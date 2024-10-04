У Новосибірську РФ спалили будівлю обласного управління ФСБ, - ГУР МО. ВIДЕО

3 жовтня у Новосибірську невідомі у вибите вікно обласного управління ФСБ закинули легкозаймисті суміші та підпалили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

"Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 4 жовтня стало відомо про пожежі на нафтобазі у Воронезькій області та приватній нафтобазі Пермського краю.

