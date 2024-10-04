В Новосибирске в РФ сожгли здание областного управления ФСБ, - ГУР МО. ВИДЕО

3 октября в Новосибирске неизвестные в выбитое окно областного управления ФСБ забросили легковоспламеняющиеся смеси и подожгли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

"Похожих событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в Кремле", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 4 октября стало известно о пожарах на нефтебазе в Воронежской области и частной нефтебазе Пермского края.

