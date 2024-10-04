В Новосибирске в РФ сожгли здание областного управления ФСБ, - ГУР МО. ВИДЕО
3 октября в Новосибирске неизвестные в выбитое окно областного управления ФСБ забросили легковоспламеняющиеся смеси и подожгли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.
"Похожих событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в Кремле", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 4 октября стало известно о пожарах на нефтебазе в Воронежской области и частной нефтебазе Пермского края.
Лише тоді можете спати спокійно.
Местные агенты ФСБ. Режиму путина рано или поздно наступит кирдык. Уничтожайте все следы своего сотрудничества с ним, - поджигайте все отделения ФСБ с архивами и вашими агентурными делами!
Только тогда можете спать спокойно.
Підпал, - теж "подарунок" для кацофюрера.
Плєшивий зі свого боку теж може готувати якусь пакость. Залишилося 3 дні. Будемо побачить.
таку роботу треба масштабувати і грошей західних партнерів на це не шкодувати