Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
7 176 28

У Новосибірську РФ спалили будівлю обласного управління ФСБ, - ГУР МО. ВIДЕО

3 жовтня у Новосибірську невідомі у вибите вікно обласного управління ФСБ закинули легкозаймисті суміші та підпалили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

"Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в Кремлі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 4 жовтня стало відомо про пожежі на нафтобазі у Воронезькій області та приватній нафтобазі Пермського краю.

пожежа (4404) росія (67242) ФСБ (1473)
Топ коментарі
+18
04.10.2024 08:49 Відповісти
+13
Палій трохи сам себе не спалив.
04.10.2024 09:02 Відповісти
+9
04.10.2024 08:48 Відповісти
ну, по-трошки, по-трошечки...
04.10.2024 08:48 Відповісти
04.10.2024 08:48 Відповісти
04.10.2024 08:49 Відповісти
Пнх кацапе
04.10.2024 09:14 Відповісти
Все залік. Бронювання тобі забезпечено.
04.10.2024 09:24 Відповісти
Палій трохи сам себе не спалив.
04.10.2024 09:02 Відповісти
ото ж і це через нижню півкулю головного мозку
04.10.2024 10:05 Відповісти
Цікаво той чувак що підпалював залишився живий ?
04.10.2024 09:03 Відповісти
брови точно погоріли.
04.10.2024 10:06 Відповісти
Паліи біжа іскрився
04.10.2024 09:05 Відповісти
бо треба може було у з бутилки бризгалку зробити. а так поки з каністри розбризгував сам намок, а воно ще рвонуло. короче усьо через очко
04.10.2024 10:08 Відповісти
Маєш телеграм потужного Лідора, там і рукоблудь
04.10.2024 09:17 Відповісти
И етот тоже не умеет поджигать сам обгорел. Нужно же бензин с солярой или маслом смешивать. И не спичкой чиркать а подожженную газету бросать
04.10.2024 09:13 Відповісти
з кагістри у тій позі невдобно розбризкуати. бризгалка з бутилки безпечніше було б.
04.10.2024 10:09 Відповісти
Жог лічна буданов, фітіль тримав малюк👏
04.10.2024 09:15 Відповісти
нєє, то татаров взяв отпуск щоб трохи кадирівців в кацапії мочити. вдома вже всії порішав
04.10.2024 13:17 Відповісти
Місцеві агенти ФСБ. Режиму путіна рано чи пізно настане кирдик. Знищуйте всі сліди своєї співпраці з ним, - паліть усі відділення ФСБ з архівами і вашими агентурними справами!

Лише тоді можете спати спокійно.

*

Местные агенты ФСБ. Режиму путина рано или поздно наступит кирдык. Уничтожайте все следы своего сотрудничества с ним, - поджигайте все отделения ФСБ с архивами и вашими агентурными делами!

Только тогда можете спать спокойно.
04.10.2024 09:31 Відповісти
Обласне управління спецслужби без відеокамер, без чергового, без охорони?! Щось не віриться, що кацапи НАСТІЛЬКИ ІДІОТИ.
04.10.2024 09:34 Відповісти
Там уже вовсю гульдєбанят, - у ***** днюха скоро.

Підпал, - теж "подарунок" для кацофюрера.
Плєшивий зі свого боку теж може готувати якусь пакость. Залишилося 3 дні. Будемо побачить.
04.10.2024 09:45 Відповісти
Мабуть там був ремонт в цей час.
04.10.2024 09:51 Відповісти
раби зашугані, під шконкою
04.10.2024 10:10 Відповісти
Вони нам авто палять - а ми їм будинки. Сильна відповідь агентурної мережі Буданова.
04.10.2024 09:50 Відповісти
бАданову це уже не допоможе - указ от - от ......
04.10.2024 12:45 Відповісти
04.10.2024 12:53 Відповісти
нарешті почали атвєтку давати на підпали авто в Укр.
таку роботу треба масштабувати і грошей західних партнерів на це не шкодувати
04.10.2024 13:21 Відповісти
 
 