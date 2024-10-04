У Новосибірську РФ спалили будівлю обласного управління ФСБ, - ГУР МО. ВIДЕО
3 жовтня у Новосибірську невідомі у вибите вікно обласного управління ФСБ закинули легкозаймисті суміші та підпалили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.
"Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, зранку 4 жовтня стало відомо про пожежі на нафтобазі у Воронезькій області та приватній нафтобазі Пермського краю.
Лише тоді можете спати спокійно.
*
Местные агенты ФСБ. Режиму путина рано или поздно наступит кирдык. Уничтожайте все следы своего сотрудничества с ним, - поджигайте все отделения ФСБ с архивами и вашими агентурными делами!
Только тогда можете спать спокойно.
Підпал, - теж "подарунок" для кацофюрера.
Плєшивий зі свого боку теж може готувати якусь пакость. Залишилося 3 дні. Будемо побачить.
таку роботу треба масштабувати і грошей західних партнерів на це не шкодувати