"Слуга народу" Кривошеєв: Збільшення виплат для стимулювання вступу до ЗСУ - це не наші методи, неправильна мотивація

Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв вважає, що заманювати добровольців до української армії великими грішми неправильно. Мовляв, такі методи притаманні державі-агресорці і вони не годяться для України.

Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва в ефірі телеканалу "Київ24", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Він зауважив, що в Росії вважається нормою заманювати мешканців "депресивних" регіонів великими виплатами за контракт з російською армією. Але це не наші методи.

"Українці насправді готові воювати за свою землю і за свою ідеологію, за право жити вільно, вільними людьми. Відповідно така мотивація як гроші, вона не спрацює, навіть якщо погодяться західні партнери допомагати цими грошима, тому що це неправильна мотивація", — заявив Ігор Кривошеєв.