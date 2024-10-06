УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4739 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 750 8

Бійці 79 ОДШБр знищили 2 російських танки та 6 бронемашин з російською піхотою на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади зупинили російський механізований штурм на Курахівському напрямку

В ході бою бійці знищили 2 російських танки та 6 бронемашин з піхотою. Ще один так було ушкоджено, повідомляє Цензор.НЕТ.

По живій силі втрати ворога наступні: 20 - "200", 25 - "300".

Також дивіться: Воїни 60 ОМБр з безпілотника спостерігають за детонацією боєкомплекту танка. ВIДЕО

Автор: 

штурм (258) знищення (8028) 79 окрема десантно-штурмова бригада (204)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У передостаннього наче дупа і голова в одну сторону дивляться.. Вже почали мутантів в бій пускати.
показати весь коментар
06.10.2024 14:47 Відповісти
Чудово...
показати весь коментар
06.10.2024 15:02 Відповісти
Скільки ще цих виродків має здохнути щоб їхнє бидлонаселення почало бути невдоволенним?
показати весь коментар
06.10.2024 15:15 Відповісти
79 -а як завжди - нещадно, прицільно, смертельно.
показати весь коментар
06.10.2024 15:41 Відповісти
у меня сегодня был случай\ я прибераю на остановке5 утра подезжает бус и мне кричат стоять сволочь это ****** с ткц я им говорю вы мне на что они ответили. но я эту сволочь не боюсь с утра уже была в вонкомате,а тепеь пусть их наши парни судят
показати весь коментар
06.10.2024 17:31 Відповісти
що це було??
показати весь коментар
06.10.2024 19:41 Відповісти
Не зупиняйтесь знищувати російських окупантів
показати весь коментар
06.10.2024 22:34 Відповісти
Кацапню безжалісно бʼють наші воїни , а вони ще й дригаються ,
в надії вижити ,
здохніть падли , так як ми вас не кликали в гості 🙁
показати весь коментар
06.10.2024 23:25 Відповісти
 
 