, і навряд чи всі вони повні, але сподіваюсь, що хоч пару вигорять.
показати весь коментар
04.10.2024 12:34 Відповісти
Там ще поряд є новенький елеватор з краденим українським зерном - теж потрібно ******...
показати весь коментар
04.10.2024 12:17 Відповісти
пивзаводи і елеватори - то не наші цілі. У тій області є більш важливі військові цілі, і кожен дрон, який до них долітає на вагу золота.
показати весь коментар
04.10.2024 12:38 Відповісти
Чомусь я вже не радію, як це було першого разу, коли вгатили по нафтобазі у Бєлгороді, 1-го квітня 2022 року, здається. Баз ПММ в рашці забагато, на всіх дронів не напасешся. Для "картинки" димлять вони гарно, навіть напівпорожні. А вгатити по НПЗ нам - зась.
показати весь коментар
04.10.2024 16:13 Відповісти
От же ж дурна "оpera"! Закинула мене під нідерландський прапор. Я - в Україні і нікуди звідси не поїду.
показати весь коментар
04.10.2024 16:18 Відповісти
Мабуть у вас включено VPN.
показати весь коментар
04.10.2024 20:25 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 19:24 Відповісти
 
 