Силы обороны Украины поразили базу ГСМ российских оккупантов в Воронежской области, - Генштаб

Нафтобазу у Воронезькій області уразили Сили оборони

В ночь на 4 октября СБУ во взаимодействии с Силами обороны Украины поразили базу ГСМ в Воронежской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Сегодня ночью нанесен удар по базе хранения горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт", что возле населенного пункта Анна Воронежской области РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе объекта фиксировалась работа российской ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание.

"Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Результаты поражения уточняются. Продолжение следует... Слава Украине!", - отметили в Генштабе.

Смотрите также: В Пермской области РФ пылает частная нефтебаза. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что губернатор Воронежской области Александр Гусев утверждал, что в Аннинском районе средства радиоэлектронной борьбы подавили украинские беспилотники, при этом один из них упал на территорию нефтебазы.

товсті ракети привезли на базу
привезли на базу
-підірвали одразу
показать весь комментарий
04.10.2024 10:54 Ответить
ну то добре....аби не тильки сухий бурьян вигорів....
показать весь комментарий
04.10.2024 10:54 Ответить
Така перемога переможна, потужно і ефективно. СБУ і якісь там сили оборони. Без СБУ скоро і сонце не зійде . Лише в Ірані є подібна багатопрофільна структура, КСІР називається. Що-небудь, аби не про Вугледар і вже не про Курськ.
показать весь комментарий
04.10.2024 11:07 Ответить
нда... нквд-кгб-фсб ніхто ніколи не преплюне по багато-розгалужені щупалець - "спрут" що контролює всю буферну ********* і ніхто інший над росіянцями не має більшої влади.
показать весь комментарий
04.10.2024 11:58 Ответить
Да, потужно-потужно! Мощно стреляем, мощно попадаем, мы мощные такие!! ))
показать весь комментарий
06.10.2024 17:57 Ответить
Дамбіть Варонєж
показать весь комментарий
04.10.2024 11:22 Ответить
В цій анні дійсно є нафтобаза і я нарахував 20 резервуарів різної величини .
показать весь комментарий
04.10.2024 12:05 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B028 Так, там десь 20 різних РВСів , з яких десь сім на 3 тисячі кубів, і навряд чи всі вони повні, але сподіваюсь, що хоч пару вигорять.
показать весь комментарий
04.10.2024 12:34 Ответить
Там ще поряд є новенький елеватор з краденим українським зерном - теж потрібно ******...
показать весь комментарий
04.10.2024 12:17 Ответить
пивзаводи і елеватори - то не наші цілі. У тій області є більш важливі військові цілі, і кожен дрон, який до них долітає на вагу золота.
показать весь комментарий
04.10.2024 12:38 Ответить
Чомусь я вже не радію, як це було першого разу, коли вгатили по нафтобазі у Бєлгороді, 1-го квітня 2022 року, здається. Баз ПММ в рашці забагато, на всіх дронів не напасешся. Для "картинки" димлять вони гарно, навіть напівпорожні. А вгатити по НПЗ нам - зась.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:13 Ответить
От же ж дурна "оpera"! Закинула мене під нідерландський прапор. Я - в Україні і нікуди звідси не поїду.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:18 Ответить
Мабуть у вас включено VPN.
показать весь комментарий
04.10.2024 20:25 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2024 19:24 Ответить
 
 