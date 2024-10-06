Бійці 79 ОДШБр знищили 2 російських танки та 6 бронемашин з російською піхотою на Курахівському напрямку. ВIДЕО
Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади зупинили російський механізований штурм на Курахівському напрямку
В ході бою бійці знищили 2 російських танки та 6 бронемашин з піхотою. Ще один так було ушкоджено, повідомляє Цензор.НЕТ.
По живій силі втрати ворога наступні: 20 - "200", 25 - "300".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в надії вижити ,
здохніть падли , так як ми вас не кликали в гості 🙁