Силы обороны Украины поразили базу ГСМ российских оккупантов в Воронежской области, - Генштаб

В ночь на 4 октября СБУ во взаимодействии с Силами обороны Украины поразили базу ГСМ в Воронежской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Сегодня ночью нанесен удар по базе хранения горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт", что возле населенного пункта Анна Воронежской области РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе объекта фиксировалась работа российской ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание.

"Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Результаты поражения уточняются. Продолжение следует... Слава Украине!", - отметили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что губернатор Воронежской области Александр Гусев утверждал, что в Аннинском районе средства радиоэлектронной борьбы подавили украинские беспилотники, при этом один из них упал на территорию нефтебазы.