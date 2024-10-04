РУС
В Новосибирске в РФ сожгли здание областного управления ФСБ, - ГУР МО. ВИДЕО

3 октября в Новосибирске неизвестные в выбитое окно областного управления ФСБ забросили легковоспламеняющиеся смеси и подожгли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

"Похожих событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в Кремле", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 4 октября стало известно о пожарах на нефтебазе в Воронежской области и частной нефтебазе Пермского края.

Также смотрите: Спутниковые снимки военного аэродрома "Борисоглебск" после удара украинских дронов. ФОТО

04.10.2024 08:49 Ответить
04.10.2024 08:49 Ответить
+13
Палій трохи сам себе не спалив.
04.10.2024 09:02 Ответить
04.10.2024 09:02 Ответить
+9
04.10.2024 08:48 Ответить
04.10.2024 08:48 Ответить
ну, по-трошки, по-трошечки...
04.10.2024 08:48 Ответить
04.10.2024 08:48 Ответить
04.10.2024 08:48 Ответить
04.10.2024 08:48 Ответить
04.10.2024 08:49 Ответить
04.10.2024 08:49 Ответить
Пнх кацапе
04.10.2024 09:14 Ответить
04.10.2024 09:14 Ответить
Все залік. Бронювання тобі забезпечено.
04.10.2024 09:24 Ответить
04.10.2024 09:24 Ответить
Палій трохи сам себе не спалив.
04.10.2024 09:02 Ответить
04.10.2024 09:02 Ответить
ото ж і це через нижню півкулю головного мозку
04.10.2024 10:05 Ответить
04.10.2024 10:05 Ответить
Цікаво той чувак що підпалював залишився живий ?
04.10.2024 09:03 Ответить
04.10.2024 09:03 Ответить
брови точно погоріли.
04.10.2024 10:06 Ответить
04.10.2024 10:06 Ответить
Паліи біжа іскрився
04.10.2024 09:05 Ответить
04.10.2024 09:05 Ответить
бо треба може було у з бутилки бризгалку зробити. а так поки з каністри розбризгував сам намок, а воно ще рвонуло. короче усьо через очко
04.10.2024 10:08 Ответить
04.10.2024 10:08 Ответить
Маєш телеграм потужного Лідора, там і рукоблудь
04.10.2024 09:17 Ответить
04.10.2024 09:17 Ответить
И етот тоже не умеет поджигать сам обгорел. Нужно же бензин с солярой или маслом смешивать. И не спичкой чиркать а подожженную газету бросать
04.10.2024 09:13 Ответить
04.10.2024 09:13 Ответить
з кагістри у тій позі невдобно розбризкуати. бризгалка з бутилки безпечніше було б.
04.10.2024 10:09 Ответить
04.10.2024 10:09 Ответить
Жог лічна буданов, фітіль тримав малюк👏
04.10.2024 09:15 Ответить
04.10.2024 09:15 Ответить
нєє, то татаров взяв отпуск щоб трохи кадирівців в кацапії мочити. вдома вже всії порішав
04.10.2024 13:17 Ответить
04.10.2024 13:17 Ответить
Місцеві агенти ФСБ. Режиму путіна рано чи пізно настане кирдик. Знищуйте всі сліди своєї співпраці з ним, - паліть усі відділення ФСБ з архівами і вашими агентурними справами!

Лише тоді можете спати спокійно.

*

Местные агенты ФСБ. Режиму путина рано или поздно наступит кирдык. Уничтожайте все следы своего сотрудничества с ним, - поджигайте все отделения ФСБ с архивами и вашими агентурными делами!

Только тогда можете спать спокойно.
04.10.2024 09:31 Ответить
04.10.2024 09:31 Ответить
Обласне управління спецслужби без відеокамер, без чергового, без охорони?! Щось не віриться, що кацапи НАСТІЛЬКИ ІДІОТИ.
04.10.2024 09:34 Ответить
04.10.2024 09:34 Ответить
Там уже вовсю гульдєбанят, - у ***** днюха скоро.

Підпал, - теж "подарунок" для кацофюрера.
Плєшивий зі свого боку теж може готувати якусь пакость. Залишилося 3 дні. Будемо побачить.
04.10.2024 09:45 Ответить
04.10.2024 09:45 Ответить
Мабуть там був ремонт в цей час.
04.10.2024 09:51 Ответить
04.10.2024 09:51 Ответить
раби зашугані, під шконкою
04.10.2024 10:10 Ответить
04.10.2024 10:10 Ответить
Вони нам авто палять - а ми їм будинки. Сильна відповідь агентурної мережі Буданова.
04.10.2024 09:50 Ответить
04.10.2024 09:50 Ответить
бАданову це уже не допоможе - указ от - от ......
04.10.2024 12:45 Ответить
04.10.2024 12:45 Ответить
04.10.2024 12:53 Ответить
04.10.2024 12:53 Ответить
нарешті почали атвєтку давати на підпали авто в Укр.
таку роботу треба масштабувати і грошей західних партнерів на це не шкодувати
04.10.2024 13:21 Ответить
04.10.2024 13:21 Ответить
 
 