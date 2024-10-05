"Слуга народу" Кривошеєв: Збільшення виплат для стимулювання вступу до ЗСУ - це не наші методи, неправильна мотивація
Народний депутат від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв вважає, що заманювати добровольців до української армії великими грішми неправильно. Мовляв, такі методи притаманні державі-агресорці і вони не годяться для України.
Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва в ефірі телеканалу "Київ24", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Він зауважив, що в Росії вважається нормою заманювати мешканців "депресивних" регіонів великими виплатами за контракт з російською армією. Але це не наші методи.
"Українці насправді готові воювати за свою землю і за свою ідеологію, за право жити вільно, вільними людьми. Відповідно така мотивація як гроші, вона не спрацює, навіть якщо погодяться західні партнери допомагати цими грошима, тому що це неправильна мотивація", — заявив Ігор Кривошеєв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну и кого по-вашему могут навыбирать вот такие?)
Це про нашу нинішню владу.
Питання кореспондента.
- Що зараз з Програмою президента міліярд дерев?
- Її призупинили, злякавшись хештеку:
- Зеленяку на гіляку!
Так. Бо рашка, то є тоталітарна держава, а в нас дєрьмаково-зелена демократична...
Давайте речі називати своїми іменами.
Відповідь не забарилась.
Малюк+Тотаров
Вони самотужки відкинули ворога з під Київа!
Трошки тре почекати,вони накопичують сили,а потім яяааааак ****** на всіх фронтаг по ворогу-***** то НАТО,самі впораємося
а гроші то *****,кому вони *************
Про це політик, що входить до складу міжфракційного об'єднання "За деколонізацію Росії", заявив на 13-му "Форумі вільної Росії", який 4-5 жовтня 2024 року проходить у Вільнюсі (Литва), https://ru.belsat.eu/82680374/ukrainskij-deputat-oleg-dunda-nado-perenosit-vojnu-v-belarus інформує білоруський опозиційний телеканал "Белсат".
"Ми не повинні зупинятися, ми маємо розширювати ці операції. Будь-яке зволікання у цьому напрямі загрожує загибеллю", - наголосив нардеп.
"Моя думка - абсолютно важливо переносити (бойові дії, - ред.) не лише на територію Брянська та Курська, а й до Білорусі. Я глибоко впевнений - якщо зайдемо відносно невеликими підрозділами до Білорусі, білоруська армія складе свою зброю. А це великий удар під дих Москві - показати, що вона не контролює ці території, не готова захищати їх. Фактично це історія "а-ля Пригожин", - сказав Дунда.
Це відповідь на питання "А чого вони сюди лізуть і за що вони воюють"?
зняти всі виплати і зарплати їм
Звичайно, ваші методи - бусифікація, але ви, дебіли, не розумієте, щоб це демотивує і викликає ненависть до репресивного державного апарату.
Бл..дь, яких же кончених навибирали дегенерати
А для виконання обов'язків тільки заставляти треба. Отак і живем.
А патріоти мають нищими ходити.
Шахраї ******* тикати на москалів, що якщо москалі щось говорять чи роблять, то нам обов'язково треба навпаки.
А якщо москалі говорять, що колесо кругле, то нам треба говорити, що воно квадратне?